Sono anni ormai che circolano catene di post su Facebook dove si invita a convincere l’azienda a non rendere il social network a pagamento. Sono ovviamente post falsi, basati su informazioni per creduloni. Facebook non diventerà mai a pagamento, o forse sì.

A partire da novembre, l’azienda offrirà un servizio ad abbonamento per gli utenti di Facebook e Instagram residenti nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera.

Questa mossa non è dettata dallo scarso numero di creduloni che appestano il social network per boomer, ma è in risposta alle normative europee in continua evoluzione riguardanti la privacy degli utenti e l’uso dei dati.

Un Cambiamento Importante

Meta ha deciso di introdurre un modello di abbonamento come alternativa all’esperienza pubblicitaria gratuita. Questo significa che gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra continuare a utilizzare i servizi gratuitamente con annunci pubblicitari, oppure di sottoscrivere un abbonamento per non visualizzare più le inserzioni.

“Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche“, ha dichiarato Meta.

Questo cambiamento di paradigma segna un passaggio significativo per l’azienda, che fino a ora ha basato la sua strategia di monetizzazione sulla raccolta di dati per la personalizzazione degli annunci pubblicitari.

Costi e Dettagli dell’Abbonamento

L’abbonamento mensile a Facebook e Instagram avrà un costo di 9,99 euro per chi si abbona tramite il web, e di 12,99 euro al mese per chi si abbona tramite le app iOS e Android. Questa differenza di prezzo è dovuta alle commissioni che Apple e Google addebitano per gli acquisti effettuati attraverso i loro store.

Sul piano tecnico, l’abbonamento sarà applicato a tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell’utente. Fino al 1 marzo 2024, l’abbonamento iniziale coprirà tutti gli account collegati.

Tuttavia, a partire da tale data, per ogni ulteriore account inserito si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 euro al mese per quelli attivati su iOS e Android.

Implicazioni per la Privacy

Nonostante la nuova opzione di abbonamento, Meta ha sottolineato che l’azienda continuerà a raccogliere i dati degli utenti.

“Le informazioni delle persone che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento non saranno utilizzate per gli annunci pubblicitari“, ha dichiarato l’azienda.

Questo significa che anche se gli utenti paganti non vedranno più annunci pubblicitari, i loro dati continueranno a essere raccolti. Tuttavia, queste informazioni non verranno utilizzate per personalizzare gli annunci pubblicitari.

Ma quindi a cosa serviranno? Probabilmente per altri commerci.

Il Ruolo delle Normative Europee

Il lancio degli abbonamenti a pagamento da parte di Meta è in larga misura una risposta alle normative europee in materia di privacy e protezione dei dati. L’Unione Europea ha introdotto una serie di leggi e regolamenti per proteggere i dati personali degli utenti online, tra cui il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e il Digital Markets Act.

Un Test Per il Futuro

Il lancio degli abbonamenti in Europa rappresenta un importante test per l’azienda. L’iniziativa permetterà a Meta di capire se gli utenti sono disposti a pagare per un’esperienza di social media senza pubblicità.

Questa informazione sarà fondamentale per valutare la possibilità di estendere il modello di abbonamento ad altre regioni del mondo.

È difficile prevedere come l’introduzione dell’abbonamento a pagamento influenzerà l’uso di Facebook e Instagram. Tuttavia, è chiaro che Meta sta cercando di bilanciare le richieste delle autorità europee con le esigenze dei suoi utenti e inserzionisti.

Meta ha affermato che continuerà a offrire l’accesso gratuito ai suoi prodotti e servizi personalizzati, indipendentemente dal reddito degli utenti. Tuttavia, è probabile che l’introduzione dell’abbonamento a pagamento comporti un cambiamento nella dinamica della pubblicità su queste piattaforme.

In conclusione

A partire da novembre, Facebook e Instagram offriranno abbonamenti a pagamento per gli utenti in Europa in risposta alle normative sulla privacy.

Gli utenti potranno scegliere tra un’esperienza gratuita con annunci pubblicitari o un abbonamento senza pubblicità.

L’abbonamento mensile varia tra 9,99 euro sul web e 12,99 euro su iOS e Android.

Meta continuerà a raccogliere dati dagli utenti, ma non li utilizzerà per personalizzare gli annunci pubblicitari.

Questa mossa è influenzata dalle normative europee sulla privacy e servirà come test per il futuro.