I prodotti Nonglare nella loro confezione

Apple utilizza il Ceramic Shield nei recenti iPhone. Si tratta di una versione speciale degli schermi di Corning che integrano nanocristalli di ceramica, in questo modo le crepe restano circoscritte in micro-crepe e questo non porta alla rottura dello schermo.

Tuttavia, sapete come si dice: credi in Dio ma chiudi a chiave la tua auto, quindi molti preferiscono applicare una pellicola protettiva allo schermo, per evitare graffi e danni in caso di cadute.

A tal proposito oggi vorrei presentarvi i prodotti Nonglare, una gamma di pellicole protettive di qualità per i vostri dispositivi elettronici, come iPhone, MacBook, iPad e schermi di auto Tesla.

Inoltre, è importante proteggere il vostro schermo ed evitare la luce blu dannosa, soprattutto se trascorrete molte ore al giorno davanti allo schermo del vostro dispositivo. Ecco perché le pellicole protettive Nonglare sono progettate per filtrare la luce blu emessa dai dispositivi elettronici, riducendo così l’affaticamento degli occhi e i disturbi del sonno causati dalla luce blu.

Questi prodotti sono stati sviluppati con l’obiettivo di offrire una protezione senza compromettere la chiarezza dello schermo. Le pellicole Nonglare sono progettate per ridurre i riflessi sullo schermo, garantendo una visione chiara e confortevole anche in ambienti luminosi. Inoltre, la pellicola ha uno spessore di soli 0,30 mm, offrendo una protezione discreta senza compromettere la qualità dell’immagine sullo schermo.

Pellicola AR Privacy di Nonglare

I prodotti Nonglare

Questo modello è per chi ha bisogno di un livello di privacy superiore, nascondendo ciò che accade sullo schermo. Come alcuni di voi sapranno, per me questo tipo di pellicole è un dramma. Per funzionare hanno bisogno di un sistema di lamelle interne che riflette la luce in modo diverso. Questo può generare non pochi problemi alla chiarezza dello schermo.

Tuttavia, la pellicola AR Privacy Nonglare offre un coefficiente di trasparenza del 70%, il che significa che potrete godere di una chiarezza di schermo maggiore di circa il 15% rispetto alle pellicole concorrenti, pur mantenendo la vostra privacy. Inoltre, questa pellicola offre una copertura di 180 gradi, proteggendo il vostro schermo sia da destra che da sinistra.

In pratica vanno a ridurre ciò che si è ottenuto con anni di ricerca con i recenti schermi LCD: l’angolo di visuale. Sono utili nel caso non volete che le persone che vi circondano siano in grado di leggere lo schermo del vostro iPhone. Ma la domanda è: la pellicola AR Privacy di Nonglare è migliore di quelle testate in precedenza? La risposta è sì, ma siamo ancora lontani dalla perfezione.

Uno dei maggiori problemi quando si utilizzano dispositivi elettronici, specialmente in ambienti luminosi, sono i riflessi sullo schermo. Questo modello ha un coefficiente di riflessione estremamente basso, solo 0,5%, riducendo notevolmente i riflessi. Inoltre, la pellicola protettiva Nonglare ha uno spessore di soli 0,30 mm.

L’installazione della pellicola è estremamente semplice grazie alla tecnologia PEELDUST, che semplifica notevolmente il processo e riduce al minimo la presenza di detriti sulla superficie del display.

L’ho tenuta sul telefono circa una settimana, poi non ho resistito, soprattutto perché l’effetto privacy copre anche la Dynamic Island (fotocamera esclusa). Questo da un lato dà risalto al pallino della fotocamera, che fa capolino sulla superficie dello schermo, ma soprattutto agisce sul Face ID. Ho riscontrato un maggior numero di fallimenti nel riconoscimento e questo mi ha dato un po’ di noie.

La consiglio solo ha chi ha veramente bisogno di molta privacy sullo schermo, per esempio chi gestisce dati riservati e informazioni sensibili. Per tutti gli altri scegliete la AR Clear. Vi assicuro che in metropolitana sono tutti occupati a vedere il proprio schermo, quindi del vostro non interessa a nessuno.

La pellicola è disponibile online nel sito Nonglare per 36,50 €.

Pellicola AR Clear Nonglare

La pellicola protettiva per schermo Clear Nonglare è l’ideale per coloro che cercano una protezione trasparente e senza riflessi per il loro iPhone. Questo modello offre una trasparenza superiore al 95%, garantendo una riproduzione fedele dei colori sul vostro schermo. È la scelta perfetta per chi desidera proteggere il proprio schermo dai dannosi effetti della luce blu.

La prima cosa che noterete utilizzando questo modello è la sua trasparenza. Questa pellicola ha un coefficiente di trasparenza che può arrivare fino al 96,9%, il che significa che i colori sul vostro schermo verranno riprodotti con una fedeltà straordinaria. Inoltre, la pellicola ha un coefficiente di riflessione di solo 0,5%, riducendo notevolmente i riflessi e assicurando una visione chiara dello schermo anche in condizioni di luce intensa.

La pellicola Clear Nonglare è progettata per proteggere i vostri occhi, riducendo i riflessi e l’intensità della luce. Con la pellicola protettiva per schermo, potrete godere di un’esperienza visiva più confortevole e protetta.

L’installazione è semplice e veloce grazie all’applicatore con rimozione automatica della polvere tramite tecnologia PEELDUST. Basta pulire lo schermo con il kit integrato e appoggiare l’applicatore sullo schermo, in questo modo sarà possibile tirare la linguetta per applicare la pellicola sullo schermo.

Dopo l’applicazione noterete la presenza di circa 1 mm di spazio disponibile sul profilo dello schermo. Serve ad usare le custodie senza avere problemi di applicazione.

Il prezzo della AR Clear è di 35,50 €.

Pellicola Privacy Nonglare per MacBook con Tecnologia AirAdsorption

La pellicola Privacy Nonglare per MacBook è una soluzione eccellente per proteggere il vostro schermo da sguardi indiscreti e, anche in questo caso, dalla dannosa luce blu.

Questa pellicola offre una protezione a schermo intero, un filtro antiriflesso e soprattutto una protezione della privacy per il vostro MacBook Pro e Air (il design prevede la presenza del notch).

La pellicola Privacy riduce gli angoli di visualizzazione, garantendo una protezione da sguardi indiscreti. Questo può diventare molto utile durante i viaggi in treno, in aereo o in spazi di co-working. Con la pellicola protettiva per schermo, potrete godere di una maggiore privacy e protezione visiva ovunque vi troviate.

Questo modello è progettato per proteggere lo schermo da graffi, polvere e sporco. Inoltre, la pellicola è straordinariamente sottile, garantendo che la funzione di sleep del vostro MacBook non venga compromessa. Con la pellicola protettiva per schermo, potrete mantenere il vostro MacBook al sicuro da danni esterni e allo stesso tempo godere di un design sottile.

La pellicola è dotata della tecnologia AirAdsorption, che consente una facile applicazione della stessa sullo schermo del vostro MacBook senza l’uso di magneti o adesivi. Quindi può essere applicata e tolta all’occorrenza.

Sarebbe fantastico avere una pellicola protettiva così facile da staccare e applicare anche per l’iPhone, in modo da proteggere la privacy solo durante le operazioni sensibili.

Il prezzo della pellicola privacy per MacBook è di 44,45 € e arriva a 46,50 € per schermi da 16,2″.

Kit Panno per la Pulizia e Spray Detergente per Schermi

Il catalogo di Nonglare termina con un panno per la pulizia in microfibra e uno spray detergente per schermi. Questi prodotti sono stati sviluppati per garantire una pulizia sicura e senza aloni dei vostri dispositivi.

Il panno per la pulizia in microfibra di Nonglare è realizzato con un materiale molto morbido che offre risultati di pulizia molto buoni. É riutilizzabile, facile da lavare e ad asciugatura rapida.

Lo spray detergente per schermi è una soluzione di pulizia che rimuove efficacemente olio e impronte digitali da varie superfici. Questo prodotto è ecologico ed è privo di sostanze chimiche e non contiene alcool né ammoniaca.

Il kit costa 6,50 €.

In conclusione

Nonglare offre pellicole protettive di alta qualità per dispositivi Apple.

Le pellicole proteggono dagli urti, riducono la luce blu dannosa e i riflessi.

La pellicola AR Privacy offre privacy superiore ma può influire sul Face ID.

La pellicola AR Clear è altamente trasparente e protegge dai riflessi.

La pellicola Privacy per MacBook protegge anche da sguardi indiscreti.

Nonglare offre un kit per la pulizia di schermi con panno in microfibra e detergente ecologico.