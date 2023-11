La standing desk FlixiSpot E7 Pro

Ho sempre desiderato una standing desk: una scrivania regolabile in altezza. Non solo per poter lavorare bene da seduto, ma soprattutto per poter lavorare all’impiedi. Oggi, su questo argomento, vi riporto la mia recensione della FlexiSpot E7 Pro.

È una scrivania regolabile che si distingue dalle altre per diversi motivi che tra poco leggerete. Il primo che mi viene in mente sono le moltissime combinazioni tra colori e accessori. Inoltre è una scrivania bella solida, pesante, che supporta fino a 160 KG di peso. Potremmo salirci in due sopra, senza temere che si rompa.

Cos’è una Standing Desk?

Una standing desk, o scrivania stand up regolabile, è un tipo di scrivania che può essere regolata in altezza, permettendo all’utente di lavorare stando in piedi piuttosto che seduto.

Questo tipo di scrivania è diventato sempre più popolare negli ultimi anni, principalmente a causa dei numerosi benefici per la salute associati all’alternanza tra la posizione seduta e quella in piedi durante il lavoro.

Spesso potrebbe capitarvi di notare di stare seduti per troppo tempo e avere fastidi alle gambe. Anche il vostro Apple Watch potrebbe darvi una notifica in merito. Per risolvere basta regolare la scrivania in altezza e lavorare all’impiedi, per poi sedersi di nuovo quando si è stanchi.

In generale una scrivania è alta tra i 70 e gli 80 cm da seduti e tra i 110 e i 120 cm da alzati. Questa è la media. Poi ovviamente siete liberi di regolarla come più vi piace.

Le Caratteristiche di FlexiSpot E7 Pro

FlexiSpot E7 Pro è una scrivania elettrica regolabile di alta qualità che offre una serie di caratteristiche distintive. Questa scrivania è dotata di un robusto meccanismo a doppio motore, uno su ogni piede, che permette un’ampia gamma di regolazioni in altezza, da 63,5 a 128,5 cm.

Questo rende la E7 Pro adatta a utenti di diverse altezze, offrendo un’ampia flessibilità per la scelta della posizione di lavoro più confortevole.

La E7 Pro è dotata di un ampio piano di lavoro personalizzabile in 16 colori diversi, ottimizzato con una superficie che elimina la necessità di un tappetino per il mouse.

FlexiSpot E7 Pro offre anche una serie di accessori utili, come un supporto per monitor, un vassoio per tastiera, una presa elettrica sottopiano, un cassetto sottopiano e un tappetino per stare in piedi. Questi accessori possono essere aggiunti per personalizzare ulteriormente la tua scrivania FlexiSpot in base alle esigenze specifiche dell’utente.

Di base può essere acquistato il telaio, in nero o bianco, per poi associare un piano in legno. Nel mio caso ho scelto un telaio bianco con piano bianco. Il piano è la versione curva, che trovo più elegante e moderna, ampia 140 x 70 cm.

Le dimensioni disponibili vanno da 120 x 60 cm e arrivano a 180 x 80 cm.

Si può poi scegliere una serie di accessori opzionali, da pagare a parte, come:

Il portacavi sottoscrivania, per evitare cavi penzolanti

La guaina per i cavi

La multipresa da tenere sotto la scrivania, o volendo sopra la scrivania

Il cassetto porta oggetti

Il supporto per il monitor

Lo stand per la scrivania, per appoggiarci l’iMac o lo schermo sopra

Le rotelle

Il tappetino antifatica per i piedi

Il vassoio per la tastiera

La cassettiera esterna con le rotelle

E molto altro.

Benefici dell’Uso della FlexiSpot E7 Pro Standing Desk

L’uso della FlexiSpot E7 Pro offre una serie di benefici. Prima di tutto, la possibilità di alternare tra posizione seduta e in piedi durante il lavoro può contribuire a ridurre il rischio di problemi di salute associati alla sedentarietà prolungata, come il mal di schiena, l’aumento del rischio di malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2.

Inoltre, la possibilità di regolare l’altezza della scrivania FlexiSpot permette all’utente di trovare la posizione di lavoro più confortevole, riducendo la fatica e aumentando la produttività.

La pulsantiera integrata è semplice da utilizzare. C’è un pulsante verso l’alto e verso il basso per alzare e abbassare l’altezza. Utile è il pulsante con la figura alzata e abbassata. Premendo M, per memorizzare, potrete associare a una di queste due figure l’altezza desiderata.

In questo modo basta premere il pulsante abbassato per ottenere automaticamente l’altezza da seduti e viceversa quello dell’uomo alzato per ottenere quella preferita per lavorare all’impiedi.

La velocità di movimento è di 40 mm al secondo. Questo modello possiede anche un sistema anti collisione. Quindi se c’è un bambino o una sedia sotto mentre la si abbassa, si fermerà automaticamente.

C’è anche un sistema di blocco della tastiera per evitare che i bambini ci giochino. Basta tener premuto il pulsante M di memoria per qualche secondo. Per terminare, nella pulsantiera è inclusa una porta USB-A per collegare accessori da ricaricare.

Esperienza dell’Utente: FlexiSpot E7 Pro

L’assemblaggio della scrivania è semplice e veloce, con istruzioni facili da seguire (ci sono anche in italiano). Tutte le connessioni sono chiaramente etichettate e codificate per colore, facilitando il collegamento di tutti i motori delle gambe e del tastierino premier al controller centrale.

Nella scatola sono presenti, oltre a tutte le viti, anche un accessorio per avvitarle. Io vi consiglio di armarvi di un avvitatore elettrico perché la tavola che monterete potrebbe non presentare tutti i buchi per l’avvito. In alcune parti è lasciata all’utente la scelta di dove avvitare gli elementi.

Il pacco dello stallo pesa oltre 30 kg. La scrivania è pesante perché ha motori e in generale il metallo con la quale è costruita è pesante. Nell’insieme dà una bella sensazione di solidità. Si avrà la certezza di non spostarla per sbaglio se la si urta leggermente.

Se dovessi usare un aggettivo, ecco, direi che è una scrivania solida.

Un altro punto di forza importante della FlexiSpot E7 Pro è il vassoio per la gestione dei cavi sotto la scrivania. Con tutto avvolto e nascosto, si ottiene un aspetto molto pulito. Inoltre, viene fornito un pratico vassoio per la gestione dei cavi. Utile se usate trasformatori o altro dietro schermo e computer.

L’uso della FlexiSpot E7 Pro è un’esperienza piacevole. La regolazione dell’altezza della scrivania è fluida e silenziosa, anche quando la scrivania è carica di due monitor. Il tastierino premium offre quattro altezze personalizzate, oltre a una pratica porta USB per la ricarica del telefono o di altri dispositivi.

Questo modello supporta ben 160 KG, quindi praticamente potete caricarla per bene di schermi e computer senza temere di romperla o rovesciarla.

Confronto tra FlexiSpot E7 Pro e Altre Standing Desks

Nel confronto con altre standing desk sul mercato, la scrivania regolabile FlexiSpot E7 Pro si distingue per la sua robustezza, la sua ampia gamma di regolazioni in altezza e la sua larghezza. Inoltre, la scrivania elettrica offre un’ampia personalizzazione, con una varietà di accessori disponibili per adattarsi alle esigenze specifiche dell’utente.

L’installazione della FlexiSpot E7 Pro è semplice e veloce. La scrivania viene fornita con istruzioni facili da seguire e tutte le connessioni sono chiaramente etichettate e codificate per colore. Il montaggio completo della scrivania richiede meno di 45 minuti utilizzando un cacciavite elettrico senza fili.

Dove Comprare la FlexiSpot E7 Pro Standing Desk per il Black Friday?

Black Friday

Se state considerando di acquistare una standing desk, il Black Friday potrebbe essere il momento perfetto per farlo. Durante il Black Friday, il Flexi store offre sconti significativi sui suoi prodotti FlexiSpot, rendendo la E7 Pro ancora più accessibile.

Per esempio il prezzo base di 599,99 € scende di ben 200 € e arriva a 399,99 €, quindi ben un terzo in meno del prezzo di listino.

L’offerta, però, vale solo fino al Cyber Monday il 27 novembre, poi tornerà a prezzo pieno.

Conclusioni: Vale la Pena Investire nella FlexiSpot E7 Pro?

La FlexiSpot E7 Pro è una scrivania elettrica di alta qualità che offre una serie di vantaggi per l’utente. La sua robustezza, la sua ampia gamma di regolazioni in altezza, la sua postazione di lavoro ottimizzata per il gioco e la sua ampia personalizzazione la rendono un investimento che vale la pena considerare.

Se state cercando una standing desk che possa migliorare la vostra esperienza di lavoro o di gioco, la FlexiSpot E7 Pro potrebbe essere la soluzione ideale.