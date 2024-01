Il DuoFlip è un portafogli MagSafe interessante

Il portafogli MagSafe, come quello di Apple, è un po’ l’evoluzione di una tendenza che era iniziata qualche anno prima, vale a dire quello dei portafogli minimali. Versioni da portare comodamente in tasca per portare con se solo qualche carta e qualche banconota.

A tal proposito sono nate tante alternative al costoso modello di Apple. Uno dei recenti è un modello presente su Kickstarter, quindi nato come progetto indipendente. Si tratta del DuoFlip: un portafogli MagSafe con una sezione che può essere capovolta.

Capovolgere una sezione significa mostrare velocemente una carta senza estrarla. Questo può diventare utile in molti ambiti, per esempio per la carta della metropolitana o il badge aziendale. Ma vediamo in cosa consiste.

Caratteristiche principali del DuoFlip

La caratteristica principale del DuoFlip è il suo design flip con due slot per le carte, uno con finestra per visualizzare le carte d’identità e uno coperto per contenere in modo sicuro altre carte proteggendo la privacy.

Gli utenti possono passare facilmente da un slot all’altro con un semplice flip, eliminando la necessità di estrarre le carte dal portafoglio.

Questo modello si attacca direttamente al retro dei modelli di iPhone compatibili con MagSafe. La sua forte connessione magnetica assicura che le carte possano essere lette in modo affidabile rendendolo utile per gli utenti di MagSafe iPhone.

Materiali di alta qualità

Ogni portafoglio DuoFlip è realizzato in pelle vegana di qualità premium, con un retro in plastica che ospita i magneti N52. Una partizione anti-interferenze brevettata a 6 strati si trova tra le due carte, permettendo una lettura accurata ogni volta.

Il meccanismo di flipping del portafoglio è stato testato per resistere a oltre 100.000 piegamenti, dimostrando di poter durare nel tempo.

Risolve il problema di dover cercare nelle tasche o nella borsa le carte, agevolando la gestione del badge aziendale, grazie al cordino che può essere attaccato al portafogli.

Passare da una carta all’altra è facile al punto da diventare un’abitudine. I due lati offrono dei vantaggi distinti: uno è completamente opaco, ideale per le carte di pagamento, mentre l’altro ha una finestra trasparente perfetta per le carte da essere viste velocemente.

Inoltre, il “lembo” può essere piegato a metà strada e trasformarsi in stand. In questo modo si può tenere il telefono in verticale o orizzontale, con lo schermo rivolto verso di noi. Utile per gestire una telefonata o vedere un video.

Certo, non potrà competere con un supporto o un treppiede dedicati, ma è onestamente un utile “Easter egg”, offrendo una funzionalità aggiuntiva che il MagSafe di Apple non ha.

In Conclusione

DuoFlip è un accessorio innovativo che introduce un approccio unico alla gestione quotidiana delle carte. Con il suo design ribaltabile e la compatibilità con iPhone, semplifica la vita quotidiana degli utenti iPhone.

Il progetto su Kickstarter richiedeva 3.738 $ canadesi per partire e ha superato i 19.000 $ con il continuo supporto da parte dei sostenitori.

Il costo in questa fase di lancio è di 37 dollari canadesi, circa 25 €. Il cordino e l’adattatore costa in aggiunta 12 €. Le prime spedizioni partiranno a Marzo.