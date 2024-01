L’Elago AW5 MagSafe Card Wallet è un wallet MagSafe con la forma di un Game Boy

Elago, nota azienda di accessori in silicone, ha sempre giocato sull’effetto nostalgia. In passato ci ha mostrato uno stand per Apple Watch a forma di Game Boy, la nota console portatile degli anni ’90.

Poi è arrivata la custodia per AirPods con lo stesso stile e la custodia per Apple TV. E ora è il turno di un nuovo accessorio: l’AW5 MagSafe Card Wallet. Un’alternativa al wallet di Apple. Il portacarte magnetico da attaccare sul retro degli iPhone.

Questo non è un semplice portafoglio per il tuo iPhone; è un omaggio all’iconico Game Boy, un tributo vivente che continua a vivere nei ricordi di milioni di persone.

Il Game Boy, famoso per i suoi comandi semplici ma avvincenti, la sua cornice grigia e i pulsanti che hanno resistito a ore di gioco, è più di una console. È un pezzo di storia vintage che ha marcato l’infanzia e adolescenza di molte generazioni.

Ed è questa emozione che l’Elago W5, con il suo portafoglio vintage, riesce a catturare, trasformandola in qualcosa che supera il semplice gadget.

Cos’è Elago AW5 MagSafe Card Wallet?

L’Elago AW5 MagSafe Card Wallet è un portafoglio MagSafe magnetico che si attacca al retro del tuo iPhone grazie alla tecnologia magnetica.

Questo wallet è parte della collezione retro di Elago, con un design vintage che omaggia il Game Boy. Nonostante la somiglianza con il dispositivo di gioco portatile, l’Elago W5 è un portafoglio funzionale e pratico, un porta carte capace di ospitare fino a due carte.

Design del Portafoglio

Il portafoglio Elago AW5 sfoggia un design minimalista e moderno, ma con un tocco di retro design che riporta alla mente la nostalgia dei giochi portatili anni ’90. Sulla superficie di silicone sono incisi i dettagli del Game Boy, come i pulsanti rossi e il D-pad nero, rendendolo un portafoglio che non dimentica lo stile vintage.

Grazie alla sua chiusura magnetica, può essere attaccato e staccato facilmente dal retro dell’iPhone. Realizzato in silicone, un materiale resistente e flessibile, questo porta carte può ospitare fino a due carte e dispone di una fessura sul fondo per facilitarne l’estrazione.

È compatibile con i modelli di iPhone 12, 13, 14 e 15 che supportano la tecnologia MagSafe. Insieme all’attacco magnetico c’è uno strato anti RFID. Questi blocca il segnale dei lettori dei chip per un grado maggiore di sicurezza.

Alcune note di utilizzo

Caratteristica AW5 MagSafe Card Wallet Apple Portafoglio MagSafe in tessuto FineWoven Prezzo € 17,99 € 69,00 Materiale Silicone Tessuto FineWoven (68% riciclato) Design Console di gioco retro Monocolore Capacità Fino a due carte Fino a tre carte Compatibilità iPhone 12 o successivo iPhone 12 o successivo Funzione Dov’è No Sì

L’attacco MagSafe funziona bene. Come quello originale di Apple. Al tatto è morbido e facile da pulire e lavare. Devo sottolineare, però, che questo materiale non è l’ideale per lo scorrimento delle carte.

In pratica, a differenza della versione in pelle di Apple (di recente sostituito con il FineWoven), le carte scivolano fuori con più attrito. Questo potrebbe essere un problema se vi serve una carta al volo.

Forse è per questo motivo che Elago ha inserito non solo il foro sul retro, per estrarre le carte, ma anche uno sul basso per spingerle verso l’alto. Il foro sul basso non è presente nella versione di Apple.

Inoltre, a differenza del più costoso modello di Apple, l’AW5 non possiede il sensore per la funzione Dov’è e trovarlo con il sistema Find My.

Disponibilità e Prezzo

L’Elago W5 è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Elago e su Amazon. Il prezzo del portafoglio è di 17,99 €, con spedizione gratuita per i membri Prime o per ordini superiori a 25 € nel sito del produttore.

In conclusione, l’Elago W5 è un accessorio unico nel suo genere, che combina funzionalità e design in un unico prodotto. Che tu sia un fan del retro gaming o semplicemente alla ricerca di un portafoglio pratico e originale con uno stile vintage, l’Elago W5 potrebbe essere la scelta giusta.