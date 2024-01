Cosa succederebbe se potreste avere un assistente personale che non solo registra tutte le conversazioni importanti, ma le trascrive e le riassume? Questo è esattamente quello che Plaud Note offre.

Il Plaud Note è un registratore vocale alimentato da ChatGPT, un modello di linguaggio AI sviluppato da OpenAI. Questo dispositivo intelligente cattura senza sforzo registrazioni di alta qualità di incontri, chiamate su iPhone e memo vocali.

Le registrazioni sono poi inviati alle API di chatGPT, mediante un’app per iPhone, che le riassume e crea elenchi puntati. In pratica crea le minute delle nostre conversazioni e ce le invia.

Ma tutto questo non si potrebbe fare direttamente con un’app senza acquistare un registratore? La risposta è sì, ma cambierebbe l’esperienza utente. Il Plaud Note è così sottile e leggero da poter essere posizionato nel taschino, pronto per essere attivato all’occorrenza.

Funzionalità principali

Registratore vocale AI all-in-one

Plaud Note non è un semplice registratore vocale. È un assistente di registrazione AI all-in-one che registra, trascrive e riassume. Questo dispositivo è alimentato da ChatGPT e OpenAI Whisper, che trascrivono con precisione le registrazioni in testo codificato nel tempo per registrazioni accurate di conversazioni e contenuti.

Registrazione a premere unica

La facilità d’uso è al centro del design di Plaud Note. Con una pressione, si può catturare ogni dettaglio. È indifferente se si sta partecipando a una riunione o facendo una chiamata, Plaud Note è sempre pronto a registrare.

Registrazione duale

Plaud Note ha due modalità di registrazione, gestite con un apposito switch fisico. Il primo è il classico registratore di note, quindi si parla e lui registra.

Il secondo è il registratore di telefonate. Basta inserirlo in un wallet attaccato sul retro dell’iPhone, mediante il sistema MagSafe, e il dispositivo registrerà l’audio amplificando l’interlocutore.

AI PLAUD e App PLAUD

All’acquisto di un registratore si riceveranno 3 cose:

L’accesso gratuito all’app.

Un abbonamento di 12 mesi al servizio AI Plaud.

Spazio cloud per 10.000 ore di registrazione su Google Cloud.

Design e facilità d’uso di Plaud Notes

Con un corpo in alluminio ultraleggero e uno spessore di soli 3 mm, Plaud Note si presenta come un dispositivo facilmente trasportabile e utilizzabile.

Può essere attaccato al retro della maggior parte degli smartphone di grandi dimensioni, permettendo una facile integrazione con il proprio dispositivo mobile. Il design è elegante e moderno, con un focus sulla semplicità e la facilità d’uso.

Il Plaud Note presenta una funzione di registrazione con un solo pulsante, che consente di iniziare a registrare in modo immediato e semplice. Non sarà più necessario cercare l’app di registrazione sul proprio telefono o lottare per premere il pulsante di registrazione in tempo. Basta premere e registrare.

Dispone di due microfoni di alta qualità Knowles Sisonic che offrono un suono di qualità DVD fino a 1536 kbps. Questo assicura che le registrazioni siano sempre chiare e dettagliate, catturando ogni sfumatura.

Il dispositivo vanta una capacità di registrazione continua di 30 ore, il che significa che si può registrare tutto il giorno con una carica. Inoltre, dispone di 64 GB di archiviazione, che possono immagazzinare fino a 480 ore di audio.

Membri di AI PLAUD

Gli abbonati ad AI PLAUD hanno l’accesso a una serie di funzionalità esclusive. Queste includono 600 minuti di tempo di trascrizione al mese, riassunto AI, temi di riassunto multipli, visualizzazione della mappa mentale, allineamento audio-trascrizione e la possibilità di condividere ed esportare trascrizioni e riassunti.

Al termine del primo anno gratuito si potrà rinnovare per un piano mensile di 9,90 €, uno annuale di 69 € oppure un pacchetto di 6.000 minuti per 79 €.

Il dispositivo si vende nel sito ufficiale per 147,95 €.