Matter Casting è l'alternativa ad AirPlay promossa da Amazon

L’era dello streaming multimediale ha aperto nuovi orizzonti nel mondo della tecnologia. La funzionalità di condivisione di contenuti tra dispositivi ha permesso agli utenti di fruire di musica, film, serie TV e molto altro ancora in modo più semplice e intuitivo.

Tra le soluzioni più famose in questo ambito, troviamo Google Cast (Chromecast) e Apple AirPlay. Tuttavia, la loro natura proprietaria ha spesso limitato l’interoperabilità tra piattaforme diverse.

Per esempio AirPlay fu presentato nel 2010, 3 anni prima di Google Cast. Da subito ha consentito di riprodurre su dispositivi diversi musica, video e altro. Il protocollo si è evoluto nel tempo e recentemente è stato pensato a Apple TV in Room: un sistema per trasmettere i propri contenuti nei dispositivi presenti nelle stanze di albergo.

In questo contesto, Amazon ha introdotto una nuova soluzione, chiamata Matter Casting, basata su uno standard aperto e interoperabile. Ma cosa significa esattamente?

Che Cosa È Matter Casting?

Matter Casting è una tecnologia di streaming multimediale presentata da Amazon durante il Consumer Electronics Show (CES) del 2024.

Questa funzionalità si basa sul protocollo Matter, uno standard unificato pensato per facilitare l’interazione tra dispositivi intelligenti di diversi produttori nel campo della domotica e dell’Internet delle Cose (IoT).

Il funzionamento di Matter Casting è molto simile a quello di Google Cast e Apple AirPlay: l’utente può facilmente trasmettere contenuti da un dispositivo all’altro, senza la necessità di scaricare app aggiuntive o eseguire configurazioni complicate.

La grande differenza, tuttavia, risiede nel fatto che Matter Casting non è legato a una singola piattaforma o sistema operativo. Essendo uno standard aperto, può essere liberamente implementato da qualsiasi produttore o sviluppatore.

Come Funziona Matter Casting?

Per utilizzare Matter Casting, è sufficiente avviare un’app di streaming compatibile (come l’app Prime Video di Amazon) e selezionare l’opzione “Trasmetti”. Il dispositivo ricevente verrà riconosciuto automaticamente, rendendo la riproduzione dei contenuti estremamente fluida e senza interruzioni.

Attualmente, Matter Casting è disponibile su dispositivi Echo Show 15 e Fire TV di Amazon, ma l’azienda ha già annunciato che il supporto sarà esteso a tutti i dispositivi Fire TV compatibili, inclusi gli smart TV di Panasonic e altri produttori che supportano questa tecnologia.

Inoltre, Amazon sta lavorando con vari partner – tra cui Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ e ZDF – per espandere il supporto a Matter Casting entro la fine dell’anno.

Ciò significa che, in futuro, gli utenti potranno utilizzare Matter Casting per trasmettere contenuti da un’ampia varietà di piattaforme di streaming.

Perché Matter Casting È Importante?

Matter Casting rappresenta un importante passo avanti nel mondo dello streaming multimediale. Grazie alla sua natura aperta e interoperabile, questa tecnologia ha il potenziale per unire dispositivi di diversi produttori, indipendentemente dal sistema operativo o dalla piattaforma utilizzata.

In questo modo non sarà necessario utilizzare un apposito dispositivo e un apposito sistema operativo. Essendo uno standard interoperabile e open, tutti i produttori di accessori potranno integrarlo più facilmente, ancora più facilmente di AirPlay.

Inoltre, l’introduzione di Matter Casting segna un importante cambiamento di strategia per Amazon. Come ha sottolineato Chris DeCenzo, uno dei principali ingegneri dell’azienda: “Crediamo negli standard aperti. Semplificano le cose per gli sviluppatori“. Con questa mossa, Amazon dimostra la sua intenzione di cavalcare l’onda dell’interoperabilità e di promuovere soluzioni più aperte e accessibili nel settore dello streaming multimediale.

In conclusione

Matter Casting è una tecnologia promettente che potrebbe migliorare il mondo dello streaming multimediale. Grazie al suo approccio aperto e interoperabile, questa funzionalità ha il potenziale per facilitare notevolmente la condivisione di contenuti tra dispositivi diversi, offrendo un’esperienza utente più fluida e senza interruzioni.

Sebbene al momento Matter Casting sia disponibile solo su dispositivi Amazon, è solo questione di tempo prima che venga adottato da altri produttori.

Nel frattempo, non possiamo che attendere con impazienza di vedere come questa tecnologia si svilupperà nel prossimo futuro.