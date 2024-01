Nvidia GeForce NOW

La notizia ha certamente fatto il giro del mondo: Apple ha annunciato un cambiamento significativo nella sua politica relativa ai giochi in streaming.

Questa svolta segna l’inizio di una nuova era per gli appassionati di videogame che, da ora in poi, potranno accedere a interi cataloghi di giochi tramite streaming, direttamente dalle loro amate piattaforme Apple.

Un cambiamento radicale che ha il potere di rivoluzionare il modo in cui i giocatori interagiscono con i loro giochi preferiti. Una scelta che va in controtendenza rispetto alla decisione precedente di non consentire questo genere di cataloghi, che si aggiunge alle recenti modifiche in tema DMA e sideloading.

Cosa cambia con la nuova politica Apple?

Fino a poco tempo fa, chiunque volesse pubblicare un gioco in streaming su App Store si scontrava con una serie di ostacoli. Ogni singolo gioco doveva essere sottoposto a un processo di revisione separato, un compito lungo e laborioso che ha frenato molti sviluppatori di giochi.

Per non parlare dell’impossibilità di offrire questi giochi in negozi di app dedicate. Cosa che adesso, con l’entrata in vigore del Digital Markets Act, potrà essere risolto.

Ora, gli sviluppatori possono presentare un’unica app che ha la capacità di trasmettere in streaming tutti i giochi offerti nel loro catalogo. Un cambiamento che, senza dubbio, è positivo.

Le nuove linee guida per i giochi in streaming

Nonostante questo rilassamento delle restrizioni, Apple mantiene comunque un rigido controllo sulla qualità e sicurezza dei contenuti. Ogni app di streaming dovrà rispettare tutte le linee guida per la revisione dell’App Store.

Inoltre, l’app ospitante dovrà garantire l’accesso al catalogo con un’età corrispondente al contenuto più alto presente nella stessa app. Questo significa che se anche un solo gioco all’interno dell’app viene classificato per un pubblico di età 17+, l’intera app dovrà essere classificata di conseguenza.

Un’opportunità per servizi di streaming come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW

Prima di questo cambiamento, servizi di streaming come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW erano disponibili solo tramite il browser web Safari su iOS, a causa delle rigide politiche di Apple. Ora, queste piattaforme avranno l’opportunità di creare un’app nativa, migliorando così l’esperienza dell’utente.

Questo cambiamento nelle politiche di Apple apre nuove prospettive per il futuro dei giochi in cloud su iOS. Con la possibilità di trasmettere in streaming interi cataloghi di giochi direttamente attraverso un’unica app, i giocatori avranno un accesso più facile e immediato ai loro giochi preferiti.

Allo stesso tempo, questo cambio di rotta offre agli sviluppatori di giochi nuove opportunità per espandere la loro presenza su iOS. Piattaforme di streaming come Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce NOW potranno finalmente offrire un’esperienza più fluida e integrata ai loro utenti su iOS.

Inoltre, grazie alla possibilità di inserire il sistema di pagamento in-app di Apple, gli sviluppatori avranno nuove opportunità di monetizzazione. Ad esempio, potranno offrire contenuti digitali a pagamento o servizi premium all’interno delle loro app.

In conclusione

Il cambiamento della politica di Apple per quanto riguarda i giochi in streaming segna un momento storico per l’industria dei videogiochi.

Con la possibilità di offrire interi cataloghi di giochi attraverso un’unica app, sia i giocatori che gli sviluppatori beneficeranno di una maggiore flessibilità e di nuove opportunità.

Non vediamo l’ora di vedere come questa svolta influenzerà l’evoluzione dei giochi in cloud su iOS nei prossimi anni.