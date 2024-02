Primo trimestre fiscale 2024 di Apple

Arrivano puntuali i dati riguardante il primo trimestre fiscale del 2024 di Apple. La società ha tenuto una conferenza stampa dove ha posto il faro verso un trimestre che vede gli acquisti natalizi e il lancio dei nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max.

Fatturato e utili del Q1 2024

Fatturato: Nel primo trimestre del 2024, il fatturato totale di Apple è stato di 119,575 miliardi di dollari, rispetto ai 117,154 miliardi di dollari del 2023, registrando un incremento dello 2,07%.

Utile: L’utile netto è aumentato da 29,998 miliardi di dollari nel 2023 a 33,916 miliardi di dollari nel 2024, con un incremento del 13,06%. Uno degli aumenti più alti.

Margini di contribuzione: il margine sui prodotti passa dal 36,9% al 39,4%. Quindi per ogni 100 $ fatturati la società ne porta a casa 39,4 €. Mentre per i servizi il margine passa da 70,8% a 72,8%. Segno che per i servizi la società ha un ritorno nettamente maggiore.

Spese in ricerca e sviluppo: Le spese in ricerca e sviluppo sono leggermente diminuite, passando da 7,709 miliardi di dollari nel 2023 a 7,696 miliardi di dollari nel 2024.

Tasse pagate: La provvista per le imposte sul reddito è aumentata da 5,625 miliardi di dollari nel 2023 a 6,407 miliardi di dollari nel 2024.

Dettaglio del fatturato per categoria di prodotto

Ma veniamo al fatturato per categoria di prodotto:

iPhone : 69,702 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +5.97% rispetto ai 65,775 miliardi di dollari del 2023.

: 69,702 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +5.97% rispetto ai 65,775 miliardi di dollari del 2023. Mac : 7,780 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +0.58% rispetto ai 7,735 miliardi di dollari del 2023.

: 7,780 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +0.58% rispetto ai 7,735 miliardi di dollari del 2023. iPad : 7,023 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: -25.25% rispetto ai 9,396 miliardi di dollari del 2023.

: 7,023 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: -25.25% rispetto ai 9,396 miliardi di dollari del 2023. Apple Watch, Apple TV e accessori : 11,953 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: -11.33% rispetto ai 13,482 miliardi di dollari del 2023.

: 11,953 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: -11.33% rispetto ai 13,482 miliardi di dollari del 2023. Servizi: 23,117 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +11.31% rispetto ai 20,766 miliardi di dollari del 2023.

Dettaglio del fatturato per segmento di mercato

Il fatturato dal punto di vista delle aree geografiche vede come segue:

Americhe : 50,430 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +2.34% rispetto ai 49,278 miliardi di dollari del 2023.

: 50,430 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +2.34% rispetto ai 49,278 miliardi di dollari del 2023. Europa : 30,397 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +9.80% rispetto ai 27,681 miliardi di dollari del 2023.

: 30,397 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +9.80% rispetto ai 27,681 miliardi di dollari del 2023. Cina : 20,819 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: -12.89% rispetto ai 23,905 miliardi di dollari del 2023.

: 20,819 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: -12.89% rispetto ai 23,905 miliardi di dollari del 2023. Giappone : 7,767 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +15.00% rispetto ai 6,755 miliardi di dollari del 2023.

: 7,767 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +15.00% rispetto ai 6,755 miliardi di dollari del 2023. Asia: 10,162 miliardi di dollari nel 2024; variazione percentuale: +6.57% rispetto ai 9,535 milioni di miliardi del 2023.

Altro

Riserve in liquidità: Le riserve di cassa e contanti equivalenti sono aumentate da 29,965 miliardi di dollari a fine settembre 2023 a 40,760 miliardi di dollari a fine dicembre 2023.

Debito obbligazionario: Il debito a breve termine è diminuito da 5,985 miliardi di dollari a 1,998 miliardi di dollari, mentre il debito a lungo termine è leggermente diminuito da 95,281 miliardi di dollari a 95,088 miliardi di dollari tra settembre 2023 e dicembre 2023.

La società ha annunciato che ha in attivo 2,2 miliardi di dispositivi nel suo ecosistema. Con 40 miliardi di $ in cashflow, la società darà agli azionisti 27 miliardi di dollari. Il prossimo 15 febbraio saranno pagati 0,24$ di dividendo per ogni azione.