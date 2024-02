Perplexity

Nell’universo delle Intelligenze Artificiali (AI), si fa strada un nuovo e promettente protagonista: Perplexity. Questa startup, con sede a San Francisco, sta creando un sistema di ricerca basato su AI che punta a rivaleggiare non solo con le classiche chatbot come ChatGPT, ma addirittura con i motori di ricerca come Google.

Ma cosa rende Perplexity così speciale e differente dagli altri strumenti di ricerca e dalle altre AI? Scopriamolo insieme.

Cos’è Perplexity?

Perplexity è una chatbot che si distingue per la sua unicità nel panorama delle AI. Il termine “perplexity”, infatti, si riferisce a uno stato di confusione o complessità.

Nell’ambito dell’AI, la “perplexity” misura quanto bene una distribuzione di probabilità riesce a prevedere un campione. Questo parametro valuta la certezza del modello nelle sue previsioni, con una “perplexity” più bassa che indica risposte più accurate e affidabili.

L’obiettivo di Perplexity è quello di offrire un’esperienza di chatbot il più precisa e affidabile possibile.

Perplexity vs ChatGPT: un confronto

ChatGPT è un attore di spicco nel dominio delle chatbot AI da diverso tempo. È spesso il primo nome che viene in mente quando si pensa alle chatbot AI. Tuttavia, Perplexity offre un’alternativa rinfrescante.

Sebbene entrambi, ChatGPT e Perplexity, offrano capacità di chatbot, Perplexity porta in tavola delle caratteristiche e vantaggi unici che la distinguono.

Funzionalità uniche di Perplexity

Interfaccia Utente

Una delle caratteristiche distintive di Perplexity è la sua interfaccia utente. L’estetica e il design sono puliti e intuitivi, rendendo facile l’utilizzo dell’app senza l’esigenza di tutorial estesi.

L’interfaccia elegante contribuisce all’esperienza utente generale e rende la chat con Perplexity un piacere.

Citazione delle Fonti

L’AI si spinge oltre quando si tratta di trasparenza. Cita le fonti originali delle informazioni che fornisce durante le conversazioni. Questa funzionalità elimina la necessità per gli utenti di chiedersi da dove provengano le informazioni o di lottare per citare le fonti da soli.

Stabilisce un livello di autenticità e affidabilità che è lodevole nel mondo delle chatbot AI.

Integrazione con GPT-4

Il servizio si integra perfettamente con GPT-4, unendo la potenza grezza di ChatGPT con l’eleganza dell’interfaccia di Perplexity. Questa integrazione offre agli utenti il meglio di entrambi i mondi, massimizzando il potenziale delle interazioni guidate da AI. Apre nuove possibilità per conversazioni migliorate ed esperienze utente migliorate.

Limitazioni di Perplexity

Nonostante le sue forze, Perplexity ha anche delle limitazioni. Una di queste è la restrizione di cinque ricerche ogni quattro ore. Mentre il fatto che Perplexity sia gratuito è lodevole, questa limitazione può essere un ostacolo per gli utenti che richiedono query di ricerca frequenti ed estese.

È essenziale considerare come questa limitazione possa influenzare il proprio caso d’uso individuale.

Un approfondimento su Perplexity Co-Pilot

Il servizio offre una funzionalità unica chiamata Perplexity Co-Pilot che sta ricevendo molta attenzione. Questa funzionalità la distingue dai tradizionali generatori di risposte AI agendo come un co-pilota nelle tue conversazioni. Esploriamo i diversi aspetti di Perplexity Co-Pilot.

Elaborazione intelligente della ricerca

Perplexity Co-Pilot va oltre l’elaborazione delle query di superficie. Invece di prendere la query per valore nominale, si addentra più in profondità, cercando di capire la vera intenzione dell’utente.

Analizza la domanda meticolosamente per coglierne l’essenza prima di fornire una risposta. Questa elaborazione intelligente della ricerca assicura che le risposte generate siano pertinenti e significative.

Richiesta di chiarimenti

In situazioni in cui c’è ambiguità o mancanza di chiarezza nella domanda, Perplexity Co-Pilot non fa supposizioni azzardate. Al contrario, richiede chiarimenti, impegnandosi in una conversazione autentica per fornire un aiuto preciso.

Questa funzionalità assicura che si ricevano risposte accurate e aiuta a eliminare i malintesi.

Ricerche web in tempo reale

Ciò che distingue Perplexity Co-Pilot è la sua capacità di eseguire ricerche web in tempo reale. Sfrutta il potere di tutto l’internet, condensando le informazioni più pertinenti in una risposta concisa e coerente, il tutto consegnato in tempo reale. È come avere un assistente di ricerca che recupera rapidamente le informazioni più rilevanti.

In conclusione

Perplexity porta un tocco unico nel panorama delle chatbot AI. Con la sua interfaccia utente migliorata, la citazione trasparente delle fonti e l’integrazione con GPT-4, offre un’alternativa allettante a ChatGPT.

Tuttavia, è essenziale considerare le limitazioni, come la restrizione della ricerca, prima di abbracciare completamente Perplexity.

In definitiva, la scelta tra Perplexity e ChatGPT dipende dalle preferenze e dai requisiti individuali.

Altre informazioni utili

Perplexity è disponibile come applicazione mobile per iPhone e iPad. L’applicazione Perplexity ha un punteggio di 4,9 su 5 stelle, con oltre 11,5 mila valutazioni su App Store.

L’app è gratuita e pesa 61,6 MB. La versione Pro, che consente di usare qualsiasi modello Pro, come chatGPT 4, Claude 2.1 e Gemini Pro, oltre alla versione ottimizzata di Perplexity, costa 22 € al mese o 229 € l’anno. Se vi iscrivete da questo link, però, avrete 10 € di sconto sull’abbonamento.