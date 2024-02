Come pulire i Vision Pro

Si spendono circa 3.500 $, quasi il prezzo di uno scooter, per poi trovarselo pieno di ditate. Il Vision Pro di Apple è il non plus ultra per i dispositivi con realtà aumentata e virtuale. Costa di più degli altri anche per l’uso dei materiali: alluminio, metallo e vetro.

La parte che copre gli occhi è, infatti, di vetro e sappiamo tutti che questo materiale tende a sporcarsi. Ma come possiamo pulirlo senza rischiare di rovinarlo?

A tal proposito è la stessa Apple che offre alcuni consigli utili di pulizia.

Perché alla luce della possibilità di poter esplorare mondi virtuali con una chiarezza cristallina, di poter lavorare in ambienti aumentati senza la minima distrazione, chi ci guarda da fuori vorrebbe vedere qualcosa di esteticamente gradevole.

Ma come si mantiene in perfette condizioni un dispositivo così sofisticato? La risposta sta nella pulizia regolare e attenta.

Pulizia delle Cinghie per la testa

Le cinghie per la testa, che integrano anche gli speaker, del Vision Pro sono una componente fondamentale per un’esperienza utente confortevole.

Per pulirle, utilizzate un panno privo di lanugine, leggermente inumidito con acqua e sapone ipoallergenico. Assicuratevi di evitare il microfono, gli altoparlanti, il connettore di alimentazione, il connettore della fascia e il coperchio in alluminio.

La società suggerisce di:

Rimuovere il cuscino Light Seal, la fascia per la testa o la copertura Apple Vision Pro dalla custodia. In un contenitore pulito, mescolate 5 cucchiaini (25 ml) di detersivo per piatti senza profumo in due tazze (500 ml) di acqua tiepida. Mettere il ​​cuscino Light Seal, la fascia per la testa o la cover per Apple Vision Pro nell’acqua saponata. Premere delicatamente e strofinate la sua superficie con le mani e le dita per due minuti. Sciacquare sotto l’acqua corrente e comprimere delicatamente la schiuma per rimuovere il sapone in eccesso per 30 secondi. Ripetere secondo necessità. Lasciarlo asciugare all’aria a temperatura ambiente. Non utilizzare finché non è completamente asciutto.

Pulizia delle Maglie degli Altoparlanti

Le maglie degli altoparlanti possono essere pulite con un batuffolo di cotone asciutto. Questo passaggio è cruciale per evitare l’accumulo di polvere che potrebbe compromettere la qualità del suono e graffiare le superfici.

Pulizia del Vetro di Copertura e dei Display

Per il vetro di copertura del Vision Pro, è consigliato l’uso di un panno in microfibra pulito e asciutto, come il panno per la pulizia Apple Vision Pro incluso nella confezione.

Se necessario, potete applicare uno spray detergente ZEISS sul panno prima di pulire il vetro. Per i display, posizionate il Vision Pro all’interno della sua copertura su una superficie piana e pulite gli schermi ottici con il panno in microfibra.

Cosa Evitare

È importante non utilizzare spray aerosol, candeggina o prodotti abrasivi. Inoltre, non spruzzate direttamente i detergenti sul dispositivo e non usate prodotti contenenti alcol isopropilico, etilico o salviette disinfettanti Clorox sul Vision Pro, poiché potrebbero danneggiarlo.

Consigli Generali

Quando pulite il vostro Vision Pro, assicuratevi di spegnere il dispositivo e scollegare eventuali cavi di alimentazione o accessori collegati.

Utilizzate sempre un panno morbido, privo di lanugine e leggermente umido per pulire l’esterno del dispositivo, evitando di far entrare umidità negli ingressi.

In conclusione

Prendersi cura del proprio Vision Pro di Apple è un compito semplice ma essenziale. Seguendo le linee guida fornite, potrete assicurarvi che il vostro dispositivo rimanga in condizioni ottimali per un’esperienza utente di qualità. Ricordatevi di pulire regolarmente e con i prodotti consigliati per evitare danni e mantenere le prestazioni al top.