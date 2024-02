App Sports di Apple

Arriva una nuova app sviluppata direttamente da Apple. Si tratta di App Sports: l’applicazione progettata per chi ama seguire lo sport, come il basket e il calcio.

Ideale per tutti gli amanti degli eventi sportivi, App Sports si distingue per le sue ricche funzionalità e la facilità d’uso, collocandosi strategicamente tra i servizi offerti dal gigante tecnologico.

L’attenzione agli allenamenti, la soddisfazione nel seguire le proprie squadre preferite e l’esperienza di ricevere aggiornamenti in tempo reale sui punteggi sono ora centralizzati in questa nuova soluzione.

Caratteristiche Principali dell’App Sports di Apple

L’utente può adattare l’esperienza di App Sports alle proprie preferenze sportive selezionando squadre e tipi di sport nelle impostazioni di “My Sports“. Questa funzionalità permette di ricevere articoli, punteggi, calendari e classifiche dalle fonti più autorevoli, offrendo un accesso rapido alle notizie e ai punteggi nella visualizzazione “Oggi”.

Gli utenti possono godere di un’ampia gamma di eventi sportivi dal vivo e programmati attraverso la sezione Sport nella app Apple TV. È possibile visualizzare i punteggi in tempo reale, aggiungere eventi programmati alla coda “Prossimo” e seguire passo passo le istruzioni per navigare e filtrare gli eventi per sport.

Tra le stagioni supportate:

MLS

NBA

NCAA basketball (men’s and women’s)

NHL

Bundesliga

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A

Inoltre a breve saranno disponibili anche MLB, NFL, NCAAF, NWSL e WNBA.

Per vedere una partita dal vivo, basta aprire l’app Apple TV, selezionare l’evento e scegliere un’app da cui guardare.

L’opzione ‘Picture in Picture‘ consente di visualizzare il gioco in una finestra ridotta mentre si utilizzano altre app all’interno dell’app Apple TV. I punteggi dal vivo possono essere nascosti nelle impostazioni per evitare spoiler non desiderati.

Gli utenti possono seguire le proprie squadre preferite utilizzando ‘My Sports’ nell’app Apple TV, rendendola un vero e proprio sport tracker per gli appassionati.

La sezione Sport nell’app Apple TV è disponibile su iOS 16 e versioni successive, ampliando le possibilità di intrattenimento e informazione sportiva per gli utenti Apple.

In conclusione

La varietà di funzionalità offerte da App Sports testimonia l’impegno di Apple nel fornire un’esperienza sportiva su misura per i propri utenti, in cui personalizzazione e integrazione con gli altri servizi rendono l’app un vero hub per i fan dello sport.

Il valore aggiunto di tale applicazione risiede nella sua capacità di raccogliere e organizzare informazioni sportive pertinenti, offrendo agli utenti un comodo accesso a notizie, punteggi ed eventi dal vivo direttamente sui loro dispositivi Apple.

Il potenziale di App Sports si estende ben oltre la funzione di semplice sport tracker, avendo l’ambizione di trasformarsi in uno strumento indispensabile per gli appassionati sportivi.

Con questa app, Apple non solo rafforza il legame con i suoi utenti ma apre la strada a nuove possibilità per l’interazione con il mondo dello sport, consolidando il proprio ecosistema tecnologico nel contesto di un’esperienza utente sempre più coinvolgente e personalizzata.

Al momento App Sports è disponibile solo negli USA, Gran Bretagna e Canada. Dovrebbe arrivare in altri paesi in futuro. All’interno, infatti, troviamo già il supporto del francese e dello spagnolo.

Pesa 16,4 MB e si trova nell’App Store.