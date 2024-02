Apple e la soluzione PQ3 per iMessage

Come scambiare dati privati in modo sicuro? Negli ultimi anni abbiamo visto l’integrazione di tecnologie come la cifratura end-to-end, la verifica delle chiavi e così via. Questo non significa che il problema sia risolto.

La tecnologia avanza e tra intelligenza artificiale e chip sempre più potenti, bisogna alzare l’asticella sempre di più. Per questo motivo Apple ha deciso di lavorare alla tecnologia quantistica con il PQ3 per iMessage.

La tendenza della cybersecurity per il 2024 evolverà verso l’integrazione strategica di AI e apprendimento automatico, l’enfatizzazione della privacy dei dati e l’adozione di architetture Zero-Trust, segnando un cammino che vede iMessage e la tecnologia quantistica come protagonisti emergenti.

La Necessità della Crittografia Post-Quantistica

L’ascesa dei computer quantistici rappresenta una sfida senza precedenti per i sistemi di crittografia attuali, che si basano su algoritmi di cifratura a chiave pubblica vulnerabili a tali tecnologie avanzate.

Per contrastare questa minaccia, la crittografia post-quantistica (PQC) si propone di sviluppare sistemi crittografici in grado di resistere agli attacchi quantistici, assicurando così la protezione dei dati sensibili.

Principi e Necessità della Crittografia Post-Quantistica:

I computer quantistici potrebbero decifrare l’attuale crittografia a chiave pubblica, rendendo indispensabile la transizione a standard crittografici resistenti a tali attacchi.

Come avviene questo? Per comprenderlo dobbiamo capire la differenza tra gli attuali computer e quelli quantistici. Quelli attuali funzionano a sequenza. Quindi prendono un dato, lo elaborano e danno un risultato.

I computer quantistici, invece, riescono ad effettuare un probabilistico grazie alla potenza di calcolo dei chip. Non devono sequenziare i dati.

Per comprenderci: immaginiamo di avere un hotel con 1000 stanze e la giacca è in una delle stanze, ma non sappiamo quale. Con i computer classici l’elaboratore analizza ogni stanza fino a trovare quella giusta. Con quelli quantistici si riesce a vedere tutte le stanze come una foto ai raggi x, individuando quella giusta in un istante.

Per questo bisogna considerare che la Quantum Key Distribution (QKD) utilizza i principi della meccanica quantistica per una distribuzione sicura delle chiavi crittografiche, garantendo una segretezza perfetta.

Il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha selezionato un primo gruppo di algoritmi PQC basati su problemi di reticolo, inclusi CRYSTALS-Kyber per la crittografia generale e CRYSTALS-Dilithium, FALCON e SPHINCS+ per le firme digitali.

Preparazione all’Era Quantistica

Le organizzazioni devono valutare il proprio livello di preparazione quantistica, considerando il periodo di conservazione dei dati, il tempo di migrazione e la cronologia delle minacce per proteggere i dati dagli attacchi quantistici.

L’adozione di una crittografia ibrida classica-post-quantistica combina algoritmi tradizionali con nuovi algoritmi PQ, offrendo una soluzione sicura per gli attuali casi d’uso e testando gli ecosistemi IT contro gli algoritmi PQ.

L’implementazione di soluzioni di sicurezza PQ3 in applicazioni come iMessage è fondamentale per garantire la sicurezza della cifratura dei messaggi nell’era quantistica.

La crittografia resistente ai quanti, come le firme basate su hash, fornisce protezione a lungo termine contro attacchi quantistici e classici, sottolineando l’importanza di un approccio proattivo e informato nella sicurezza dei dati digitali.

Intelligenza Artificiale e Sicurezza dei Messaggi

L’uso di queste tecnologie avanzate, insieme alla sicurezza post-quantistica, potrebbe potenzialmente essere integrato in piattaforme come iMessage per migliorare la sicurezza della cifratura dei messaggi.

La sicurezza PQ3, se interpretata come una forma avanzata di PQC, dovrebbe quindi essere progettata per resistere agli attacchi quantistici, garantendo la protezione dei dati sensibili.

iMessage utilizza una crittografia end-to-end, garantendo che solo mittente e destinatario possano accedere ai messaggi. Questo livello di sicurezza sarà rafforzato dalla recente crittografia post-quantistica (PQ3), che si avvale dei protocolli resistenti agli attacchi dei computer quantistici.

Con l’introduzione di iOS 17.4, iMessage avrà il supporto di PQ3, che include:

Utilizzo della crittografia post-quantistica per la creazione delle chiavi.

Rinnovo continuo delle chiavi durante le conversazioni, assicurando che ogni messaggio venga cifrato con una chiave unica.

Protezione della chiave pubblica contro tentativi di decodifica da parte di computer quantistici.

Cambiamento continuo delle chiavi per una maggiore sicurezza.

Sviluppo di un sistema di classificazione da parte di Apple per valutare i protocolli crittografici classici in confronto a quelli PQC.

In aggiunta, iMessage PQ3 si basa su un design ibrido che combina la crittografia attuale basata su curve ellittiche con la nuova crittografia resistente ai quanti.

In conclusione

Abbiamo analizzato gli attuali progressi e le implicazioni della crittografia post-quantistica, ed esplorato come soluzioni come PQ3 possano rafforzare significativamente la sicurezza dei sistemi di comunicazione, come dimostrato dalla prossima integrazione in piattaforme come iMessage.

Mentre ci avviciniamo a un domani tecnologicamente avanzato, è essenziale continuare a promuovere una sicurezza digitale resiliente, agile e adattabile per contrastare le minacce emergenti.