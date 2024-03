Nel 2020, Epic Games, creatore del celebre Fortnite, ha lanciato una sfida senza precedenti al dominio incontrastato di Apple sull’App Store. L’azienda ha introdotto un sistema di pagamento alternativo all’interno di Fortnite, violando le rigide regole imposte da Apple e innescando una battaglia legale che ha acceso i riflettori sulle pratiche monopolistiche dei giganti tech e sul futuro del mercato digitale.

La controversia Apple – Epic Games va ben oltre una banale diatriba tra due aziende. Si tratta di una lotta epica che mette in discussione il potere smisurato dei giganti tecnologici, la concorrenza nel mercato digitale e il ruolo dei regolatori nel plasmare un ecosistema digitale più aperto e democratico.

Le implicazioni di questa battaglia si estendono ben oltre i confini di Apple e Epic Games. Una lotta, che sembrava conclusa, ma che di recente sembra tornare alla ribalta per una ragione: la pessima gestione dell’argomento da parte di Apple.

Una gestione che la fa apparire goffa e inesperta. Si sicuro non all’altezza degli standard a cui ci aveva abituati.

La guerra legale tra due colossi

Epic Games ha accusato Apple di pratiche monopolistiche, argomentando che la sua posizione dominante sul mercato iOS le conferisce il potere di imporre agli sviluppatori commissioni elevate, fino al 30% per transazione.

Epic ha portato Apple in giudizio, rivendicando non solo pratiche ingiuste, ma sfidando l’intero modello di business dell’App Store. La causa ha sollevato molteplici questioni: commissioni elevate, mancanza di concorrenza, l’uso del potere di mercato da parte di Apple e il diritto degli sviluppatori a scegliere modalità di pagamento alternative.

La battaglia in tribunale si è rivelata feroce. Epic ha ottenuto alcune vittorie significative, inclusa una sentenza che ha obbligato Apple a includere collegamenti a sistemi di pagamento di terze parti all’interno delle app.

Ma Apple, a sua volta, ha prevalso in ambiti cruciali, come la legittima rimozione di Fortnite dall’App Store. Le ripercussioni si riversano sull’intero settore.

Le richieste di Epic Games

Epic Games è determinata a scardinare lo status quo dell’App Store. Richiede ad Apple di aprire la sua piattaforma a maggiore competizione, permettendo l’installazione di applicazioni da store alternativi, oltre all’uso di diversi sistemi di pagamento.

Se queste richieste fossero accolte, l’ecosistema Apple, come lo conosciamo, verrebbe rivoluzionato, riducendo il suo controllo ferreo sul mercato.

Inoltre, Epic Games ha messo in evidenza la mancanza di trasparenza decisionale da parte di Apple e la necessità di un adeguato meccanismo di appello per gli sviluppatori le cui app sono oggetto di rimozione. Queste argomentazioni sottolineano la disparità di potere tra Apple, gigante tecnologico dalle decisioni insindacabili, e i singoli sviluppatori.

Modifiche, che in realtà, se prendiamo di riferimento il solo mercato Europeo, vedono già delle applicazioni reali. Con l’entrata in vigore del DMA, infatti, Epic Games può già creare il suo negozio alternativo di applicazioni e giochi, anche se con numerose limitazioni e clausole.

Perché Apple sta perdendo la faccia nella gestione dell’account di Epic Games

Il modo in cui Apple ha affrontato la sfida di Epic Games ha generato un contraccolpo significativo, danneggiando la sua immagine di azienda orientata all’innovazione.

La rimozione di Fortnite, titolo di enorme successo globale, è stata ampiamente percepita come un abuso di potere, un atto di ritorsione contro Epic Games per aver osato opporsi al monopolio di Apple.

Inoltre, il rifiuto ostinato da parte di Apple di qualsiasi concessione ha creato un’impressione di arroganza e chiusura al confronto. Molti osservatori vedono nelle azioni di Apple una difesa aggressiva del suo modello di business, a scapito dell’apertura della sua piattaforma a opzioni alternative per gli sviluppatori.

Di recente, proprio dopo l’entrata in vigore del DMA, Apple aveva anche bloccato l’account per sviluppatori di Epic Games. Una mossa che sembrava bloccare ogni possibile azione dell’azienda di videogame per il suo store alternativo.

Mossa che si è rimangiata dopo qualche giorno. È bastata la dichiarazione di Thierry Breton della Commissione Europea, in merito a un’indagine sulla questione, per far tornare Apple sui suoi passi.

Un chiaro segnale di una gestione fantozziana dell’argomento, che fa apparire Apple come una società improvvisata e prepotente.

Perché l’intera gestione del DMA sta causando un danno d’immagine per Apple

Il Digital Markets Act (DMA) è una legge dell’Unione Europea mirata a limitare eccessi di potere da parte dei giganti tecnologici.

L’obbligo, imposto ad Apple dall’UE, di restituire l’account di Epic Games nel territorio europeo è un chiaro segnale di malcontento verso le sue pratiche commerciali. Il DMA è lo strumento con cui i regolatori intendono forzare Apple ad adottare un approccio più competitivo, aprendo l’App Store e smorzando il suo controllo sul mercato.

L’introduzione del DMA, e simili provvedimenti in corso d’opera in altre parti del mondo, rappresenta un momento critico per Apple. L’azienda si trova sotto un’incredibile pressione per riconsiderare le proprie politiche sull’App Store, per evitare ulteriori interventi legislativi che potrebbero stravolgere definitivamente il suo dominio.

È chiaro che Apple intende difendere un fatturato di 64 miliardi di dollari (è quanto generato dall’App Store nel 2023). L’EU copre il 20% di questa cifra. Nel farlo, però, la società sembra l’avaro Scrooge attaccato al suo banco di monete.

Scenari possibili:

Apple cede parzialmente: Se Apple dovesse cedere alle pressioni di Epic Games e del DMA, l’App Store si aprirebbe a una maggiore concorrenza. Gli sviluppatori potrebbero beneficiare di commissioni ridotte e di una maggiore libertà di scelta, con un impatto positivo sull’innovazione e sulla varietà di applicazioni disponibili.

Se Apple dovesse cedere alle pressioni di Epic Games e del DMA, l'App Store si aprirebbe a una maggiore concorrenza. Gli sviluppatori potrebbero beneficiare di commissioni ridotte e di una maggiore libertà di scelta, con un impatto positivo sull'innovazione e sulla varietà di applicazioni disponibili. Apple resiste: Se Apple decidesse di resistere tenacemente al cambiamento, potrebbe innescare una serie di contenziosi legali e interventi regolatori più stringenti. L'azienda potrebbe dover affrontare un clima di sfiducia da parte dei consumatori e degli sviluppatori, danneggiando la sua reputazione a lungo termine.

Nuove soluzioni emergono: È possibile che la sfida di Epic Games spinga Apple a sviluppare modelli di business alternativi per l'App Store, come un sistema di abbonamento o un modello freemium con commissioni ridotte.



Questioni aperte:

Il ruolo dei regolatori: Quale sarà il livello di coinvolgimento dei governi nel controllo dei giganti tech? Come bilanciare la necessità di tutelare la concorrenza con il rischio di ostacolare l’innovazione? È vero che l’Unione Europea sta sanzionando le grandi piattaforme solo perché non ne ha di proprie?

La concorrenza nel mercato digitale: Come possono emergere nuovi competitors in grado di sfidare il dominio di Apple e Google? Quali modelli di business alternativi possono prosperare in un ecosistema più aperto?

Il futuro dell'App Store: Come si evolverà l'App Store in risposta alle pressioni del DMA, alle nuove tecnologie e alle mutate esigenze degli utenti?



Oltre la cronaca: spunti di riflessione

La vicenda Apple-Epic Games offre spunti di riflessione su diversi temi:

Il potere dei giganti tech: Come possono essere controllati i giganti tech che dominano il mercato digitale?

Il ruolo delle leggi antitrust: Le leggi antitrust esistenti sono sufficienti per contrastare i monopoli nel mercato digitale?

La concorrenza nel mercato digitale: Come può essere garantita una maggiore concorrenza nel mercato digitale?

Il futuro dell'App Store: Come si evolverà l'App Store in risposta alle pressioni del DMA e di altri fattori?

L'innovazione e la scelta del consumatore: Come si può bilanciare la tutela della concorrenza con la necessità di incentivare l'innovazione e di offrire ai consumatori un'ampia gamma di prodotti e servizi?

La battaglia tra Apple e Epic Games è solo l’inizio di un dibattito più ampio sul futuro del digitale. Le decisioni che verranno prese nei prossimi anni avranno un impatto significativo su tutti noi, in qualità di consumatori, sviluppatori e cittadini.

In Conclusione

La sfida di Epic Games ha aperto un vaso di Pandora, svelando le fragilità e i lati oscuri del dominio di Apple sull’App Store. La battaglia legale in corso è solo un capitolo di una storia più ampia, che ruota attorno al futuro del mercato digitale, al potere dei giganti tech e al ruolo dei regolatori nel plasmare un ecosistema digitale più aperto, competitivo e, in ultima analisi, più democratico.