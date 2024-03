iOS 18, soprannominato “Crystal”, sarà uno dei protagonisti del 2024. Le anticipazioni suggeriscono che questo aggiornamento del sistema operativo mobile porterà importanti novità e miglioramenti, soprattutto nell’integrazione dell’intelligenza artificiale e nelle funzionalità di Siri, segnando un passo avanti per gli utenti di iPhone e iPad.

Con l’annuncio previsto alla Worldwide Developers Conference (WWDC) nel giugno 2024, l’attenzione è rivolta alle capacità innovative di iOS 18 e al suo potenziale di rafforzare l’ecosistema di Apple.

L’aggiornamento è destinato a essere rilasciato nel settembre 2024 al pubblico, con una fase beta di iOS 18 che fornirà un’anteprima delle sue funzioni. I focus chiave includeranno l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa, l’aggiornamento RCS, e una nuova interfaccia utente, progettata per arricchire l’esperienza di utilizzo e migliore gestione delle applicazioni.

Attendiamo con impazienza il rilascio ufficiale per scoprire come iOS 18, considerato il sistema operativo mobile più ambizioso mai realizzato da Apple, eleverà lo standard di comunicazione e interazione digitale.

Le Principali Novità attese in iOS 18

Con l’arrivo di iOS 18, gli utenti possono aspettarsi una serie di miglioramenti significativi che mirano a rafforzare sia le prestazioni che la sicurezza del sistema operativo.

Tra le novità più attese, iOS 18 si preannuncia come un aggiornamento che punta a elevare l’esperienza utente attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Funzioni basate su AI, come i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) e l’intelligenza artificiale Edge AI per risposte più ampie, promettono di rendere l’interazione con il dispositivo più intuitiva e personalizzata.

Inoltre, l’aggiornamento potrebbe introdurre nuove funzionalità di accessibilità, come Scorciatoie Vocali Adattive, oltre a miglioramenti per la sicurezza, come un nuovo sistema per proteggere i dispositivi dallo sblocco post-furto, richiedendo Face ID o Touch ID per modifiche alle impostazioni sensibili.

L’attesa implementazione del supporto per lo standard di messaggistica RCS migliorerà la comunicazione e la compatibilità con i dispositivi Android, mentre Siri diventerà ancora più intelligente con un nuovo sistema di intelligenza artificiale generativa, offrendo funzionalità avanzate e una migliore integrazione con le funzioni dello smartphone.

Integrazioni e Miglioramenti AI Previsti

Con l’avvento di iOS 18, l’intelligenza artificiale (AI) assumerà un ruolo centrale, promettendo di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

Siri, ad esempio, si preannuncia più intuitivo e capace di gestire compiti complessi grazie all’integrazione di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM). Questo non solo renderà Siri un assistente virtuale più efficiente ma anche capace di comprendere e rispondere in maniera più naturale.

La collaborazione tra hardware e software gioca un ruolo chiave; il chip A18 previsto nella lineup di iPhone 16 è il motore che alimenta queste funzionalità AI avanzate, garantendo al contempo la privacy degli utenti.

L’elaborazione AI direttamente sul dispositivo, senza la necessità di trasferire dati su server remoti, segna un importante passo avanti nella gestione della privacy e nella velocità di risposta.

Le applicazioni di iOS 18 saranno significativamente arricchite dall’AI, con miglioramenti previsti per Apple Music, Messaggi, Pages e Keynote. Questo si traduce in risposte automatiche più sofisticate, completamenti di frasi nelle comunicazioni e nella creazione di playlist musicali personalizzate.

Inoltre, gli sviluppatori avranno accesso ad API generative AI, consentendo loro di incorporare funzionalità AI all’avanguardia nelle loro applicazioni. Questo non solo migliorerà l’esperienza utente ma aprirà anche nuove possibilità per app più intelligenti e interattive.

Cambiamenti nell’Interfaccia Utente e Design

iOS 18 è destinato a introdurre cambiamenti significativi nell’interfaccia utente e nel design, mantenendo però una certa distanza dall’aspetto di visionOS.

Le modifiche previste puntano a rendere le versioni future del sistema operativo più distintive, dato che è da tempo che non assistiamo a cambiamenti rilevanti nell’interfaccia di iPhone e iPad.

Questo aggiornamento mira a offrire agli utenti una maggiore personalizzazione della schermata home, semplificando il processo di personalizzazione e consentendo una disposizione più libera delle icone delle app.

Personalizzazione della Schermata Home : La nuova versione consentirà agli utenti di personalizzare la schermata home in modo più semplice, con la possibilità di posizionare le icone delle app ovunque desiderino. Si parla anche di una revisione del design che potrebbe avvicinare iOS 18 a visionOS, il sistema operativo di Apple per la realtà aumentata/virtuale, introducendo elementi come angoli arrotondati, ombre ed effetti di profondità. Queste modifiche potrebbero essere ispirate a tvOS 17.2, che ha introdotto una nuova app Apple TV con una barra laterale simile a quella di visionOS.

: La nuova versione consentirà agli utenti di personalizzare la schermata home in modo più semplice, con la possibilità di posizionare le icone delle app ovunque desiderino. Si parla anche di una che potrebbe avvicinare iOS 18 a visionOS, il sistema operativo di Apple per la realtà aumentata/virtuale, introducendo elementi come angoli arrotondati, ombre ed effetti di profondità. Queste modifiche potrebbero essere ispirate a tvOS 17.2, che ha introdotto una nuova app Apple TV con una barra laterale simile a quella di visionOS. Cambiamenti nell’Interfaccia : L’interfaccia di iOS 18 potrebbe diventare più dinamica, con finestre che fluttuano e si sovrappongono a sfondi complessi. Questo renderebbe l’esperienza utente più coesa e uniforme, allineandola con il design e l’esperienza offerti da visionOS. Elementi visivi come angoli arrotondati, ombre dinamiche e un maggiore senso di strati e profondità nelle interfacce utente potrebbero arricchire notevolmente l’estetica del sistema operativo.

: L’interfaccia di iOS 18 potrebbe diventare più dinamica, con finestre che fluttuano e si sovrappongono a sfondi complessi. Questo renderebbe l’esperienza utente più coesa e uniforme, allineandola con il design e l’esperienza offerti da visionOS. Elementi visivi come angoli arrotondati, ombre dinamiche e un maggiore senso di strati e profondità nelle interfacce utente potrebbero arricchire notevolmente l’estetica del sistema operativo. Controllo e Navigazione Migliorati: Le novità includono la possibilità di creare spazi vuoti, righe e colonne tra le icone delle app, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla disposizione delle loro icone. Gli utenti di Apple Maps potrebbero essere in grado di inserire percorsi auto-selezionati, superando le limitazioni delle opzioni pre-selezionate fornite da Apple. Inoltre, si prevede l’introduzione della funzionalità di mappa topografica di watchOS 11 e un aggiornamento dell’app Freeform con una funzionalità “Scene” per una navigazione più rapida all’interno delle bacheche.

Data di Rilascio e Dispositivi Compatibili

La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, prevista per il 10 giugno, sarà il palcoscenico per l’attesissima presentazione della prima beta di iOS 18.

Questo momento segna l’inizio di un percorso che culminerà con il rilascio pubblico del sistema operativo in settembre, insieme all’uscita dei nuovi modelli di iPhone 16. Con il codice che rivela quattro nuovi modelli – iPhone 16 (D47), iPhone 16 Plus (D48), iPhone 16 Pro (D93), e iPhone 16 Pro Max (D94) – l’aggiornamento promette di essere un punto di svolta per gli utenti Apple.

La compatibilità di iOS 18 si estende a una vasta gamma di dispositivi, garantendo che la maggior parte degli utenti potrà godere delle nuove funzionalità. Dispositivi supportati includono:

iPhone 11 e modelli successivi, segnando probabilmente la fine del supporto per i modelli del 2018 come iPhone XR , iPhone XS , e iPhone XS Max .

e modelli successivi, segnando probabilmente la fine del supporto per i modelli del 2018 come , , e . Per quanto riguarda gli iPad, iPadOS 18 sarà disponibile per iPad Pro (2018 e successivi), iPad Air (2019 e successivi), iPad mini (2019 e successivi), e iPad (2020 e successivi), escludendo alcuni modelli più vecchi come il Primo iPad Pro da 10.5 pollici e il Secondo iPad Pro da 12.9 pollici.

Questo aggiornamento rappresenta non solo un avanzamento tecnologico, ma anche un passo avanti nella strategia di smartphone di Apple, rafforzando ulteriormente la sua leadership nel settore.

In conclusione

Attraverso l’esplorazione di iOS 18, emergono chiaramente le migliorie e le novità che definiranno l’esperienza utente in modo più personale e interattivo. L’integrazione dell’intelligenza artificiale e le nuove funzionalità di Siri rappresentano passi avanti significativi verso uno scenario tecnologico in cui la personalizzazione e l’accessibilità diventano punti fermi.

Le anticipazioni sollevano aspettative elevate verso come questa versione del sistema operativo mobile possa affinare l’interazione tra uomo e dispositivo, evidenziando un impegno costante verso miglioramenti che rispondono alle esigenze in continua evoluzione degli utenti.

L’importanza di iOS 18 si estende oltre le funzionalità individuali, abbracciando un potenziale impatto più vasto sull’ecosistema di Apple e sul modo in cui gli utenti vivono la tecnologia nella loro quotidianità.

Osservando iOS 18 attraverso questa lente, è chiaro come Apple continui a cercare equilibri innovativi tra design, funzionalità e privacy, guidando l’utente verso orizzonti di utilizzo sempre più ampi e coinvolgenti.