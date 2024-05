Ne è passato di tempo da quando Steve Jobs disse che l’unico elemento di input dello schermo touchscreen era il dito. Ma all’epoca si parlava di iPhone, con uno schermo molto piccolo. Nel frattempo quello schermo è diventato sempre più grande ed è nata l’Apple Pencil.

La nuova Apple Pencil Pro rappresenta un significativo passo avanti per l’arte e il design digitali sugli iPad Pro e iPad Air più recenti. Questa evoluzione dello stilo di punta di Apple introduce nuove funzionalità come un sensore di pressione nel corpo, un motore per il feedback aptico nell’impugnatura e un giroscopio per cambiare l’orientamento del pennello.

L’integrazione con l’app Dov’è aiuta inoltre a localizzare facilmente la Pencil Pro smarrita.

La Pencil Pro si distingue dalle precedenti generazioni per dimensioni e bilanciamento leggermente diversi che potrebbero influire sull’esperienza di utilizzo. Pur offrendo gesture innovative come la pressione laterale e il feedback tattile, le nuove funzioni potrebbero non bastare da sole a giustificare l’upgrade per chi già possiede una Apple Pencil precedente.

La compatibilità limitata ai modelli iPad Pro e Air più recenti potrebbe inoltre scoraggiare alcuni utenti dal passare alla Pencil Pro.

Le funzionalità della nuova Apple Pencil Pro

Sensore di Pressione e Feedback Aptico

La nuova Apple Pencil Pro introduce un sensore di pressione integrato nel corpo della penna. Questa funzione consente di attivare scorciatoie e selezionare livelli dell’opera semplicemente stringendo la Pencil, senza dover toccare lo schermo.

Il feedback aptico fornisce inoltre una dimensione fisica all’esperienza di disegno digitale, offrendo agli artisti una maggiore sicurezza durante regolazioni di precisione.

Rotazione della Penna (Barrel Roll)

Un’altra novità è il giroscopio che permette di ruotare la Pencil per cambiare l’orientamento di pennelli e altri strumenti. Questa funzione “barrel roll” consente di ottimizzare i pennelli in modo che dimensione, colore e altre proprietà cambino automaticamente mentre si ruota la penna, abilitando nuovi effetti creativi.

Integrazione con l’App Dov’è

La Apple Pencil Pro si integra con l’app Dov’è di Apple, consentendo di localizzare facilmente la penna in caso di smarrimento. Questa funzionalità, assente nei modelli precedenti, rappresenta un vantaggio pratico per gli utenti.

Nuove Possibilità Creative

Queste innovazioni sbloccano nuovi modi di interagire con la tela di Procreate e lo Stage di Procreate Dreams. Ad esempio, barrel roll migliorerà la funzione Performing, permettendo di muovere e ruotare oggetti simultaneamente durante l’animazione.

Apple Pencil Pro vs Apple Pencil prima e seconda generazione

Compatibilità

La nuova Apple Pencil Pro è compatibile solo con i modelli più recenti di iPad Pro (M4) e iPad Air (M2). Mentre la seconda generazione è compatibile con iPad Air, iPad mini e iPad Pro, ma non con l’ultimo iPad di 10a generazione.

Prezzo

La Apple Pencil Pro ha un prezzo di 149 €, identico alla seconda generazione che ora . La nuova Apple Pencil (non Pro) è invece disponibile a 89 €, un prezzo più accessibile. La prima generazione costa invece 119 €.

Design e Funzionalità

La prima generazione di Apple Pencil ha una finitura liscia e lucida, mentre la seconda generazione presenta una superficie opaca. Quest’ultima introduce anche un lato piatto per evitare rotolamenti accidentali, a differenza del design completamente circolare del modello precedente.

La nuova Apple Pencil (non Pro) si distingue per la finitura opaca, il lato piatto per l’aggancio magnetico e la ricarica USB-C, funzionalità assenti nelle generazioni precedenti.

Prestazioni

Sia la prima che la seconda generazione di Apple Pencil offrono le stesse prestazioni in termini di sensibilità alla pressione, inclinazione e rilevamento della rotazione durante il disegno.

Tuttavia, la seconda generazione vanta una latenza inferiore quando utilizzata con gli iPad Pro compatibili a 120Hz.

Inoltre, la seconda generazione introduce un gesto di doppio tocco personalizzabile, assente nel modello precedente, e la ricarica wireless con aggancio magnetico all’iPad, a differenza della ricarica tramite connettore Lightning della prima generazione.

Riepilogo delle Differenze

Funzionalità Apple Pencil Pro Apple Pencil 2a Gen. Apple Pencil 1a Gen. Prezzo 149 € 149 € 119 € Compatibilità iPad Pro (M4), iPad Air (M2) iPad Pro, iPad Air, iPad mini (escluso iPad 10a gen.) iPad Pro, iPad Air, iPad (escluso modelli recenti) Design Nuovo design Lato piatto, finitura opaca Corpo circolare, finitura lucida Ricarica N/D Wireless, magnetica Connettore Lightning Gesture Pressione laterale, barrel roll Doppio tocco personalizzabile Nessuna Feedback Aptico Nessuno Nessuno

Mentre la Apple Pencil Pro introduce funzionalità innovative come il feedback aptico e la rotazione della penna, le generazioni precedenti offrono comunque un’esperienza di disegno solida a un prezzo inferiore per chi non necessita delle ultime novità.

I casi d’uso della nuova Apple Pencil Pro

Annotazioni e Markup

La Apple Pencil Pro sblocca un’esperienza iPad completamente nuova, permettendovi di annotare, disegnare, evidenziare e modificare in varie app. Potete prendere appunti e aggiungere link rapidamente con Quick Note, indipendentemente da ciò che si sta facendo con il tablet.

Freeform: Una Tela Condivisa

L’app Freeform offre una tela flessibile dove potete visualizzare e condividere le idee, diagrammare nuovi progetti, fare brainstorming o disegnare insieme ad altri. È uno spazio collaborativo ideale per esplorare concetti visivamente.

Scrittura a Mano Convertita

Con la Apple Pencil Pro, potete scrivere a mano in qualsiasi area di testo e la calligrafia verrà automaticamente convertita in testo digitato sull’iPad. Un modo naturale per prendere appunti o comporre testi.

Markup di Screenshot

Potete acquisire e annotare screenshot in modo rapido per fornire un feedback chiaro sui progetti. Le funzioni di markup consentono di evidenziare, cerchiare o aggiungere note in modo semplice e intuitivo.

Esperienza di Disegno Migliorata

Le nuove funzionalità come il sensore di pressione e il feedback aptico migliorano l’esperienza di disegno digitale. Potete regolare con precisione tratti e sfumature semplicemente variando la pressione sulla Pencil Pro.

Procreate è stata la prima a supportare la nuova Apple Pencil Pro

Integrazione Nativa con Apple Pencil

L’app Procreate è stata una delle prime a offrire un supporto completo per l’utilizzo dell’Apple Pencil, incluso il nuovo modello Apple Pencil Pro.

Le pennellate di Procreate sono ottimizzate per sfruttare nativamente la sensibilità alla pressione e all’inclinazione dell’Apple Pencil.

Gli utenti possono personalizzare una vasta gamma di risposte del pennello all’Apple Pencil, come legare le dimensioni del pennello alla pressione o l’opacità all’inclinazione. Questa flessibilità consente di sfruttare appieno le nuove funzionalità della Pencil Pro.

Scorciatoie Personalizzabili

La scorciatoia del doppio tocco sulla seconda generazione di Apple Pencil può essere personalizzata per eseguire varie azioni in Procreate, come attivare gli strumenti di disegno assistito o richiamare il QuickMenu. Ciò offre un accesso rapido alle funzioni più utilizzate senza dover toccare lo schermo.

Supporto per Scribble e Hover

Procreate supporta la funzione Scribble di iPadOS 14 e versioni successive, consentendo agli utenti di scrivere direttamente nei campi di testo utilizzando l’Apple Pencil.

Inoltre, l’app supporta la funzionalità hover su iPad Pro compatibili con iPadOS 16.1 o versioni successive, fornendo un’anteprima dinamica del cursore del pennello.

Ottimizzazioni per iPad Pro e Apple Pencil Pro

Nuove funzionalità stanno arrivando in Procreate e Procreate Dreams per ottimizzarle per l’ultima gamma di iPad Pro e la nuova Apple Pencil Pro.

Procreate Dreams trarrà vantaggio dalla tecnologia barrel roll, permettendo agli utenti di muovere e ruotare oggetti simultaneamente durante l’animazione.

Con la potenza del chip M4 negli ultimi iPad Pro, Procreate introdurrà funzioni più complesse dal punto di vista computazionale, come un nuovo effetto Lens Blur per gli animatori.

Compatibilità

La compatibilità della nuova Apple Pencil Pro è limitata ai modelli più recenti di iPad Pro e iPad Air, ovvero:

iPad Pro 13″ (M4)

iPad Pro 11″ (M4)

iPad Air 13″ (M2)

iPad Air 11″ (M2)

Gli iPad Pro e Air più vecchi, così come gli iPad di base, non sono compatibili con la Pencil Pro.

Modello iPad Apple Pencil Pro Apple Pencil 2a Gen. Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil 1a Gen. iPad Pro 13″ (M4) ✓ – ✓ – iPad Pro 11″ (M4) ✓ – ✓ – iPad Air 13″ (M2) ✓ – ✓ – iPad Air 11″ (M2) ✓ – ✓ – iPad Pro 12.9″ (3a-6a gen.) – ✓ ✓ – iPad Pro 11″ (1a-4a gen.) – ✓ ✓ – iPad Air (4a-5a gen.) – ✓ ✓ – iPad mini (6a gen.) – ✓ ✓ – iPad (10a gen.) – – ✓ ✓ iPad (6a-9a gen.) – – – ✓

In sintesi, la nuova Apple Pencil Pro rappresenta l’opzione più avanzata ma anche più costosa, rivolta agli utenti professionisti che desiderano sfruttare appieno le potenzialità dei nuovi iPad Pro e Air. Le generazioni precedenti rimangono valide alternative a prezzi più accessibili per chi non necessita delle ultimissime funzionalità.

In conclusione

La nuova Apple Pencil Pro offre un’esperienza di disegno digitale potenziata per artisti e designer. Il sensore di pressione e il feedback aptico consentono regolazioni di precisione, mentre la funzione barrel roll apre nuove possibilità creative.

Sebbene l’upgrade non sia essenziale per tutti, la Pencil Pro migliora l’interazione con app come Procreate e Freeform.

Naturalmente, la scelta di un modello dipende dalle esigenze individuali. Le generazioni precedenti di Apple Pencil offrono comunque un’esperienza solida a un costo inferiore. Indipendentemente dal modello, lo stilo di Apple facilita l’espressione artistica su iPad, combinando portabilità e potenza in un unico dispositivo.