Il lancio del nuovo iPad Air 2024 segna un altro passo avanti nel mondo della tecnologia di Apple, facendo leva sul chip M2 per spingere ulteriormente i confini delle prestazioni.

Con display da 11 e 13 pollici, si posizionerà come una scelta affascinante per gli utenti che cercano un dispositivo all’avanguardia. L’attesa combinazione di iPadOS 17, supporto per Apple Pencil e connettività USB-C promette non solo un salto qualitativo nelle funzionalità quotidiane, ma anche un miglioramento dell’efficienza energetica e delle performance complessive.

Vediamo tutte le caratteristiche dell’iPad Air 2024, dal potente chip M2 alle differenze rispetto ai modelli precedenti, senza tralasciare informazioni su accessori, compatibilità, prezzi e disponibilità.

Tutte le caratteristiche dei nuovi iPad Air 2024

L’iPad Air 2024 si presenta in due dimensioni: 11 pollici e 13 pollici, quest’ultimo con uno schermo del 30% più grande rispetto al modello da 11 pollici, offrendo una superficie visiva più ampia per applicazioni creative e multitasking.

Entrambi i modelli sono dotati di un display Liquid Retina con tecnologia IPS, garantendo colori vivaci e dettagli nitidi. La versione da 11 pollici ha una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, mentre il modello da 13 pollici raggiunge i 2732 x 2048 pixel.

Fotocamere e Audio

La camera frontale da 12 MP con lente ultra-grandangolare e la funzione “Inquadratura automatica” migliora significativamente le videochiamate e le registrazioni, posizionandosi ora sul lato lungo del dispositivo.

La camera posteriore da 12 MP supporta la registrazione video in 4K e slow-motion a 240 fps, arricchendo l’esperienza multimediale. Per quanto riguarda l’audio, entrambi i modelli vantano altoparlanti stereo con audio spaziale, con il modello da 13 pollici che offre il doppio delle capacità di basso rispetto al modello da 11 pollici.

Connettività e Prestazioni

Supportando Wi-Fi 6E e 5G, l’iPad Air 2024 assicura connessioni internet ultraveloci. La presenza del chip M2 con CPU a 8 core e GPU a 10 core, insieme a 8 GB di RAM, promette prestazioni eccezionali per giochi e applicazioni professionali.

La compatibilità con la nuova Apple Pencil Pro, che introduce una gestualità di “spremitura” e feedback aptico, arricchisce ulteriormente l’interazione con il dispositivo.

Design e Materiali

Disponibile in colori blu, viola, galaxy e grigio siderale, l’iPad Air 2024 non solo colpisce per il suo design elegante ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità, utilizzando alluminio riciclato al 100% per la scocca e materiali riciclati per gli elementi magnetici e la placcatura dei circuiti stampati.

Questo non solo dimostra l’attenzione di Apple per l’ambiente ma anche la sua dedizione a prodotti di qualità e durevoli.

Ogni modello offre fino a 10 ore di autonomia per la navigazione web o la riproduzione video, garantendo una giornata intera di lavoro o di svago senza la necessità di ricariche frequenti. Con iPadOS 17, gli utenti beneficeranno di miglioramenti software che sfruttano l’hardware avanzato per un’esperienza utente fluida e intuitiva.

Prestazioni e Chip M2

L’iPad Air 2024 è equipaggiato con il chip Apple M2, una scelta che segna un significativo salto generazionale rispetto ai predecessori. Questo chip non solo garantisce un incremento del 50% delle prestazioni rispetto al modello del 2022 con chip M1, ma si rivela anche tre volte più veloce rispetto all’iPad Air che montava il chip A12 Bionic.

Una Nuova Frontiera nelle Prestazioni

Il chip M2 introduce una CPU a 8 core, suddivisi tra 4 core per le prestazioni e 4 per l’efficienza. La GPU a 10 core del M2 amplifica ulteriormente le capacità grafiche, rendendo l’iPad Air 2024 ideale per giochi avanzati e applicazioni professionali che richiedono una grande potenza di elaborazione.

Innovazione nel Machine Learning

La potenza di calcolo del Neural Engine a 16 core del M2 permette un miglioramento del 40% nelle prestazioni di machine learning rispetto al modello con chip M1.

Questo aspetto è cruciale per applicazioni che si basano su intelligenza artificiale, offrendo agli utenti una esperienza più fluida e reattiva.

Efficienza Energetica e Multitasking

Con 8 GB di RAM, l’iPad Air 2024 gestisce il multitasking in modo più efficace, permettendo agli utenti di operare con molteplici applicazioni pesanti senza compromettere la velocità o l’efficienza energetica. Questo è particolarmente importante per i professionisti che utilizzano il loro iPad come strumento di lavoro principale.

Confronto con i Modelli Precedenti

Mentre l’iPad Air del 2022 era equipaggiato con il chip M1, che già offriva un incremento del 60% delle prestazioni rispetto al suo predecessore, il salto al chip M2 con l’iPad Air 2024 rappresenta un ulteriore passo avanti, dimostrando l’impegno di Apple nel mantenere la sua linea di prodotti all’avanguardia tecnologica.

Ogni aspetto del chip M2 è stato progettato per offrire non solo una maggiore velocità e potenza, ma anche per assicurare che l’iPad Air rimanga uno strumento versatile e capace di adattarsi a diverse esigenze, sia in ambito professionale che ricreativo. La combinazione di potenza, efficienza e avanzamento nel machine learning fa dell’iPad Air 2024 uno strumento estremamente attraente per chi cerca il meglio della tecnologia.

La differenza tra l’iPad Air 2024 e l’iPad Air 2022

L’evoluzione visibile tra i modelli iPad Air 2024 e iPad Air 2022 si riflette non solo nelle specifiche tecniche ma anche nell’esperienza utente complessiva.

Dimensioni e Display

L’iPad Air 2024 presenta un display da 10.9 pollici, leggermente più grande rispetto al 10.5 pollici dell’iPad Air 2022. Questo incremento di dimensioni contribuisce a un’esperienza visiva migliore.

Capacità di Memoria

Per quanto riguarda le opzioni di storage, l’iPad Air 2024 è disponibile nelle versioni da 128 GB e 256 GB, mentre il modello del 2022 partiva da una capacità minore di 64 GB, arrivando fino a 256 GB. Questo ampliamento di base risponde alle crescenti esigenze di spazio di archiviazione degli utenti.

Fotocamera e Connettività

Sul fronte delle fotocamere, entrambi i modelli dispongono di una fotocamera posteriore da 12MP. Tuttavia, l’iPad Air 2024 migliora significativamente l’esperienza delle videochiamate con una fotocamera frontale da 12 MP, rispetto ai 7 MP del modello precedente. Inoltre, il supporto per la connettività 5G nell’iPad Air 2024 garantisce velocità di download e upload superiori, a differenza del modello 2022 che supportava solo il 4G.

Prestazioni e Tecnologia

Entrambi i modelli offrono fino a 10 ore di autonomia della batteria, ma l’iPad Air 2024 si distingue per l’adozione del più avanzato chip M2, che offre prestazioni superiori rispetto al chip M1 del 2022, specialmente in termini di elaborazione grafica e multitasking.

Accessori e Compatibilità

Nonostante entrambi supportino il Touch ID, la porta USB-C, e siano compatibili con l’Apple Pencil (2ª generazione) e la Magic Keyboard, l’iPad Air 2024 si avvantaggia dell’ultima tecnologia e design, mantenendo l’impegno di Apple verso l’innovazione e la sostenibilità.

Queste differenze non solo delineano il progresso tecnologico di Apple ma anche il suo impegno a migliorare continuamente l’esperienza utente, offrendo dispositivi sempre più potenti, efficienti e in linea con le esigenze del mercato.

Accessori e Compatibilità

L’iPad Air 2024 supporta una gamma di accessori progettati per amplificare l’esperienza utente e la produttività. Tra questi, spiccano le versioni aggiornate di Magic Keyboard e Apple Pencil, ora disponibili in configurazioni Pro per garantire una compatibilità totale con il nuovo iPad Pro M4, oltre che con l’iPad Air.

Tastiere e Penne

Magic Keyboard per iPad Air 11″ (M2) – Nero: € 349,00

– Nero: € 349,00 Apple Pencil (USB-C) : € 89,00

: € 89,00 Apple Pencil Pro : € 149,00

: € 149,00 Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione): € 299,00

Oltre alle tastiere e penne, l’iPad Air 2024 è compatibile con una serie di cover e custodie progettate per proteggere il dispositivo mantenendo uno stile elegante e funzionale.

Accessori di Terze Parti

Non mancano opzioni da terze parti, che offrono alternative di qualità a prezzi competitivi.

Mouse Logitech Signature M650 : € 35,90

: € 35,90 Tastiera Logitech Combo Touch : € 147,00

: € 147,00 Base supporto di ricarica wireless Logitech: € 90,00

L’ampia compatibilità con accessori di alta qualità e di terze parti assicura che gli utenti dell’iPad Air 2024 possano personalizzare il loro dispositivo in base alle proprie esigenze, sia per lavoro che per il tempo libero.

Questa flessibilità dimostra l’impegno di Apple nel fornire una piattaforma versatile e adattabile, pronta a soddisfare le richieste di un pubblico tecnologicamente avanzato e sempre in movimento.

Prezzi e Disponibilità

L’iPad Air 2024 sarà disponibile per l’ordine a partire dal 7 maggio, con disponibilità effettiva dal 15 maggio 2024. Questo permetterà agli appassionati di tecnologia di pianificare l’acquisto in anticipo e di usufruire delle nuove funzionalità non appena saranno disponibili sul mercato.

Opzioni di Prezzo

Il modello da 11 pollici dell’iPad Air 2024 inizierà con un prezzo di base di € 719 per la versione solo Wi-Fi e € 889 per la versione Wi-Fi + Cellular. Per il modello da 13 pollici, il prezzo di partenza è di € 969 per la versione solo Wi-Fi e € 1,.39 per la versione Wi-Fi + Cellular.

Opzioni di Archiviazione

L’iPad Air 2024 offre diverse opzioni di archiviazione, che partono da 128 GB fino a 1 TB. Questo permette agli utenti di scegliere la capacità più adatta alle proprie esigenze, sia per uso professionale che personale.