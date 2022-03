La scheda dell’iPad Air 2022

Stavate aspettando il nuovo iPad Air 2022? Apple lo ha aggiornato e lo ha reso potente quanto l’iPad Pro. Nel nuovo Air, infatti, abbiamo il processore M1 e anche il supporto alle reti 5G.

Ma veniamo alle sue caratteristiche tecniche, considerando che dal punto di vista del design non abbiamo differenze. Lo schermo resta un Liquid Retina da 10,9”. Per un po’ si era vociferato l’introduzione della tecnologia mini-LED. Caratteristica che resta ad appannaggio degli iPad Pro.

Anche il Touch ID resta nel tasto di accensione, mentre negli iPad Pro ricordiamo la presenza della tecnologia Face ID presente anche negli iPhone.

Il processore M1

Per alcuni mesi si era vociferata l’integrazione del chip A15 Bionic come negli iPhone 13. Probabilmente era questa la connotazione naturale di questo tablet, anche per differenziarlo con la versione Pro.

Invece Apple ha deciso di integrare la versione M1 che troviamo anche negli iMac e nei MacBook Air. Quindi probabilmente l’integrazione di questo SoC è stata presa più per una questione di approvvigionamenti dei chip e dei costi di produzione su larga scala.

Sta di fatto che grazie al nuovo M1 con una CPU a 8 core abbiamo una velocità fino al 60% maggiore rispetto alla generazione dell’iPad Air. Questo diventa molto vantaggioso soprattutto con app che fanno uso di grafica complessa, come il rendering 3D e i videogame.

La GPU a 8 core, infatti, consente prestazioni fino al doppio più veloci rispetto alla generazione precedente. Resta il Neural Engine a 16 core per il machine learning e l’intelligenza artificiale.

Di fatto il tablet ha tutta la potenza necessaria per gestire il Face ID. Un componente che Apple non ha deciso di integrare per avere delle differenze rispetto all’iPad Pro.

Fotocamera da 12 megapixel con Central Stage

Per un periodo si era vociferata l’integrazione della fotocamera frontale sul lato lungo del tablet, anzichè su quello corto. Questo per favorire le videochiamate quando si utilizza l’iPad Air con una tastiera, come la Magic Keyboard.

Apple ha invece integrato la tecnologia Central Stage. In pratica sarà l’ultra-grandangolo e il chip Neural Engine a inquadrare meglio il volto per evitare l’inquadratura di lato. Inoltre questa tecnologia consente di seguire l’utente se si sposta nell’inquadratura.

La fotocamera posteriore da 12 megapixel consente di registrare video in 4K.

Reti 5G

La versione Cellular dell’iPad Air ora supporta la connessione veloce delle reti 5G. Di base anche il WiFi 6 per una velocità maggiore e migliore stabilità del segnale. Ma vediamo i prezzi.

Prezzi e disponibilità per l’Italia

I colori dei nuovi iPad Air 2022

I colori dei nuovi iPad Air sono stati leggermente rivisti. Ora abbiamo: Grigio siderale, Rosa, Viola, Blu e Galassia.

Vediamo i prezzi per l’Italia che, come nel resto del mondo, sono aumentati leggermente:

64 GB WiFi: 699 €

64 GB Cellular: 869 €

256 GB WiFI: 869 €

256 GB Cellular: 1.039 €

La disponibilità è fissata per il 18 marzo e si possono ordinare a partire dalle 14:00 dell’11 marzo.