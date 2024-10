Apple presenta il nuovo iPad mini 7 con chip A17 Pro: Tutte le novità del 2024 5

Apple ha svelato l’atteso iPad mini 7 senza organizzare nessun nuovo evento. Questo nuovo dispositivo, rivelato con un comunicato stampa, si distingue per l’integrazione del potente chip A17 Pro, che promette di elevare le prestazioni.

L’iPad mini 2024 si presenta come una soluzione all’avanguardia per chi cerca potenza e portabilità in un unico pacchetto.

Il nuovo iPad mini 7 non si limita a migliorare le prestazioni, ma introduce anche aggiornamenti in termini di design, display e connettività.

Il nuovo chip A17 Pro: prestazioni potenziate

L’iPad mini 7 si distingue per l’integrazione del chip A17 Pro, lo stesso processore che troviamo nella serie iPhone 15 Pro. Questo aggiornamento rappresenta un salto significativo rispetto al modello precedente, offrendo prestazioni notevolmente migliorate.

Miglioramenti della CPU e GPU

Il chip A17 Pro porta con sé una serie di miglioramenti rispetto all’A15 Bionic presente nell’iPad mini 6. La CPU a 6 core, composta da due core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza, offre un aumento del 30% nelle prestazioni della CPU. Questo si traduce in una maggiore velocità nell’esecuzione di attività complesse e nell’utilizzo di applicazioni professionali.

Per quanto riguarda la grafica, l’A17 Pro è dotato di una GPU a 5 core che garantisce un incremento del 25% nelle prestazioni grafiche rispetto alla generazione precedente. Questo miglioramento ha un impatto significativo su attività come l’editing di foto, l’uso di applicazioni AR più immersive e la creazione di contenuti in app come Affinity Designer.

Supporto per Apple Intelligence

Una delle novità più interessanti dell’iPad mini 2024 è il supporto per Apple Intelligence, reso possibile dal chip A17 Pro.

Questa tecnologia, profondamente integrata in iPadOS 18, sfrutta la potenza del silicio Apple e dei modelli generativi per comprendere e creare linguaggio e immagini, eseguire azioni tra le app e semplificare le attività quotidiane.

Apple Intelligence introduce una serie di funzionalità innovative:

Strumenti di scrittura avanzati per riscrivere, correggere e riassumere testi in app come Mail, Note e altre app di terze parti.

Un’esperienza Siri migliorata, con una nuova interfaccia che avvolge elegantemente il bordo dello schermo quando è attiva.

Funzionalità di imaging come lo strumento Clean Up per migliorare le foto.

Molti dei modelli che alimentano Apple Intelligence funzionano interamente sul dispositivo, garantendo la privacy dell’utente.

Inoltre, il Private Cloud Compute offre la possibilità di bilanciare la capacità computazionale tra l’elaborazione on-device e modelli più grandi basati su server.

Come saprete, però, al momento questa tecnologia è disponibile solo negli Stati Uniti e in inglese.

Capacità di gaming avanzate

L’iPad mini 7 si afferma come un dispositivo di gioco potente e portatile. Il chip A17 Pro introduce il ray tracing accelerato via hardware, che è 4 volte più veloce rispetto al ray tracing basato su software. Supporta anche il Dynamic Caching e il mesh shading accelerato via hardware, portando l’esperienza di gioco a un nuovo livello.

Queste capacità avanzate permettono all’iPad mini di gestire giochi AAA graficamente intensivi come Zenless Zone Zero, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica. La combinazione di prestazioni elevate e portabilità rende l’iPad mini 7 una scelta ideale per i giocatori che cercano potenza in movimento.

Design e display: l’evoluzione del mini

L’iPad mini 7 mantiene il design compatto e leggero che ha reso popolare il suo predecessore, offrendo al contempo alcune migliorie significative.

Display Liquid Retina da 8,3 pollici

Il display dell’iPad mini 7 rimane un punto di forza, mantenendo le dimensioni di 8,3 pollici introdotte con la sesta generazione. Questo schermo Liquid Retina offre una risoluzione di 2266 x 1488 pixel, garantendo immagini nitide e colori vivaci.

Le tecnologie True Tone e P3 wide color contribuiscono a creare un’esperienza visiva di alta qualità, adattandosi alle condizioni di illuminazione ambientale e offrendo una gamma cromatica ampia e realistica.

Una novità importante riguarda la risoluzione di un problema noto come “jelly scrolling”. Apple ha lavorato per migliorare il controller del display, che ora opera più velocemente. Questo aggiornamento dovrebbe eliminare l’effetto di oscillazione percepito durante lo scorrimento verticale in modalità verticale, garantendo un’esperienza di navigazione più fluida e piacevole.

Portabilità e versatilità

L’iPad mini 7 continua a eccellere in termini di portabilità. Il suo design compatto lo rende perfetto per essere trasportato in una borsa o in uno zaino, offrendo la potenza di un iPad in un formato estremamente maneggevole. La versatilità rimane un punto di forza: questo dispositivo si adatta perfettamente a una vasta gamma di utilizzi, dalla creazione di contenuti alla produttività in movimento.

La fotocamera frontale mantiene la sua posizione nella parte superiore quando il dispositivo è in modalità verticale, una scelta che lo distingue dagli altri iPad della gamma attuale. Questa decisione di design sottolinea l’orientamento prevalentemente verticale dell’uso dell’iPad mini, rendendolo ideale per videochiamate e selfie.

L’iPad mini 7 conserva anche caratteristiche apprezzate come gli altoparlanti stereo e la porta USB-C per la ricarica e la connettività.

Connettività e fotocamera: aggiornamenti significativi

Il nuovo tablet porta con sé miglioramenti significativi in termini di connettività e capacità fotografiche.

Wi-Fi 6E e 5G

Il nuovo iPad mini 2024 fa un salto in avanti nella connettività wireless con l’introduzione del Wi-Fi 6E. Questa tecnologia sfrutta la banda a 6 GHz per offrire connessioni più veloci e affidabili. Gli utenti possono aspettarsi prestazioni fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente, il che si traduce in download più rapidi, gaming online più fluido e streaming video senza interruzioni.

Per quanto riguarda la connettività cellulare, l’iPad mini 7 supporta la tecnologia 5G nei modelli Wi-Fi + Cellular. Questo permette agli utenti di accedere a velocità di rete mobile ultrarapide, ideali per lavorare in mobilità, effettuare backup dei dati e comunicare con i colleghi ovunque si trovino.

Un’altra novità importante è l’introduzione del Bluetooth 5.3, che offre una latenza ridotta e una maggiore larghezza di banda per i dispositivi connessi. Questo miglioramento ha un impatto positivo sull’esperienza d’uso con accessori wireless come cuffie, altoparlanti e l’Apple Pencil.

La porta USB-C dell’iPad mini 7 ha ricevuto un aggiornamento significativo, offrendo ora velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Questo rappresenta un raddoppio delle prestazioni rispetto al modello precedente, rendendo l’importazione di foto e video di grandi dimensioni notevolmente più rapida.

Fotocamera posteriore da 12MP con Smart HDR 4

L’iPad mini 7 mantiene la fotocamera posteriore da 12 megapixel, ma introduce miglioramenti significativi nelle capacità di elaborazione delle immagini.

La nuova fotocamera supporta lo Smart HDR 4, una tecnologia che utilizza l’intelligenza artificiale per produrre foto più dettagliate e vivide in una varietà di condizioni di illuminazione.

Il potente Neural Engine a 16 core dell’iPad mini 7 consente nuove funzionalità basate sull’IA, come il riconoscimento automatico dei documenti direttamente nell’app Fotocamera. Inoltre, il flash True Tone è stato migliorato per ridurre le ombre indesiderate durante la scansione di documenti.

L’apertura f/1.8 dell’obiettivo permette di catturare più luce, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera supporta anche lo zoom digitale fino a 5x e offre funzionalità come la modalità Panorama (fino a 63MP), la cattura di colori ampi per foto e Live Photos, e la correzione avanzata dell’effetto occhi rossi.

Miglioramenti alla fotocamera frontale

La fotocamera frontale dell’iPad mini 7 rimane posizionata sul lato corto del dispositivo, ottimizzata per l’uso in orientamento verticale. Questa scelta di design riflette l’uso prevalentemente verticale dell’iPad mini, rendendolo ideale per videochiamate e selfie.

La fotocamera frontale Ultra Wide da 12MP mantiene il supporto per la funzione Center Stage, che utilizza l’inquadratura automatica per mantenere i soggetti al centro dell’immagine durante le videochiamate. Questa caratteristica è particolarmente utile per le riunioni virtuali e le chiamate FaceTime.

Tra le altre caratteristiche della fotocamera frontale troviamo il supporto per lo Smart HDR 4, la registrazione video HD 1080p a 25, 30 o 60 fps, e la stabilizzazione video cinematografica.

La funzione Retina Flash con True Tone migliora la qualità dei selfie in condizioni di scarsa illuminazione.

Prezzi, disponibilità e accessori

Opzioni di storage e prezzi

L’iPad mini 7 offre un notevole miglioramento in termini di capacità di archiviazione rispetto al suo predecessore. Il modello base ora parte da 128 GB, raddoppiando lo spazio di archiviazione della generazione precedente.

Questa mossa risponde alla crescente domanda di spazio per app, foto e video di alta qualità.

Il nuovo iPad mini 2024 è disponibile in diverse configurazioni di storage:

128 GB (modello base)

256 GB

512 GB (novità per la serie mini)

Per quanto riguarda i prezzi, Apple ha mantenuto una struttura simile a quella del modello precedente, nonostante i significativi miglioramenti hardware. Il modello Wi-Fi parte da 609 euro per la versione da 128 GB, mentre il modello Wi-Fi + Cellular ha un prezzo di partenza di 779 euro.

Data di lancio e preordini

Apple ha aperto i preordini per l’iPad mini 7 immediatamente dopo l’annuncio ufficiale. Gli appassionati di tecnologia e i fan del marchio possono già assicurarsi il nuovo dispositivo attraverso il sito web di Apple o l’app Apple Store.

La data di disponibilità ufficiale è fissata per mercoledì 23 ottobre. Da questa data, l’iPad mini 7 sarà disponibile sia negli Apple Store fisici che presso i rivenditori autorizzati. Questo lancio autunnale si allinea con la strategia di Apple di rilasciare nuovi prodotti in tempo per la stagione degli acquisti natalizi.

Compatibilità con Apple Pencil Pro

Una delle novità più entusiasmanti dell’iPad mini 7 è la sua compatibilità con l’Apple Pencil Pro. Questo accessorio di nuova generazione introduce funzionalità avanzate che migliorano notevolmente l’esperienza d’uso del tablet.

L’Apple Pencil Pro offre:

Sensibilità alla pressione migliorata

Feedback aptico per una sensazione più naturale durante l’uso

Controlli gestuali che ampliano le possibilità di interazione

Questi miglioramenti rendono l’iPad mini 7 uno strumento ancora più versatile per artisti, designer e professionisti che utilizzano il tablet per lavoro o per hobby creativi.

L’Apple Pencil Pro è disponibile separatamente al prezzo di 149 euro.

Conclusione

L’iPad mini 7 si presenta come un dispositivo aggiornato nel panorama dei tablet compatti. Con l’integrazione del potente chip A17 Pro, Apple ha creato un prodotto che unisce prestazioni e portabilità estrema.

I miglioramenti nel display, nella fotocamera e nella connettività rendono questo dispositivo un’opzione allettante per professionisti, creativi e appassionati di tecnologia in movimento.

In definitiva, l’iPad mini 7 rappresenta un notevole passo avanti nella linea di tablet Apple. La sua capacità di gestire compiti complessi, dal gaming avanzato all’editing professionale, in un formato così compatto, lo rende una scelta versatile per un’ampia gamma di utenti.