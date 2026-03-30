Teleprompter per Mac: c’è una parte del MacBook che quasi nessuno usa davvero — quella piccola tacca nera in cima allo schermo che ospita la fotocamera. Notchie parte da lì e trasforma il notch in uno strumento professionale: un teleprompter per Mac sempre visibile, mai invasivo, posizionato esattamente dove serve.

Per chi registra video, conduce interviste o crea contenuti, mantenere il contatto visivo con la fotocamera è una delle sfide più difficili. Il teleprompter professionale — il vetro semiriflettente davanti all’obiettivo usato in televisione — è ingombrante, costoso e improponibile per chi lavora da casa o in mobilità. Le soluzioni software esistenti occupano parte dello schermo, costringendo a sacrificare spazio utile o a tenere un secondo monitor.

Notchie risolve il problema in modo elegante: lo schermo resta completamente libero, il testo scorre nel notch, la fotocamera è a pochi millimetri dalle parole. Il risultato è uno sguardo in camera naturale, anche mentre si legge uno script.

L’app è disponibile sul sito ufficiale notchie.app al prezzo di 29,99 dollari — acquisto singolo, niente abbonamento. Ma per chi usa Setapp, il servizio che raccoglie centinaia di app per Mac in un unico abbonamento, Notchie è già inclusa. Per chi crea contenuti regolarmente e vuole un teleprompter per Mac senza complicazioni, è una delle aggiunte più utili degli ultimi anni.

Cos’è Notchie e come funziona

Notchie è un’app per macOS progettata per i MacBook con notch: i MacBook Pro 14″ e 16″ introdotti nel 2021 e i MacBook Air con chip M2 e successivi. La piccola tacca nella cornice superiore — normalmente occupata solo dalla fotocamera — diventa uno spazio attivo in cui scorrere il testo durante la registrazione.

Chi usa per la prima volta un teleprompter per Mac come Notchie si accorge subito di quanto il setup sia immediato: si apre l’app, si incolla o si digita lo script da leggere — un copione, i punti chiave di un video, le domande per un’intervista — e si avvia lo scorrimento. Il testo appare con caratteri chiari su sfondo scuro, leggibile ma non sovrapposto ai contenuti dello schermo principale.

La velocità di scorrimento è regolabile con precisione, così come la dimensione dei caratteri. Il controllo avviene via tastiera o trackpad, senza gesti evidenti durante la ripresa. Si può mettere in pausa, tornare indietro, accelerare o rallentare in tempo reale.

Notchie non è un editor di testo: riceve lo script già pronto e lo mostra. Nessuna formattazione complessa, nessuna curva di apprendimento. Si avvia in pochi secondi, pesa pochissimo e non interferisce con le altre applicazioni aperte.

Perché il notch è la posizione ideale per un teleprompter per Mac

Il segreto di un buon teleprompter per Mac sta nella distanza tra il testo e la fotocamera. Quando si legge da un’altra parte dello schermo — un documento in basso, un’app aperta di lato — l’effetto è immediatamente percepibile: gli occhi si spostano, lo sguardo si perde, il contatto con chi guarda si rompe.

Sui MacBook recenti , la fotocamera si trova esattamente sopra il notch. Il testo in quella zona è a pochi millimetri dall’obiettivo: chi guarda il video non vede una persona che fissa lo schermo distrattamente, ma qualcuno che sembra guardare direttamente in camera.

È lo stesso principio del prompter televisivo — il vetro semiriflettente su cui scorrono le parole davanti all’obiettivo — senza nessun accessorio fisico aggiuntivo. La geometria del notch fa il lavoro da sola.

Sui MacBook senza notch questa soluzione non avrebbe senso. Sui modelli dal 2021 in poi — la grande maggioranza di quelli in circolazione — funziona in modo naturale e senza compromessi.

Notchie come teleprompter per Mac: le funzionalità principali

Notchie è pensata per coprire con precisione le esigenze di chi usa un teleprompter per Mac nel lavoro quotidiano. L’approccio è volutamente essenziale: pochi parametri, tutti utili.

Il controllo della velocità è il parametro centrale. Lo scorrimento si adatta al ritmo di lettura di ognuno — da discorsi lenti e riflessivi a contenuti brevi e dinamici — e si regola sia prima che durante la registrazione.

La dimensione del testo è configurabile: caratteri più grandi per ambienti con molta luce ambientale, più piccoli per avere più parole visibili nello spazio del notch.

Il controllo da tastiera o trackpad gestisce lo scorrimento in tempo reale: pausa, riavvio, avanzamento rapido, senza gesti evidenti durante la ripresa. Per chi registra in solitaria, è un dettaglio che fa la differenza.

La modalità sempre in primo piano mantiene Notchie visibile anche passando ad altre applicazioni. Utile per chi registra lo schermo mentre usa altri strumenti.

L’importazione del testo avviene tramite copia-incolla o digitazione diretta. L’app riceve lo script e lo mostra: nessuna funzione superflua, massima concentrazione sul copione.

A chi serve: i casi d’uso di un teleprompter per Mac

Notchie nasce per i creator, ma i casi d’uso di un teleprompter per Mac sono più ampi di quanto sembri. Con il crescente interesse di Apple per gli strumenti per i creator, l’ecosistema Mac si sta dotando di app pensate per chi produce contenuti professionali.

Chi registra video per YouTube o i social è il target principale. Avere lo script visibile — senza dover memorizzare tutto né improvvisare — rende le riprese più fluide, riduce i ciak e abbassa lo stress. Il risultato è più coerente, con meno parti da tagliare in post-produzione.

Chi realizza corsi online o tutorial tecnici usa un teleprompter per Mac per mantenere la coerenza tra una sezione e l’altra. Il rischio di saltare passaggi fondamentali si riduce e il ritmo delle spiegazioni diventa più uniforme.

Chi conduce interviste in video può tenere traccia delle domande da fare senza guardare un foglio o uno schermo laterale. Il flusso della conversazione resta naturale; lo sguardo rimane sulla fotocamera.

Chi fa presentazioni da remoto o videochiamate strutturate può usare Notchie come promemoria visivo: punti chiave sempre visibili, senza distogliere lo sguardo dalla cam.

Chi registra podcast in formato video — un format sempre più diffuso su Spotify e YouTube — trova utile avere outline e note di puntata scorrevoli durante la registrazione. Anche chi non si considera un creator può trarne vantaggio: bastano un MacBook recente e la necessità di parlare in modo strutturato davanti a una fotocamera.

Come scaricarlo: prezzo diretto e Setapp

Notchie è disponibile in due modi.

Sul sito ufficiale notchie.app, al prezzo di 29,99 dollari in acquisto singolo. Il pagamento dà accesso all’app con aggiornamenti inclusi.

Su Setapp, Notchie è inclusa nell’abbonamento insieme a oltre 240 altre applicazioni per Mac e iOS. L’abbonamento individuale parte da 9,99 dollari al mese, con piani annuali e familiari più convenienti. Il catalogo include strumenti per la scrittura come Ulysses, utility come CleanMyMac X e decine di altri strumenti. Per capire meglio come si è evoluto nel tempo, vale la pena leggere la storia di Setapp e di come ha cambiato il modo di accedere alle app su Mac.

Per chi usa già Setapp, Notchie è semplicemente un teleprompter per Mac da aggiungere al proprio flusso di lavoro senza costi extra. Per chi non conosce ancora il servizio, può essere l’occasione per valutarlo: se si usano abitualmente due o tre app del catalogo, l’abbonamento si ripaga nel giro di pochi mesi.

Per chi acquista esclusivamente Notchie, il prezzo di 29,99 dollari resta ragionevole. Ma la convenienza di Setapp è difficile da ignorare per chi lavora ogni giorno sul Mac.

Cosa cambia nella pratica Adottare un teleprompter per Mac nel notch cambia alcune abitudini in modo concreto. Meno preparazione nervosa, più fluidità: con lo script sotto gli occhi, non è necessario memorizzare ogni parola. Il paradosso è che leggere bene da un teleprompter per Mac ben calibrato sembra spesso più naturale dell’improvvisazione incerta. Meno editing in post-produzione: meno errori, meno inciampamenti, meno tagli. Per chi lavora da solo e deve anche montare, ogni minuto risparmiato in ripresa è un risparmio reale. Setup invariato: non serve aggiungere hardware. Il MacBook già usato per registrare diventa anche il dispositivo che mostra il copione. Niente secondi schermi, niente supporti aggiuntivi. Contatto visivo costante: è uno dei segnali che distinguono i video professionali da quelli amatoriali. Con Notchie diventa un’abitudine automatica, non un risultato da inseguire.

Usare un teleprompter per Mac professionale non richiede più attrezzatura costosa o soluzioni di fortuna. Notchie dimostra che basta guardare al proprio MacBook da un’angolazione diversa — letteralmente.

Notchie funziona su tutti i Mac? No. Il teleprompter per Mac di Notchie è progettato per i MacBook con notch: MacBook Pro 14" e 16" dal 2021 e MacBook Air con chip M2 e M3. I MacBook senza notch e i Mac desktop non supportano questa funzione. Qual è la differenza tra acquistare Notchie direttamente e prenderla su Setapp? Il prezzo diretto è 29,99 dollari in acquisto singolo. Con Setapp, il teleprompter per Mac di Notchie è incluso nell’abbonamento mensile che dà accesso a oltre 240 app Mac e iOS. Per chi usa già altre app di Setapp, l’abbonamento è più conveniente. Si può controllare la velocità di scorrimento durante la registrazione? Sì. La velocità del teleprompter per Mac si regola sia prima che durante la registrazione tramite tastiera o trackpad, senza interrompere la ripresa. Notchie funziona con qualsiasi app di registrazione video? Sì. Notchie funziona in parallelo con QuickTime, OBS, Camtasia, Loom o qualsiasi altro software di cattura video. Il testo del teleprompter per Mac appare nel video registrato? No. Il testo nel notch non appare nelle registrazioni perché si trova fuori dall’area di cattura della fotocamera. È visibile solo sullo schermo del Mac durante la ripresa.