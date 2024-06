Vi ho parlato diverse volte di Setapp negli ultimi anni. Si tratta dell’unico servizio nato, a oggi, come abbonamento per accedere a un elenco di app per Mac e, di recente, anche per iPhone.

Questa piattaforma multipiattaforma offre agli utenti un accesso senza precedenti a una vasta gamma di app per Mac e iOS mediante un’unica sottoscrizione conveniente.

Nato nel 2016, a oggi ha visto il suo catalogo di app crescere enormemente, mantenendo il prezzo dell’abbonamento mensile costante. Ma quali novità ha apportato?

Cos’è Setapp e il suo modello di abbonamento

Spiegazione dettagliata del servizio Setapp

Setapp è un innovativo servizio di abbonamento che offre agli utenti un accesso senza precedenti a una vasta gamma di applicazioni per macOS e iOS/iPadOS. Immaginatelo come uno store di applicazioni simile all’App Store di Apple, ma basato su un modello di abbonamento mensile o annuale.

Invece di acquistare singolarmente ogni app, con Setapp pagate un piccolo canone di 9,99 $ al mese per ottenere l’accesso completo a un catalogo in costante crescita di 245 applicazioni di qualità .

Il concetto è semplice ma rivoluzionario: dopo un periodo di prova gratuita di 7 giorni, potrete abbonarvi a Setapp e scaricare tutte le app presenti nel catalogo, senza costi aggiuntivi o pubblicità .

Le applicazioni offerte spaziano dai tool professionali come CleanMyMac X, Gemini e Ulysses, a utilità per la produttività , come iStat Menus, Bartender e 2Do, fino ad app per la gestione delle finanze personali come MoneyWiz.

Descrizione del modello di abbonamento all-in-one

Il modello di abbonamento di Setapp è progettato per offrire un’esperienza semplice. Invece di acquistare singolarmente ogni app, gli utenti possono accedere all’intero catalogo di applicazioni mediante un unico abbonamento mensile o annuale.

Questo approccio “all-in-one”, simile al modello as a service, elimina la necessità di acquistare licenze separate per ogni software, rendendo l’accesso alle app più accessibile e gestibile.

Setapp offre diverse opzioni di abbonamento per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Ad esempio, l’abbonamento “Mac” a 9,99 dollari al mese consente l’accesso illimitato su un singolo Mac, mentre l’opzione “Mac + iOS” a 12,49 dollari al mese estende l’accesso a 4 dispositivi iOS oltre al Mac.

Per gli utenti più avanzati, c’è anche l’opzione “Power User” a 14,99 dollari al mese, che copre 4 Mac e 4 dispositivi iOS.

Vantaggi per gli utenti e gli sviluppatori

Setapp offre numerosi vantaggi sia per gli utenti che per gli sviluppatori di app. Per gli utenti, il servizio rappresenta un modo conveniente ed economico per accedere a un’ampia gamma di software di alta qualità senza dover affrontare costi elevati per l’acquisto di singole licenze. Inoltre, l’abbonamento è flessibile e può essere disattivato in qualsiasi momento senza vincoli.

Per gli sviluppatori, Setapp offre un’alternativa affidabile alla distribuzione tramite l’App Store, consentendo loro di raggiungere un pubblico più ampio senza dover affrontare le commissioni standard.

Evoluzione di Setapp nel tempo

Introduzione della versione iOS e l’espansione multipiattaforma

Un passo significativo nell’evoluzione di Setapp è stato l’introduzione della versione per iOS, rendendo il servizio multipiattaforma. Questa mossa ha permesso agli utenti di accedere alle app incluse nell’abbonamento anche sui loro dispositivi mobili, offrendo un’esperienza più integrata e conveniente.

L’espansione su iOS ha aperto le porte a una selezione diversificata di app premium per gli utenti, nonché a un ambiente di supporto per gli sviluppatori desiderosi di raggiungere un pubblico più vasto.

Quali app si sono aggiunte negli ultimi anni

Negli ultimi anni, Setapp ha continuato ad arricchire il suo catalogo con l’aggiunta di numerose app innovative, tra cui diverse soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale (AI).

Una delle più recenti aggiunte è TypingMind, un innovativo chatbot che fornisce un’interfaccia utente migliorata per ChatGPT, risposte più rapide, una libreria di prompt completa e una ricerca della cronologia delle chat, alimentato dalla tecnologia GPT-4.

Oltre a TypingMind, Setapp include altre app AI di rilievo come Canary Mail, Craft, Elephas, Luminar Neo, PhotosRevive, Plus e Taskeheat, tutte incluse nell’abbonamento mensile di 9,99 dollari.

Queste applicazioni contano su un monte “crediti” mensili per l’utilizzo nell’abbonamento, senza richiedere abbonamenti singoli ai servizi, come chatGPT.

Impatto di Setapp sull’ecosistema delle app

Sfide affrontate e barriere superate

Nonostante il suo successo, Setapp ha dovuto affrontare sfide significative nel plasmare il panorama delle app. Una delle principali barriere era la predominanza degli app store tradizionali, dove gli utenti erano abituati ad acquistare singolarmente ogni applicazione.

Setapp ha dovuto superare questa mentalità consolidata, educando gli utenti sui vantaggi del modello di abbonamento e dimostrando il valore aggiunto offerto.

Inoltre, l’azienda ha dovuto convincere gli sviluppatori ad abbracciare questa nuova modalità di distribuzione delle app. Inizialmente, alcuni sviluppatori erano scettici riguardo al potenziale di guadagno e alla possibilità di raggiungere un pubblico più ampio.

L’azienda ha dovuto dimostrare la solidità del suo modello commerciale, offrendo compensi equi basati sull’utilizzo delle app e sul loro valore di mercato.

Prospettive future e potenziale di crescita

Nonostante le sfide iniziali, Setapp ha gettato le basi per un futuro promettente nell’ecosistema delle app. Il modello di abbonamento sta guadagnando sempre più popolarità , poiché gli utenti apprezzano la convenienza e l’accesso illimitato a una vasta gamma di software.

Il servizio ha il potenziale per espandersi ulteriormente, abbracciando nuove categorie di app e attirando un numero sempre maggiore di sviluppatori. L’azienda mira a promuovere un ecosistema di innovazione fiorente, garantendo agli utenti una selezione premium di applicazioni e agli sviluppatori un ambiente di supporto equo e remunerativo.

L’arrivo del marketplace per iOS

Un’importante svolta per Setapp è stata l’introduzione del marketplace per iOS, resa possibile dal Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea.

Questo passo ha permesso a Setapp di espandere la sua offerta anche sui dispositivi mobili, offrendo agli utenti un’esperienza più integrata e conveniente.

Setapp Mobile, la versione beta del marketplace per iOS, promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti e degli sviluppatori nell’ecosistema Apple. Gli utenti avranno accesso a un’ampia gamma di applicazioni premium, mentre gli sviluppatori potranno beneficiare di un ambiente di supporto basato sull’utilizzo delle app e sul loro valore di mercato.

L’arrivo di Setapp Mobile rappresenta un catalizzatore di cambiamento nel panorama delle app iOS, plasmando un ecosistema più variegato e orientato all’utente. Questo passo potrebbe incoraggiare l’emergere di altri marketplace alternativi, promuovendo una maggiore concorrenza e innovazione nell’industria delle app mobile.

Conclusione

Setapp ha intrapreso un percorso innovativo nell’ecosistema delle app, offrendo agli utenti un’esperienza senza precedenti. Attraverso il suo modello di abbonamento, ha reso accessibili numerose applicazioni premium, soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti.

Se volete provarlo lo trovate nel sito ufficiale.