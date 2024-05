Qualche settimana fa vi ho parlato di AltStore, forse il primo negozio alternativo di app nato dopo l’entrata in vigore del DMA.

Oggi l’arena dei negozi alternativi di app si allarga, perché inizia a circolare la beta di Setapp Mobile, l’espansione del popolare servizio in abbonamento per Mac, che aprirà le porte a un ecosistema di app alternative per gli utenti iPhone e iPad nell’Unione Europea.

Finora limitato ai sistemi macOS, Setapp offre agli utenti l’accesso a oltre 240 applicazioni di qualità per un canone mensile di 9,99 dollari.

Con Setapp iOS, questa filosofia di un app store alternativo raggiunge il mondo mobile, promettendo un’esperienza senza annunci, acquisti in-app o funzionalità ridotte.

Un nuovo modo di scoprire e utilizzare app su dispositivi iOS, sfruttando il potenziale del DMA europeo.

Cos’è Setapp e come funziona

È un servizio in abbonamento che offre agli utenti un accesso illimitato a una vasta gamma di applicazioni per Mac, iOS e iPadOS.

Il concetto alla base di Setapp è semplice ma innovativo: invece di acquistare singole app, gli utenti pagano un canone mensile o annuale e ottengono l’accesso completo a un catalogo in costante crescita di oltre 240 app.

Spiegazione del concetto di Setapp come alternativa all’App Store di Apple

Setapp si propone come un’alternativa all’App Store di Apple, offrendo agli utenti una soluzione diversa per scoprire, scaricare e utilizzare app di qualità.

A differenza dell’App Store, dove ogni app richiede un acquisto separato, Setapp consente di accedere a un intero ecosistema di software tramite un unico abbonamento.

Descrizione del modello di abbonamento mensile per accedere a una vasta libreria di app

Il modello di abbonamento di Setapp è simile a quello di servizi di streaming come Netflix o Spotify. Gli utenti possono iscriversi gratuitamente per 7 giorni e, successivamente, pagare un canone mensile di 9,99 dollari.

Questo abbonamento dà accesso illimitato a tutte le app presenti nel catalogo di Setapp, senza costi aggiuntivi o acquisti in-app.

Vantaggi di Setapp rispetto all’App Store tradizionale

Setapp offre diversi vantaggi rispetto all’App Store tradizionale. In primo luogo, consente di esplorare e provare un’ampia gamma di app senza dover acquistare singolarmente ogni software.

Inoltre, il catalogo di Setapp include app professionali di qualità che potrebbero non essere disponibili sull’App Store. Infine, gli sviluppatori possono distribuire le loro app su Setapp senza le commissioni standard richieste da Apple, offrendo potenzialmente prezzi più accessibili agli utenti.

Questi riceveranno poi una quota annuale in base agli accordi stretti con Setapp.

Caratteristiche principali di Setapp per iOS

Processo di installazione e configurazione dell’app store alternativo

Setapp Mobile offre un processo di installazione e configurazione semplice per gli utenti iOS. Per iniziare, è sufficiente scaricare l’app mediante la pagina dedicata (attualmente in beta e accessibile mediante una lista di attesa, in cui sono rientrato) e installarla sul proprio iPhone o iPad usando esclusivamente Safari.

Durante la prima apertura, l’utente dovrà effettuare l’accesso utilizzando le credenziali esistenti o creando un nuovo account.

Per installare un’app specifica, basta aprire l’app che apparirà in iOS e selezionare l’app desiderata dall’elenco. Attualmente ci sono una ventina di app.

Numero di app attualmente disponibili nella versione beta

Durante la fase di beta test, Setapp Mobile offre già un bouquet colorato di app selezionate per gli utenti iOS. Sebbene il catalogo completo non sia stato ancora rivelato, è possibile aspettarsi un’offerta più ampia al momento del lancio ufficiale.

Tra le app attualmente disponibili, troviamo:

ClearVPN (sviluppate da MacPaw)

(sviluppate da MacPaw) Downie per scaricare video dal web

per scaricare video dal web List of Things per gestire collezioni e inventari

per gestire collezioni e inventari Marginalia per prendere note codificate a colori

per prendere note codificate a colori FocusedWork per la gestione del tempo e il blocco di distrazioni

per la gestione del tempo e il blocco di distrazioni Mindr e HeatTask per promemoria e gestione delle attività

e per promemoria e gestione delle attività Optika per il controllo manuale della fotocamera

per il controllo manuale della fotocamera BasicBeauty e NeatNook per l’organizzazione della routine di bellezza e delle pulizie domestiche.

Alcune di queste app non sono presenti nell’App Store.

Tipi di app e categorie rappresentate nell’offerta iniziale

Sebbene l’offerta iniziale di Setapp Mobile sia ancora in fase di sviluppo, MacPaw ha confermato che le app saranno suddivise in diverse categorie come produttività, design, stile di vita, utilità e altro ancora.

Dalle informazioni disponibili, sembra che l’assortimento di app coprirà un’ampia gamma di esigenze degli utenti iOS, tra cui:

Produttività : app come Downie, List of Things, Marginalia, FocusedWork, Mindr e HeatTask per migliorare l’organizzazione, la gestione del tempo e la collaborazione.

: app come Downie, List of Things, Marginalia, FocusedWork, Mindr e HeatTask per migliorare l’organizzazione, la gestione del tempo e la collaborazione. Stile di vita : BasicBeauty e NeatNook per semplificare la routine di bellezza e le pulizie domestiche.

: BasicBeauty e NeatNook per semplificare la routine di bellezza e le pulizie domestiche. Utilità : ClearVPN per una navigazione più sicura.

: ClearVPN per una navigazione più sicura. Creatività: Optika per un controllo avanzato della fotocamera e potenziali app per il disegno, l’editing video e altre attività creative.

Con questa varietà di categorie, Setapp Mobile mira a diventare un’alternativa completa all’App Store di Apple, offrendo agli utenti un’ampia selezione di app di qualità attraverso un modello di abbonamento conveniente.

Ben presto si aggiungeranno altre app. Probabilmente tutte quelle che vedrete nel catalogo Setapp attuale nella loro versione mobile.

Gli attuali limiti di Setapp per iOS

L’attuale catalogo è limitato

Sebbene Setapp Mobile rappresenti un’interessante alternativa all’App Store di Apple, il suo catalogo di app è ancora piuttosto limitato. Attualmente ne trovo veramente poche. Un numero esiguo se paragonato alle milioni di opzioni presenti sull’App Store.

MacPaw ha assicurato che il catalogo crescerà fino a oltre 50 app entro l’estate, ma anche questa cifra potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le diverse esigenze degli utenti iOS.

Il processo di scoperta di nuove app è poco strutturato

Un’altra lacuna di Setapp Mobile riguarda l’esperienza utente nella scoperta di nuove applicazioni. Attualmente, le app sono semplicemente elencate senza alcuna suddivisione in categorie o schede informative, rendendo difficile per gli utenti trovare rapidamente ciò che cercano.

Questo aspetto rappresenta un netto passo indietro rispetto all’esperienza più strutturata offerta dalla controparte desktop di Setapp.

Probabilmente queste lacune saranno risolte a breve. Troviamo, per esempio, una sezione di ricerca per cercare un titolo specifico.

La notifica degli aggiornamenti è assente

Un’altra mancanza significativa di Setapp Mobile è l’assenza di un sistema di notifica per gli aggiornamenti delle app.

Mentre sull’App Store di Apple gli utenti ricevono avvisi per le nuove versioni disponibili, su Setapp Mobile non c’è alcun meccanismo integrato per informare gli utenti degli aggiornamenti rilasciati dagli sviluppatori. Questo potrebbe portare a un’esperienza meno fluida e aggiornata per gli utenti.

La stessa app di Setapp si aggiorna in automatico, ma senza possibilità di capire cosa è cambiato da una versione all’altra.

Manca un sistema di changelog per mostrare le novità negli aggiornamenti

Collegato al punto precedente, Setapp Mobile non fornisce attualmente un sistema di changelog per mostrare le novità introdotte negli aggiornamenti delle app.

Sull’App Store, gli utenti possono facilmente consultare le note di rilascio per comprendere le nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug.

Senza questa funzionalità, gli utenti di Setapp Mobile potrebbero trovarsi a utilizzare versioni aggiornate delle app senza essere a conoscenza dei cambiamenti apportati.

Possibili preoccupazioni sulla sicurezza e la privacy delle app distribuite al di fuori dell’App Store

Un’altra potenziale sfida riguarda le preoccupazioni sulla sicurezza e la privacy delle app distribuite al di fuori dell’App Store.

Apple ha sempre vantato un rigoroso processo di revisione per garantire la qualità e la sicurezza delle app presenti sul suo store ufficiale. Con l’arrivo di negozi alternativi, potrebbero emergere dubbi sulla capacità di questi nuovi attori di mantenere gli stessi standard elevati.

Inoltre, alcuni utenti potrebbero essere riluttanti a installare app da fonti meno conosciute, temendo rischi per la privacy e la sicurezza dei loro dati personali. Sarà fondamentale per i gestori di questi nuovi store rassicurare gli utenti implementando solide misure di sicurezza e processi di revisione rigorosi.

Gradimento e adozione da parte degli utenti rispetto all’App Store consolidato

Un’ultima sfida potenziale riguarda l’effettiva adozione di questi nuovi store da parte degli utenti. L’App Store di Apple è ormai un’istituzione consolidata, con milioni di utenti abituati alla sua interfaccia e al suo vasto catalogo di app. Convincere una parte significativa di questo pubblico ad abbandonare l’App Store in favore di alternative potrebbe rivelarsi un compito arduo.

Gli store alternativi dovranno offrire un’esperienza utente superiore e un catalogo di app altamente attraente per incentivare gli utenti a effettuare la transizione. Inoltre, la mancanza di familiarità con questi nuovi attori potrebbe inizialmente rappresentare un ostacolo all’adozione diffusa da parte del pubblico.

Di certo la proposta commerciale, di pagare un fisso mensile e scaricare tutte le app a catalogo, è qualcosa di nuovo e potrebbe diventare un fattore trainante verso l’abbonamento a Setapp, diventando una sorta di Netflix delle app per iOS e iPadOS.

Conclusione

Mobile rappresenta un’interessante alternativa all’App Store di Apple per gli utenti iOS nell’Unione Europea. Sebbene l’offerta iniziale sia ancora limitata, il servizio promette di offrire un catalogo in crescita di app di qualità attraverso un modello di abbonamento conveniente.

Potrebbero sorgere sfide legate ai costi aggiuntivi per gli sviluppatori, alle preoccupazioni sulla sicurezza e all’adozione da parte degli utenti.

Nonostante le potenziali limitazioni, Setapp Mobile offre una nuova prospettiva sul modo di scoprire e utilizzare app su dispositivi iOS. L’apertura dell’ecosistema mobile alle alternative potrebbe portare a un’esperienza più diversificata per gli utenti, stimolando l’innovazione e la competizione nel mercato delle app.