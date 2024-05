Da anni gli adesivi Apple, noti anche come “Apple stickers”, sono diventati oggetti da collezione e di culto per gli appassionati del marchio.

Questi piccoli adesivi, spesso colorati con il classico logo della mela morsicata, venivano inclusi nelle confezioni di ogni nuovo prodotto Apple.

Parlo al passato perché di recente, con un’inaspettata svolta, Apple ha deciso di eliminare gli iconici adesivi dalle confezioni dei nuovi iPad Pro e iPad Air, ponendo fine a una tradizione che risale agli albori del branding Apple.

Questa scelta riflette l’impegno di Apple nel perseguire la sostenibilità ambientale, migliorando l’eco-compatibilità delle proprie confezioni ed eliminando gli elementi non essenziali.

Nel contesto di una sempre maggiore attenzione al minimo spreco di risorse, gli adesivi Apple, seppur simbolici, non sono più in linea con la filosofia aziendale di ridurre al minimo l’impatto ambientale.

La storia degli adesivi Apple

Gli inizi

Gli adesivi Apple hanno origini che risalgono agli anni ’80, quando la società iniziò a includerli nelle confezioni dei propri prodotti. Inizialmente, questi piccoli adesivi avevano uno scopo pratico: permettere agli utenti di personalizzare i propri dispositivi, rendendoli riconoscibili.

Nel corso degli anni, gli adesivi sono diventati simboli del marchio Apple, oggetti da collezione ambiti dagli appassionati. La loro popolarità è cresciuta al punto che sono nate vere e proprie comunità di collezionisti online.

Evoluzione del design

Il design degli adesivi Apple ha subito diverse evoluzioni nel tempo, rispecchiando i cambiamenti del logo aziendale. Dai colori a contrasto degli anni ’80 ai toni più sobri degli anni ’90, fino all’iconica mela morsicata degli anni 2000.

Ogni nuova versione dell’adesivo era attesa con trepidazione dai fan, che ne facevano oggetto di scambio e collezionismo. Gli adesivi più rari e ricercati sono diventati vere e proprie prelibatezze per i collezionisti più accaniti.

Oltre il prodotto

Gli adesivi Apple hanno assunto un significato che va oltre il semplice accessorio. Sono diventati uno status symbol, un modo per esprimere la propria appartenenza al “club” degli utenti Apple.

Molti fan li applicavano ovunque, dalle auto ai laptop, come una dichiarazione di fedeltà al marchio. In questo modo, gli adesivi hanno contribuito a creare un senso di comunità tra gli utenti Apple, rinsaldando il legame con il brand.

Perché Apple ha deciso di eliminarli a partire dagli iPad Pro 2024

A partire dal quest’anno, Apple ha deciso di rimuovere gli iconici adesivi con il logo della mela dai nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air. Questa scelta è motivata dagli obiettivi ambientali dell’azienda, volta a ridurre l’impatto ecologico dei suoi prodotti.

Le principali ragioni dietro questa decisione sono:

Packaging plastic-free: Gli adesivi contengono plastica, pertanto la loro rimozione dalle confezioni rappresenta un passo avanti verso l’obiettivo di Apple di rendere le confezioni completamente prive di plastica. Riduzione degli sprechi: Sebbene possano sembrare un dettaglio minore, gli adesivi contribuiscono alla produzione di rifiuti e sprechi. La loro eliminazione rientra nella politica di sostenibilità di Apple, volta a ridurre al minimo l’impatto ambientale in ogni aspetto delle operazioni. Conformità alle normative UE: La rimozione degli adesivi si allinea anche alle nuove normative dell’Unione Europea riguardanti l’adozione di caricabatterie standardizzati. Pertanto, Apple ha deciso di rimuovere sia gli adesivi che i caricabatterie dalle confezioni dei nuovi iPad.

È anche vero che questa mossa, l’ennesima in nome dell’ecologia, ha fatto storcere il naso non a pochi. Si trattava uno degli ultimi “regali” che Apple concedeva ai suoi clienti. Qualcosa di gratuito che si otteneva nell’alta somma pagata per l’acquisto.

Tutti gli elementi che Apple ha eliminato in nome dell’ecologia

L’impegno di Apple per la sostenibilità

Apple è un’azienda all’avanguardia nella riduzione dell’impatto ambientale. Nel perseguire questo obiettivo, ha eliminato diversi elementi dai suoi prodotti e processi produttivi.

Imballaggi plastic-free: Apple ha eliminato la plastica dalle confezioni, rendendole più compatte ed eco-friendly. Materiali riciclati e rinnovabili: L’azienda utilizza sempre più materiali riciclati e rinnovabili nella progettazione e produzione dei suoi dispositivi. Energia rinnovabile al 100%: La produzione di Apple è alimentata interamente da energie rinnovabili. Compensazione energetica: Per alcuni prodotti come l’Apple Watch, l’azienda compensa il consumo energetico investendo in progetti di energia rinnovabile.

Tecnologie per il riciclo

Apple ha migliorato le tecnologie di riciclo e recupero dei materiali, come il robot Daisy che smonta gli iPhone per recuperare componenti preziosi.

Nel 2023, il 22% dei materiali utilizzati nei prodotti Apple erano riciclati o rinnovabili.

Oltre 320 fornitori si sono impegnati a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2030.

Nel 2023, Apple ha riciclato quasi 40.000 tonnellate di materiali elettronici.

Materiale Percentuale riciclata Alluminio 59% Terre rare 45% Stagno 30% Cobalto 13%

Apple ha sviluppato nuove tecnologie come la macchina “Taz” per migliorare il recupero dei materiali dai rifiuti elettronici. Il robot “Daisy” può ora smontare 23 modelli di iPhone, mentre “Dave” smonta i Taptic Engine per recuperare magneti, tungsteno e acciaio.

Riduzione delle emissioni

Nonostante una crescita dei ricavi del 33% nel 2021, le emissioni nette di Apple sono rimaste invariate grazie al raggiungimento della carbon neutrality in tutte le operazioni globali.

I fornitori di Apple hanno più che raddoppiato l’utilizzo di energie pulite nell’ultimo anno, con oltre 10 GW attualmente operativi. L’azienda sta invitando tutta la sua catena di fornitura a decarbonizzare entro il 2030.

Gli adesivi Apple diventeranno oggetti da collezione?

Una nuova vita per gli iconici adesivi

Gli adesivi Apple stanno per intraprendere un nuovo percorso. Sebbene non saranno più inclusi nelle confezioni dei nuovi iPad, non scompariranno del tutto.

Negli Apple Store, una scorta limitata di adesivi sarà disponibile per i clienti che acquistano un iPad Pro o iPad Air. Basterà richiederli al momento dell’acquisto.

Tuttavia, questa opzione sarà esclusiva degli Apple Store. I rivenditori terzi come Amazon o Best Buy non avranno accesso alle scorte di adesivi.

Un nuovo mercato per i collezionisti

Con la loro rimozione dalle confezioni, gli adesivi Apple stanno già diventando oggetti da collezione. Su eBay, gli adesivi vintage degli anni ’80 vengono venduti a prezzi che oscillano tra i 18 e i 25,99 euro.

Un mercato fiorente

La ricerca “Adesivi Apple” su eBay restituisce ben 17.884 risultati, con prezzi che variano da 1 a 14,69 euro.

Molti di questi annunci provengono da venditori professionisti, a dimostrazione di un mercato solido per questi oggetti da collezione legati ad Apple.

Alcuni esempi di inserzioni includono:

Adesivo Logo APPLE 4 pezzi vari colori dimensioni diverse – EUR 2.00 + EUR 1.40 spedizione.

Sticker adesivo Apple originale 2 mele bianco Apple Logo nuovo Mac iPad – EUR 2.50 + EUR 2.80 spedizione.

5 adesivi per Apple iPad, iPhone, iMac, MacBook, ottimi colori – EUR 4.95 + EUR 1.70 spedizione.

In conclusione

L’iconico adesivo Apple sta per intraprendere un nuovo percorso. Sebbene non sarà più incluso nelle confezioni dei nuovi iPad, la sua legacy continuerà a vivere. Gli adesivi stanno già diventando oggetti da collezione ambiti, con un mercato fiorente su piattaforme come eBay.

L’eliminazione degli adesivi dalle confezioni riflette l’impegno di Apple per la sostenibilità ambientale. Un piccolo passo verso la riduzione dell’impatto ecologico, in linea con la filosofia dell’azienda di abbracciare pratiche più eco-friendly in ogni aspetto delle operazioni.