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Le API GLM rappresentano oggi una delle alternative più interessanti per chi cerca un modello di intelligenza artificiale dedicato al coding e al vibe coding. Mentre Claude e ChatGPT dominano il mercato, Z.ai ha costruito un ecosistema intorno ai modelli GLM che merita attenzione seria. La differenza è nei dettagli: nella struttura degli abbonamenti, nella configurazione delle API e nelle performance specifiche per lo sviluppo software.

Cos’è l’ecosistema Z.ai e i modelli GLM

Z.ai è una piattaforma cinese che offre accesso a diversi modelli di linguaggio, con particolare focus sulle prestazioni di coding. I modelli GLM (General Language Model) sono la famiglia principale, con diverse varianti ottimizzate per casi d’uso specifici.

GLM-5 : Il modello più recente, con performance di coding al pari di Claude Opus 4.5 (almeno così dicono loro)

: Il modello più recente, con performance di coding al pari di Claude Opus 4.5 (almeno così dicono loro) GLM-5.1 : Una versione aggiornata di GLM-5, disponibile negli abbonamenti Pro e Max, non in Lite

: Una versione aggiornata di GLM-5, disponibile negli abbonamenti Pro e Max, non in Lite GLM-4.7 : Un modello bilanciato, con varianti Flash e FlashX per task più veloci

: Un modello bilanciato, con varianti Flash e FlashX per task più veloci GLM-4.6 e versioni precedenti: Modelli legacy con performance inferiori ma costi ridotti

GLM-5 si distingue per la sua capacità di ragionamento a lungo termine e per essere progettato specificamente per l’automazione di task complessi, non solo per la conversazione. Lo stesso si può dire di GLM-4.7, che migliora significativamente le performance di coding rispetto alla versione precedente.

Le differenze tra i modelli GLM

GLM-5 vs GLM-5.1

La differenza principale tra GLM-5 e GLM-5.1 è nell’accessibilità. GLM-5.1 è una versione ottimizzata disponibile solo negli abbonamenti Pro e Max di DevPack, non nel piano Lite. In termini di performance, GLM-5.1 mantiene le stesse caratteristiche di GLM-5 con miglioramenti specifici per l’uso in contesti di coding agent, dove la coerenza a lungo termine è ancora più critica.

Per la maggior parte degli usi standard, GLM-5 e GLM-5.1 sono intercambiabili. La scelta si riduce alla disponibilità: se hai il piano Lite, dovrai usare GLM-4.7; se hai Pro o Max, puoi accedere sia a GLM-5 che a GLM-5.1.

GLM-5 vs GLM-4.7

GLM-5 è il modello più avanzato dell’ecosistema, ma non è sempre la scelta migliore. Il vantaggio principale sta nelle performance di coding e nel ragionamento a lungo termine. Secondo i benchmark interni di Z.ai, GLM-5 raggiunge livelli di performance confrontabili con Claude Opus 4.5 nei task di programmazione.

GLM-4.7, d’altra parte, offre un equilibrio diverso. Le varianti GLM-4.7-Flash e GLM-4.7-FlashX sono ottimizzate per la velocità, sacrificando parte della capacità di ragionamento in cambio di tempi di risposta più rapidi. Questo le rende ideali per task di coding più semplici o quando la latenza è un fattore critico.

GLM-5-Turbo e GLM-4.6V

Oltre alle versioni principali, esistono varianti specializzate:

GLM-5-Turbo : Una versione più veloce di GLM-5, con performance leggermente inferiori ma latenza ridotta

: Una versione più veloce di GLM-5, con performance leggermente inferiori ma latenza ridotta GLM-4.6V: Un modello vision-language, capace di processare sia testo che immagini, utile per task che richiedono comprensione visiva

La scelta dipende dal tipo di lavoro: se devi analizzare screenshot di errori o documentazione con immagini, GLM-4.6V potrebbe essere la scelta giusta. Se invece cerchi pura potenza di ragionamento, GLM-5 è la strada maestra.

Context length e output tokens

Le differenze tra i modelli non sono solo nella qualità, ma anche nelle specifiche tecniche:

GLM-5 supporta un context length di 128K token, con output fino a 8K token

supporta un context length di 128K token, con output fino a 8K token GLM-4.7 ha context length di 128K token, con output fino a 4K token

ha context length di 128K token, con output fino a 4K token Le varianti Flash possono avere limitazioni minori per massimizzare la velocità

Questo significa che GLM-5 è più adatto per task complessi che richiedono mantenere contesto lungo nel tempo, come la manutenzione di codebase estese o il refactoring di moduli interi.

GLM vs Claude e ChatGPT per il coding

Il confronto tra GLM, Claude e ChatGPT dipende dal tipo di lavoro di coding da svolgere. Non esiste un vincitore assoluto, ma vantaggi specifici per ciascuna piattaforma.

Performance pure di coding

I benchmark ufficiali di Z.ai mostrano che GLM-5 raggiunge performance paragonabili a Claude Opus 4.5 nei task di programmazione. In particolare, GLM-5 eccelle in:

Refactoring di codice complesso

Debug e identificazione di bug

Generazione di codice multilinguaggio

Personalmente l’ho trovato non all’altezza di Claude Sonnet 4.6 o GPT 5.4 di OpenIA. L’abbonamento base da 10 € al mese promette soglie 3x rispetto a quelle di Claude, ma il risultato non è ai livelli del motore più costoso.

Claude rimane forte nella coerenza a lungo termine e nella capacità di mantenere contesto complesso, ma GLM-5 sta riducendo il divario, specialmente nei task di automazione e agent-based coding.

Integrazione con tool di sviluppo

Un punto di forza dell’ecosistema Z.ai è l’integrazione nativa con i principali tool di coding. DevPack, il piano abbonamento, include:

VS Code : Estensione ufficiale per completamento codice

: Estensione ufficiale per completamento codice Cursor : Integrazione per AI-assisted coding

: Integrazione per AI-assisted coding Windsurf : Supporto per ambiente di sviluppo collaborativo

: Supporto per ambiente di sviluppo collaborativo OpenClaw e OpenCode: Tool open-source con integrazione GLM

Queste integrazioni sono native e non richiedono configurazioni complesse, a differenza di Claude e ChatGPT che spesso richiedono soluzioni di terze parti o API manuali.

Si integra per esempio anche con Craft Agents, per provare a creare progetti in vibe-coding. Risultati che personalmente ho trovato molto più scadenti rispetto all’uso di GPT 5.4.

Costi e abbonamenti

Qui la differenza è significativa. Mentre Claude e ChatGPT hanno piani di abbonamento più rigidi, Z.ai offre DevPack con tre livelli:

Lite Plan : Fino a 80 prompt ogni 5 ore, fino a 400 prompt settimanali. Il prezzo è di 10 $ al mese.

: Fino a 80 prompt ogni 5 ore, fino a 400 prompt settimanali. Il prezzo è di 10 $ al mese. Pro Plan : Fino a 400 prompt ogni 5 ore, fino a 2.000 prompt settimanali. Include accesso a GLM-4.7, GLM-5 e GLM-5.1. Il costo è di 30 $ al mese

: Fino a 400 prompt ogni 5 ore, fino a 2.000 prompt settimanali. Include accesso a GLM-4.7, GLM-5 e GLM-5.1. Il costo è di 30 $ al mese Max Plan: Fino a 1.600 prompt ogni 5 ore, fino a 8.000 prompt settimanali. Include accesso completo a tutti i modelli GLM, inclusi GLM-5 e GLM-5.1. Il costo è di 80 $ al mese.

Se volete provare un mese, da questo link otterrete il 10% di sconto.

I limiti di DevPack si resettano dinamicamente ogni 5 ore dal consumo. Questo sistema è diverso da quello di ChatGPT, che conta i token mensili senza limiti orari, e può essere più o meno vantaggioso a seconda del tuo pattern di utilizzo.

Come usare le API di GLM

L’integrazione delle API GLM segue uno schema standard simile a quello di OpenAI, ma con alcune differenze nelle specifiche tecniche.

Setup rapido delle credenziali

Crea un account su Z.ai Genera una API key dal dashboard Configura le variabili d’ambiente o i parametri di autenticazione

La API key viene usata come header di autenticazione nelle request HTTP, secondo lo standard Bearer token.

Chiamate API base

curl -X POST https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model": "glm-5",

"messages": [

{"role": "user", "content": "Scrivi una funzione Python per ordinare una lista"}

],

"temperature": 0.7

}'

SDK ufficiali

Z.ai fornisce SDK ufficiali per Python e Java, oltre alla compatibilità con l’OpenAI Python SDK . Questo semplifica la migrazione per chi usa già OpenAI.

from openai import OpenAI



client = OpenAI(

api_key="YOUR_ZAI_API_KEY",

base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"

)



response = client.chat.completions.create(

model="glm-5",

messages=[

{"role": "user", "content": "Spiega come funziona il context caching"}

]

)



print(response.choices[0].message.content)

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