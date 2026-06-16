L’AI competitiva non è più una formula da conferenza: l’intelligenza artificiale sta smettendo di essere una funzione dentro un’app. Sta diventando una leva di potere industriale, una risorsa strategica, un vantaggio competitivo che alcuni Paesi proteggono e altri rischiano solo di acquistare in ritardo.

La differenza può sembrare sottile finché riguarda un assistente vocale o una funzione di scrittura. Diventa molto meno sottile quando a essere bloccati, ritardati o dosati sono modelli capaci di scrivere codice, analizzare vulnerabilità, automatizzare processi aziendali e accelerare lo sviluppo di prodotti.

Negli ultimi giorni due segnali hanno raccontato la stessa storia da due direzioni diverse. Apple ha annunciato che Siri AI non arriverà al lancio su iPhone e iPad nell’Unione Europea. Poco dopo, il governo americano ha ordinato ad Anthropic di spegnere l’accesso a Claude Fable 5 e Claude Mythos 5 per ragioni di sicurezza nazionale. Il messaggio è chiaro: quando l’AI diventa troppo potente, non viene più trattata come un normale software. Viene trattata come un asset strategico.

L’AI sta diventando una leva competitiva tra Stati Uniti ed Europa.

Siri AI non arriva sugli iPhone europei

Apple ha comunicato che Siri AI non sarà disponibile nell’Unione Europea con iOS 27 e iPadOS 27. Le nuove funzioni resteranno invece disponibili su macOS 27, visionOS 27 e watchOS 27. Per iPhone e iPad, cioè i dispositivi più diffusi e centrali nell’esperienza quotidiana, non c’è una data.

La società collega il rinvio al Digital Markets Act. Secondo Apple, le richieste di interoperabilità della normativa europea solleverebbero problemi di privacy e sicurezza, soprattutto perché un assistente AI può potenzialmente accedere a messaggi, email, file, calendario, foto, app e azioni sensibili sul dispositivo.

La Commissione Europea respinge questa lettura. Sostiene che il DMA non impedisce ad Apple di lanciare nuovi prodotti e che la scelta di non portare Siri AI su iPhone e iPad europei dipende da Apple. In mezzo resta l’utente europeo, che vede una funzione annunciata per altri mercati ma non per il proprio.

Il punto, però, non è solo Siri. Il punto è il precedente: una tecnologia AI avanzata può arrivare prima negli Stati Uniti e dopo, forse, in Europa. Una lettura critica del DMA sostiene già che europei e aziende locali rischiano di vedere funzioni AI avanzate arrivare più tardi o in forma limitata.

Fable 5 e Mythos 5 mostrano il lato americano della questione

L’accesso ai modelli più avanzati passa sempre più da infrastrutture, sicurezza e controllo geopolitico.

Il caso Anthropic è ancora più esplicito. Il governo degli Stati Uniti ha ordinato alla società di disabilitare Claude Fable 5 e Claude Mythos 5, citando ragioni di sicurezza nazionale. Anthropic ha eseguito l’ordine e ha bloccato l’accesso ai due modelli per tutti gli utenti, non soltanto per i soggetti stranieri.

Mythos 5 era descritto come il modello più capace di Anthropic, particolarmente forte nella ricerca di vulnerabilità software. Era stato distribuito in modo ristretto a organizzazioni selezionate tramite Project Glasswing, con un uso orientato alla difesa informatica. Fable 5 era invece la versione resa disponibile al pubblico pochi giorni prima, con protezioni aggiuntive per limitare gli usi più rischiosi.

Secondo Anthropic, la decisione sarebbe legata al timore di un possibile jailbreak. La società sostiene che le prove ricevute dal governo fossero verbali e limitate, e che un singolo tentativo di aggiramento non dovrebbe bastare per ritirare un modello commerciale.

Al di là della disputa tecnica, il significato politico è enorme. Gli Stati Uniti hanno mostrato di poter intervenire direttamente sull’accesso ai modelli più avanzati quando li considerano rilevanti per la sicurezza nazionale. Non stiamo più parlando di una funzione premium. Stiamo parlando di controllo strategico.

Per le aziende europee il problema è competitivo

Se un’azienda americana può usare prima modelli più potenti per scrivere codice, analizzare bug, generare documentazione, automatizzare assistenza clienti, fare ricerca interna o testare vulnerabilità, parte con un vantaggio concreto.

Una società europea che arriva mesi dopo, oppure che riceve versioni depotenziate o non disponibili per ragioni regolatorie, non perde solo una comodità. Perde velocità. Perde capacità di sperimentazione. Perde produttività.

Nel software, un vantaggio di mesi può decidere chi lancia prima un prodotto, chi corregge prima una falla, chi costruisce un servizio migliore e chi abbassa i costi operativi. L’AI non è più un accessorio da marketing. Sta diventando infrastruttura produttiva.

Questo vale ancora di più per startup, sviluppatori indipendenti e piccole aziende. Le grandi multinazionali possono aprire sedi, negoziare accessi, pagare consulenze legali e muoversi tra giurisdizioni. Le imprese europee più piccole, invece, rischiano di subire il mercato così com’è: meno strumenti, meno accesso, più ritardi.

Le aziende europee rischiano di usare strumenti meno avanzati rispetto ai concorrenti statunitensi.

L’Europa regola, gli Stati Uniti controllano

L’Europa ha scelto di affrontare l’AI soprattutto dal lato delle regole. Privacy, concorrenza, interoperabilità, responsabilità, tutela degli utenti. Sono temi reali e importanti. Il problema nasce quando il resto del mondo tratta la stessa tecnologia come una risorsa strategica da proteggere, dosare e usare per mantenere vantaggio competitivo.

Gli Stati Uniti non stanno semplicemente lasciando correre le proprie aziende. Le sostengono, le osservano, le limitano quando serve e, soprattutto, le considerano parte dell’infrastruttura nazionale. L’AI rientra nella stessa logica dei chip, del cloud, della cybersecurity e della difesa.

L’Europa, invece, rischia di restare nel ruolo del mercato da servire quando conviene e da escludere quando diventa complicato. È un ruolo pericoloso, perché un continente che non possiede le tecnologie decisive finisce per dipendere dalle scelte politiche e commerciali di altri.

Il rischio è perdere la filiera tecnica

Dire che l’Europa rischia di restare indietro non significa dire che dovrebbe cancellare le regole. Privacy, sicurezza e concorrenza restano importanti. Ma una regola scritta per app store e motori di ricerca può diventare fragile quando deve governare agenti AI, modelli di coding, assistenti personali e strumenti capaci di entrare nel flusso di lavoro degli sviluppatori.

Il punto più delicato riguarda proprio chi costruisce tecnologia. Se gli sviluppatori europei accedono più tardi ai modelli migliori, o li ricevono in versioni limitate, scrivono codice più lentamente, testano meno, automatizzano meno e imparano su strumenti meno potenti rispetto ai colleghi americani. Non è un ritardo estetico. È un ritardo di competenze.

Da qui il problema si sposta alle startup. Una startup americana che usa agenti AI avanzati per prototipare, refactorare codice, analizzare bug e lanciare servizi può comprimere mesi di lavoro in settimane. Una startup europea che deve aspettare, adattarsi a versioni ridotte o aggirare limiti regolatori parte con il freno tirato.

Nel tempo questo produce dipendenza. Meno sviluppatori allenati sugli strumenti migliori significa meno prodotti nativi europei, meno piattaforme competitive e più aziende costrette a costruire sopra tecnologie americane. L’Europa rischia di diventare cliente, non produttrice. Utilizzatrice, non proprietaria dell’infrastruttura.

Cosa cambia per l’utente

Per l’utente europeo il primo effetto è visibile: alcune funzioni arrivano più tardi o non arrivano affatto. Siri AI su iPhone e iPad è il caso più immediato, ma non sarà l’ultimo se il rapporto tra piattaforme americane e regole europee resterà conflittuale.

Per chi sviluppa software, invece, il rischio è meno visibile ma più grave: lavorare con strumenti meno capaci significa accumulare svantaggio ogni giorno. Meno automazione, meno velocità, meno sperimentazione. E quando gli sviluppatori restano indietro, restano indietro anche le aziende che dipendono da loro.

Per le startup europee la domanda diventa strategica: possono competere se i modelli migliori, gli agenti più evoluti e le piattaforme più produttive dipendono da decisioni prese a Washington o nella Silicon Valley?

L’AI è diventata un’arma competitiva. Gli Stati Uniti sembrano averlo capito. L’Europa, se non vuole restare in una posizione di sudditanza tecnologica, deve aggiornare le regole senza rinunciare ai propri principi. Perché proteggere i cittadini è giusto. Ma lasciarli senza gli strumenti per competere è un altro modo per indebolirli.