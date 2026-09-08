Con un’operazione condotta nel massimo riserbo, Apple acquisisce Sonera, una promettente azienda californiana fondata nel 2018 all’interno dei laboratori di ingegneria dell’Università di Berkeley. L’accordo, formalizzato a maggio 2026 e registrato nei database antitrust dell’Unione Europea, ha portato alla disattivazione immediata del portale ufficiale della startup. La mossa conferma una traiettoria strategica precisa: portare il rilevamento dell’attività cerebrale e muscolare direttamente sui dispositivi commerciali da polso e da testa, senza richiedere interventi chirurgici né ingombranti elettrodi adesivi a contatto con la cute.

La tecnologia proprietaria di Sonera si basa su sensori biomagnetici a stato solido capaci di registrare campi magnetici infinitesimi a temperatura ambiente. Questo approccio risolve uno dei limiti storici dell’elettroencefalografia tradizionale, permettendo di decodificare l’attività neurale e neuromuscolare attraverso chip integrabili nei telai degli indossabili. Dal tracciamento precoce di disfunzioni motorie al controllo touchless delle interfacce spaziali, l’investimento apre scenari inediti per la divisione salute e accessibilità di Cupertino.

Un microchip a sensori magnetici per il rilevamento di segnali neurali e muscolari a temperatura ambiente. Foto redazionale.

La svolta magnetica: perché l’elettricità non basta

Per decenni la medicina ha fatto affidamento su due metodologie principali per monitorare l’attività del sistema nervoso: l’elettroencefalografia (EEG) e l’elettromiografia (EMG). Entrambe presentano però una frizione fisica insormontabile. I segnali elettrici generati dalle cellule nervose devono attraversare meningi, ossa craniche, strati adiposi e derma, subendo una drastica attenuazione e continue distorsioni causate dall’impedenza cutanea, dal sudore o dalla presenza di peli.

I campi magnetici, al contrario, attraversano i tessuti biologici e le ossa senza subire alcuna alterazione. La magnetoencefalografia (MEG) offre da sempre una risoluzione spaziale e temporale nettamente superiore, ma finora era confinata all’interno di ospedali specializzati. I sistemi MEG clinici richiedono infatti macchinari del costo di oltre tre milioni di dollari, stanze schermate con strati di metallo pesante e camere criogeniche raffreddate ad elio liquido fino a -270 °C per mantenere operativi i sensori superconduttori.

Come spiegato dai co-fondatori Nishita Deka e Dominic Labanowski durante la loro ricerca scientifica, Sonera ha scardinato questa dipendenza termica impiegando film magnetici sottili accoppiati a onde acustiche ad altissima frequenza. La risonanza ferromagnetica controllata permette di misurare variazioni magnetiche debolissime senza criogenia, comprimendo l’equivalente di un laboratorio diagnostico all’interno di un componente in silicio millimetrico.

«Il nostro obiettivo fondamentale è sempre stato rendere l’imaging funzionale del cervello accessibile e portatile, catturando i segnali neurali con sensori che operano nel mondo reale e risultano impercettibili per chi li indossa.»

La rilevazione magnetica dell’attività cerebrale supera i limiti della conducibilità cutanea e ossea. Foto redazionale.

La risposta senza bisturi a Neuralink

Il settore delle interfacce cervello-computer (BCI) si trova oggi dinanzi a un bivio concettuale. Da un lato ci sono iniziative come Neuralink di Elon Musk, che impongono una craniotomia e l’innesto di microfili flessibili direttamente nel parenchima cerebrale. Si tratta di una strada obbligata per pazienti affetti da paralisi totale, ma impraticabile per l’elettronica di consumo destinata a centinaia di milioni di persone sane.

La scelta di Apple è diametralmente opposta e coerente con la sua storia industriale: privilegiare la non invasività assoluta. Acquisendo Sonera, il gruppo di Cupertino non cerca di impiantare hardware nella testa dell’utente, bensì di affinare i sensori esterni affinché siano in grado di percepire l’intenzione motoria prima ancora che essa si trasformi in uno spostamento meccanico visibile dell’arto.

Questa filosofia progettuale garantisce una scalabilità immediata. Un sensore magnetico alloggiato sul fondello di un Apple Watch o inserito lungo la fascia elastica di un visore non altera le abitudini dell’utente, non comporta rischi di rigetto biologico e non richiede complesse approvazioni chirurgiche. La startup, che nel 2023 era uscita dalla fase di segretezza raccogliendo undici milioni di dollari da investitori deep-tech, porta in dote brevetti che mettono al riparo l’architettura dei futuri indossabili da brevetti concorrenti.

Il bracciale con magnetomiografia rileva l’intenzione motoria dei tendini con un’accuratezza del 95%. Foto redazionale.

Dalle micro-gesture all’interfaccia invisibile

L’applicazione più immediata della tecnologia di Sonera riguarda la magnetomiografia (MMG) applicata agli arti superiori. Nei test di laboratorio documentati su bioRxiv, il team ha integrato i sensori in un bracciale prototipale per studiare il riconoscimento gestuale su un campione di trenta partecipanti. I risultati hanno evidenziato vantaggi operativi determinanti:

Accuratezza media del 95,4% : il tracciamento dei segnali magnetici generati dalla contrazione dei tendini dell’avambraccio ha consentito di distinguere nove movimenti complessi della mano;

: il tracciamento dei segnali magnetici generati dalla contrazione dei tendini dell’avambraccio ha consentito di distinguere nove movimenti complessi della mano; Immunità ai fattori cutanei : le prestazioni rimangono stabili a prescindere dal livello di idratazione dell’epidermide o dalla presenza di sudore durante sessioni di allenamento intenso;

: le prestazioni rimangono stabili a prescindere dal livello di idratazione dell’epidermide o dalla presenza di sudore durante sessioni di allenamento intenso; Invarianza tra sessioni e soggetti: a differenza dei bracciali elettromiografici che richiedono frequenti calibrazioni, il segnale magnetico mostra una fedeltà trans-individuale eccezionale.

Su un dispositivo come Vision Pro, dove l’interazione spaziale dipende dalle videocamere inferiori che inquadrano le mani, la presenza di sensori magnetici potrebbe colmare le attuali zone d’ombra. Se le mani si trovano sotto un tavolo, dentro una tasca o nascoste da una coperta, il visore fatica a registrare il tocco tra pollice e indice. Un sensore al polso permetterebbe di catturare l’impulso neuromuscolare nel millisecondo esatto in cui il cervello ordina il movimento, rendendo il controllo dell’interfaccia fulmineo e privo di latenza visiva.

Diagnostica continua e monitoraggio neuromuscolare

Accanto all’interazione touchless, il valore primario dell’acquisizione risiede nella telemedicina preventiva. L’evoluzione dei sensori cardiaci e ottici di Apple Watch ha trasformato l’orologio in un elettrocardiogramma da polso; l’integrazione di un’unità magnetomiografica potrebbe rappresentare il passo successivo verso l’analisi dello stato neuromuscolare.

La letteratura biomedica evidenzia come condizioni quali il morbo di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e varie forme di neuropatia periferica manifestino precocemente alterazioni impercettibili nel pattern di attivazione motoria. Registrare in continuo la firma biomagnetica durante le normali azioni quotidiane permetterebbe agli algoritmi di machine learning di rilevare tremori sub-clinici, deficit di coordinazione o anomalie nella forza di presa mesi prima che compaiano sintomi invalidanti.

Le domande più comuni

Quando arriveranno questi sensori nei prodotti commerciali?

L’integrazione di una tecnologia a semiconduttori richiede tipicamente tra i ventiquattro e i trentasei mesi. È plausibile che i primi componenti derivati dalle proprietà intellettuali di Sonera possano debuttare sui modelli top di gamma di Apple Watch e sulle future generazioni di visori spaziali a partire dal 2028.

I sensori magnetici emettono radiazioni pericolose per il corpo?

No. I dispositivi sviluppati da Sonera sono sensori totalmente passivi: non emettono campi magnetici né correnti verso l’organismo, ma si limitano a misurare con estrema sensibilità le minuscole variazioni generate dalle correnti ioniche che attraversano muscoli e neuroni.

Qual è la differenza rispetto al doppio tap di Apple Watch?

L’attuale funzione Double Tap sfrutta gli accelerometri per rilevare vibrazioni meccaniche. I sensori magnetici di Sonera leggono invece l’attività elettromagnetica profonda dei fasci muscolari, abilitando gesture molto più sfumate e sensibili, come la flessione parziale di un singolo dito o la semplice intenzione di contrarre la mano.