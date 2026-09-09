Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 nascono dal nuovo Health Sensing System, un sistema di sensori che misura il battito cardiaco ogni cinque secondi per tutto il giorno e la variabilità cardiaca fino a 24 volte più spesso di prima, con uno studio su oltre mille partecipanti che lo indica come il rilevamento cardiaco più accurato tra i wearable oggi in commercio.

Il chip S11, il più potente mai montato su un orologio Apple, alimenta anche Audio Intelligence, una nuova famiglia di funzioni che ascolta i suoni importanti e riassume le conversazioni, con un compartimento hardware dedicato che garantisce la privacy. I prezzi italiani partono da 459 euro per Series 12 nella versione GPS, da 579 euro con GPS e Cellular, e da 909 euro per Apple Watch Ultra 4. I preordini aprono dal 9 settembre e la disponibilità parte dal 18 settembre.

La presentazione di Sumbul Desai e Kaiann Drance segna un cambio di passo: Apple non parla più solo di fitness, ma di longevità. L’app Salute viene ridisegnata con un tab Longevità, un'”età della salute” e la possibilità di prenotare analisi del sangue direttamente dall’app, trasformando l’orologio in uno strumento per capire come si invecchia.

Apple Watch Series 12 e Ultra 4. Foto: Apple.

Il battito misurato ogni cinque secondi

Il cuore della novità è il sistema di rilevamento della salute, con nuovi sensori ottici ed elettrici e LED verdi più grandi ed efficienti sul sensore ottico. Il risultato: la frequenza cardiaca viene misurata ogni cinque secondi, in modo passivo e continuo, e i dati rendono più precisi gli anelli di attività e il monitoraggio degli allenamenti. La variabilità cardiaca (HRV), indicatore chiave di stress e recupero, sale a una misura ogni cinque minuti, 24 volte più frequente.

Apple introduce anche la distinzione tra Recovery HRV, utile per leggere i segnali quotidiani di stress e recupero, e Overall HRV, più indicata per il quadro cardiovascolare generale. I parametri vitali notturni ora includono la Recovery HRV confrontata con la propria linea di base, e una nuova vista diurna permette di passare dai dati notturni a quelli del giorno per intercettare variazioni prima che diventino evidenti durante la notte.

Dettagli tecnici e considerazioni operative

Lo studio citato da Apple ha confrontato l’accuratezza del nuovo sensore con quella dei wearable più venduti su una popolazione di oltre mille partecipanti, con una rappresentanza diversificata dei gruppi demografici. Il verdetto, ovviamente di parte ma supportato da numeri: Apple Watch ha mostrato la più alta accuratezza cardiaca tra tutti i dispositivi testati.

Readiness: un punteggio per la giornata

La nuova funzione Readiness analizza attività recente, carico di allenamento, parametri vitali e punteggio del sonno per restituire ogni giorno un punteggio da 0 a 10 con una raccomandazione chiara: Recupera, Rallenta, Pronto o Vai. Il punteggio si aggiorna durante la giornata man mano che arrivano nuovi dati, spiega quali fattori lo stanno determinando e permette di approfondire ogni voce.

L’algoritmo è stato sviluppato usando i dati dell’Apple Heart and Movement Study, in collaborazione con scienziati dell’esercizio fisico e medici. L’idea di fondo: non dire solo quanto ti sei allenato, ma quanto il tuo corpo è pronto per la giornata.

Audio Intelligence: l’orologio che ascolta (senza registrare)

Con il chip S11, Series 12 e Ultra 4 introducono Audio Intelligence, una classe di funzioni pensata per chi vuole restare presente e non perdersi nulla:

Sound Recognition arriva su Apple Watch: avvisa le persone sorde o ipoudenti di suoni importanti come sirene, allarmi, campanelli o pianti di bambini, anche senza iPhone vicino.

arriva su Apple Watch: avvisa le persone sorde o ipoudenti di suoni importanti come sirene, allarmi, campanelli o pianti di bambini, anche senza iPhone vicino. Live Rewind ricorda cosa è stato appena detto: una doppia pressione sulla Digital Crown mostra gli ultimi 15 secondi di conversazione come testo.

ricorda cosa è stato appena detto: una doppia pressione sulla Digital Crown mostra gli ultimi 15 secondi di conversazione come testo. Siri Recap genera un riassunto delle conversazioni nell’app Siri, con titolo e punti chiave, da consultare dopo.

genera un riassunto delle conversazioni nell’app Siri, con titolo e punti chiave, da consultare dopo. Shazam riconosce la musica intorno e mostra titolo e artista nel widget Riconoscimento musicale.

Il punto più delicato è la privacy, e Apple ha costruito una risposta tecnica: il chip S11 include Secure Exclave, un compartimento isolato nell’hardware che processa l’audio in completa separazione dal resto del sistema e lo cancella immediatamente. Le funzioni non creano né conservano registrazioni audio, non identificano chi parla, e i riassunti sono cifrati end-to-end e inaccessibili anche ad Apple. Live Rewind suona un segnale acustico quando è in uso, anche con l’orologio in silenzioso, così chi sta intorno sa che la funzione è attiva. Live Rewind e Siri Recap arrivano in beta entro fine anno.

Apple Watch Series 12 e Ultra 4 – dettaglio di apple watch series 12 e ultra 4. Foto: Apple.

Series 12: Ceramic Shield 2 e la versione in ceramica

Series 12 è disponibile in alluminio nei colori dark bronze, nero, oro chiaro e grigio siderale, in titanio oro brillante e naturale, e per la prima volta in ceramica nei colori bianco perla e blu notte. I modelli in alluminio adottano Ceramic Shield 2, più resistente di qualsiasi vetro per smartwatch e il 60 per cento più duro dell’Ion-X dei modelli precedenti.

L’autonomia durante gli allenamenti all’aperto sale a 10 ore, il 25 per cento in più, e la ricarica rapida dà 12 ore di batteria in 15 minuti, il 50 per cento in più di prima. Il pedometro è stato ridisegnato con algoritmi di machine learning: Series 12 dichiara il conteggio passi più accurato tra gli smartwatch, con una nuova complicazione Passi per il quadrante.

Ultra 4: 45 ore per la gara da 100 miglia

Ultra 4 arriva in titanio nero e naturale e punta tutto sull’autonomia per gli sportivi estremi. L’uso quotidiano arriva a più di due giorni, fino a 50 ore, e in modalità basso consumo fino a 84 ore. Per gli allenamenti all’aperto con GPS e cardio attivi, la nuova modalità Extended Workout garantisce fino a 25 ore, il 25 per cento in più del modello precedente; la modalità Max Extended spinge fino a 45 ore, con rilevamento GPS ogni secondo, quanto basta per finire una gara da 100 miglia. La ricarica rapida dà 18 ore di autonomia in 15 minuti. Il GPS on-device è il più accurato mai visto in un orologio sportivo.

L’app Salute diventa una piattaforma di longevità

Il nuovo ecosistema ruota intorno all’app Salute ridisegnata, in arrivo entro fine anno prima in inglese americano. Il tab Insights offre un riepilogo che si aggiorna durante la giornata con i dati di cuore, sonno, readiness, fitness e ciclo. Il tab Longevità analizza i dati di lungo periodo in sette aree — salute cardiaca, sonno, benessere mentale, movimento, salute metabolica, udito e nutrizione — con una visualizzazione che riempie ogni categoria.

Il pezzo forte è Health Age, l’età della salute: combina i dati di Apple Watch come VO2 max, frequenza a riposo, sonno e HRV, con eventuali analisi di laboratorio (A1c, LDL), per mostrare come i propri parametri stanno evolvendo rispetto all’età anagrafica. A completare il quadro arrivano le valutazioni del movimento a casa, che misurano flessibilità, forza ed equilibrio usando la fotocamera di iPhone con modelli AI on-device, e l’integrazione con i laboratori Quest Diagnostics: negli Stati Uniti si potranno prenotare e acquistare dall’app analisi con oltre 50 biomarcatori a 119 dollari, con video di medici che spiegano i risultati.

Con iOS 27, il Ciclo aggiunge il supporto a perimenopausa e menopausa, con notifiche per le deviazioni del ciclo suggestive di perimenopausa nelle persone sopra i 40 anni.

watchOS 27, Siri AI e i conti con l’Europa

watchOS 27 arriva il 14 settembre per Series 9 e successive, SE 3 e Ultra 2 e successivi, e porta Siri AI anche al polso, con comprensione del contesto personale. Apple Intelligence sarà disponibile in italiano dal 14 settembre, ma Siri AI parte in inglese e non sarà inizialmente disponibile nell’Unione Europea; le altre lingue, italiano escluso, seguono a ottobre. La nuova app Salute arriverà entro l’anno in inglese americano, con altre lingue in seguito.

Il messaggio di Apple è chiaro: l’orologio non è più un accessorio per il fitness, ma uno strumento per monitorare il proprio invecchiamento con dati scientifici. La risposta europea, come sempre, arriverà più tardi.

Fonti: Apple Newsroom — Apple Watch Series 12 · Apple Watch Ultra 4 · Health and fitness con Apple Intelligence