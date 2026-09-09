Con AirPods 5, la cancellazione attiva del rumore diventa di serie sugli auricolari open-ear più economici di Apple: i nuovi AirPods costano 149 euro e rimuovono fino al 50 per cento di rumore in più rispetto ad AirPods 4 con ANC, grazie a una nuova architettura acustica multiporta. Per chi vuole di più c’è la versione con custodia di ricarica wireless a 169 euro, che aggiunge il controllo del volume sullo stelo — una novità assoluta per il formato aperto — e un’ora in più di autonomia. I preordini sono già aperti e la disponibilità parte il 18 settembre.

Annunciati da Dave Pakula nel keynote del 9 settembre, gli AirPods 5 completano una strategia chiara: portare ai prezzi più bassi le funzioni un tempo riservate ai modelli Pro. L’ANC sugli AirPods da 149 euro è una mossa che alza l’asticella per tutto il mercato degli auricolari open-ear.

AirPods 5. Foto: Apple.

ANC open-ear: il 50 per cento di rumore in meno

La sfida tecnica degli auricolari aperti è sempre stata quella: isolare dal rumore senza tappare l’orecchio. AirPods 5 ci riescono con una nuova architettura acustica multiporta e algoritmi di audio computazionale migliorati, che rimuovono fino al 50 per cento di rumore esterno in più rispetto ad AirPods 4 con ANC. I test sono stati condotti secondo lo standard IEC 60268-24, confrontando il prodotto con gli auricolari open-ear wireless più venduti disponibili al momento della prova.

La modalità Trasparenza è stata migliorata per rappresentare in modo più naturale voci e suoni circostanti, e Adaptive Audio combina dinamicamente Trasparenza e cancellazione in base all’ambiente. Conversation Awareness abbassa il volume dei contenuti quando l’utente inizia a parlare, per agevolare la conversazione con chi sta vicino.

Il sistema di ascolto si adatta al contesto in tre modi:

Cancellazione attiva : il rumore esterno cala fino al 50 per cento in più rispetto alla generazione precedente.

: il rumore esterno cala fino al 50 per cento in più rispetto alla generazione precedente. Trasparenza naturale : voci e suoni circostanti passano in modo realistico per restare connessi all’ambiente.

: voci e suoni circostanti passano in modo realistico per restare connessi all’ambiente. Adaptive Audio: il bilanciamento tra le due modalità cambia da solo in base a ciò che accade intorno.

Un suono riprogettato

Il comparto audio è stato re-ingegnerizzato ispirandosi ad AirPods Pro 3: la nuova architettura multiporta e l’Adaptive EQ di nuova generazione offrono un suono più ricco e dettagliato su una gamma più ampia di forme d’orecchio. L’Audio Spaziale Personalizzato diventa più immersivo e dinamico, con la sensazione di essere circondati da ciò che si ascolta.

La qualità percepita resta il punto critico degli auricolari aperti: Apple promette un passo avanti netto rispetto alla generazione precedente, con un suono che si adatta all’orecchio di chi ascolta invece di imporre una sola curva.

Siri AI, gesti della testa e traduzione live

Gli AirPods 5 diventano anche un’interfaccia per Siri AI, la versione completamente nuova dell’assistente in beta con iOS 27: si può chiedere di riprodurre la canzone consigliata da un amico in un messaggio o di portare a una prenotazione a cena trovata in una email, tutto a mani libere. Con Siri Interactions basta annuire o scuotere la testa per rispondere sì o no alle domande di Siri, senza parlare.

La Traduzione Live, potenziata da Apple Intelligence, arriva su tutta la linea AirPods: dopo aver configurato le lingue nell’app Traduttore, si attiva premendo entrambi gli steli, dicendo “Siri, avvia traduzione live” o con il pulsante Azione di iPhone. La cancellazione attiva e l’audio computazionale rendono possibile la traduzione delle conversazioni in tempo reale.

AirPods 5 – dettaglio di airpods 5. Foto: Apple.

Volume sullo stelo e più autonomia

La versione AirPods 5 con custodia di ricarica wireless introduce il controllo del volume sullo stelo con gesto di scorrimento, una prima assoluta per il formato open-ear: il sensore di forza rileva lo swipe verso l’alto o il basso per alzare o abbassare il volume. L’autonomia sale a cinque ore di riproduzione con ANC, un’ora in più di AirPods 4 con ANC, e arriva a 22 ore con la custodia. La custodia supporta la ricarica con gli Apple Watch charger, i caricabatterie Qi e USB-C.

Tutti i modelli migliorano la resistenza a polvere, sudore e acqua, e sono costruiti con il 40 per cento di materiale riciclato, inclusa la plastica riciclata al 70 per cento nella custodia wireless e il cobalto riciclato al 100 per cento nella batteria.

Apple Intelligence, Siri AI e il nodo europeo

Il contesto software è lo stesso degli altri prodotti presentati oggi: Apple Intelligence arriva il 14 settembre con iOS 27 in sedici lingue, italiano incluso, mentre Siri AI parte in beta in inglese e si allarga a ottobre a francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Siri AI non sarà inizialmente disponibile nell’Unione Europea, il che significa che funzioni come il controllo a mani libere con il contesto personale dovranno aspettare anche per chi compra gli AirPods 5 in Italia. Le funzioni di traduzione e i gesti della testa restano comunque utilizzabili.

Prezzi e disponibilità

AirPods 5 costano 149 euro in Italia; AirPods 5 con custodia di ricarica wireless costano 169 euro, trenta in meno rispetto al prezzo di lancio degli AirPods 4 con ANC. I preordini sono aperti dal 9 settembre in più di 65 paesi e la disponibilità nei negozi parte venerdì 18 settembre. La mossa di Apple è chiara: con l’ANC di serie a 149 euro, gli auricolari open-ear senza cancellazione attiva hanno sempre meno senso, e la concorrenza deve rivedere i listini.

Fonte: Apple Newsroom — Apple introduces AirPods 5