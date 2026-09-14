Il 9 settembre Apple ha messo in vetrina iPhone 18 Pro e iPhone Duo. Oggi, lunedì 14 settembre 2026, arriva il software: iOS 27 e iPadOS 27 sono pronti al download, insieme a macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27. L’aggiornamento è gratuito e parte da Impostazioni, come ogni autunno.

Chi vive in Italia scarica iOS 27 e iPadOS 27 come tutti, ma non lo stesso Siri. Su iPhone e iPad europei Siri AI resta fuori, senza una data. Su Mac e Vision Pro, invece, parte. È la spaccatura più netta da quando Apple Intelligence è sbarcata in Europa a singhiozzo.

Il resto del pacchetto è concreto: Liquid Glass regolabile, controlli per i minori, Safari che raggruppa le schede per argomento, Foto con strumenti nuovi. Sotto, le novità che contano, cosa manca in Unione Europea e la lista dei dispositivi che ricevono l’update.

I sistemi Apple 27, da iPhone a Vision Pro. Foto: Apple.

Cosa si scarica oggi

Apple ha fissato la data nel comunicato di iPhone 18 Pro: «iOS 27 will be available as a free software update on Monday, September 14». Lo conferma anche 9to5Mac. Lo stesso lunedì aprono iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27.

Non è un punto e a capo rispetto a giugno. La WWDC 2026 aveva già messo in pista Siri AI, Child Safety e Liquid Glass. Oggi quelle build escono dal canale beta e arrivano su iPhone 11 e successivi.

Alcune funzioni restano legate alla lingua e alle leggi locali. Siri AI, in particolare, parte in beta in inglese; francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo sono previsti a ottobre. L’italiano non è in quella lista.

iOS 27: Siri AI, Fotocamera e i minori

La novità di peso è Siri AI: assistente conversazionale, con contesto personale, azioni nelle app e una app Siri dedicata che tiene le chat e le sincronizza su iCloud.

In Fotocamera arriva Siri mode: Visual Intelligence guarda ciò che sta davanti all’obiettivo e risponde o agisce. Write with Siri scrive o riscrive dove si digita, e in Mail e Messaggi prova ad adattare punteggiatura e tono.

Apple Intelligence entra di più nelle app di tutti i giorni:

Foto : Spatial Reframing, Extend, Clean Up più aggressivo

: Spatial Reframing, Extend, Clean Up più aggressivo Safari : schede raggruppate per argomento e Notify Me sui cambi di pagina

: schede raggruppate per argomento e Notify Me sui cambi di pagina Image Playground : anche stile fotorealistico

: anche stile fotorealistico Comandi Rapidi: si descrive lo shortcut a parole

Il capitolo Child Safety è il più operativo per le famiglie: Ask to Browse (il minore chiede il sito nuovo), Time Allowances per categorie (intrattenimento, giochi, social), Schedules, Communication Safety allargata a gore e violenza, Screen Time ridisegnato.

Nel sistema, lo slider Liquid Glass va da ultra-trasparente a tutto tinta. Apple dichiara app fino a circa il 30% più veloci, foto circa il 70%, AirDrop circa l’80% nei test interni di giugno. Restano Call Context (solo inglese), album iCloud condivisi a piena risoluzione, EQ personalizzato per AirPods e il tracking del ciclo con avvisi su peri/menopausa.

Siri AI richiede iPhone 16 e successivi, più iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Le voci on-device più espressive restano su iPhone Air, iPhone 17 Pro e successivi (e 18 Pro).

Visual Intelligence in iOS 27. Foto: Apple.

iPadOS 27: lo stesso Siri, un File più veloce

iPadOS 27 porta Siri AI e l’app Siri, Visual Intelligence dagli screenshot, Child Safety come su iPhone, Liquid Glass e Safari per topic. File, sui drive esterni, arriva fino a cinque volte più rapido nei test Apple su iPad Pro M4.

Le funzioni Siri AI più spinte chiedono iPad M4 o successivi con almeno 12 GB. In Unione Europea, su iPad, Siri AI non parte.

macOS 27 Golden Gate: Siri AI c’è, Intel no

Golden Gate è il primo macOS solo Apple silicon. I Mac Intel restano su macOS 26 Tahoe con gli aggiornamenti di sicurezza. Rosetta è ancora lì, ma è l’ultimo major con il layer completo.

Su Mac, Siri AI è disponibile anche in UE, se la lingua del sistema è supportata. Spotlight può aprire «Ask Siri» come primo hit. Visual Intelligence parte da uno screenshot. Safari raggruppa le schede, Password può aggiornare le chiavi deboli, Foto ha Spatial Reframing ed Extend.

Il design stringe Liquid Glass: toolbar più uniforme, sidebar a filo, icone colorate. Child Safety vale anche qui. Le funzioni on-device di fascia alta chiedono M3 o successivi con almeno 12 GB.

watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27

watchOS 27 porta Siri AI e l’app Siri, ma in Europa no: serve un iPhone con Siri AI. Workout Buddy funziona anche senza iPhone vicino, su Wi-Fi o cellulare. Arrivano Call Context in inglese, quadrante Siri Modular, tap indice-pollice sui widget, griglia app dinamica, Find My unificato, Shazam offline. Walkie-Talkie esce. Serve iPhone 11 o SE di seconda generazione con iOS 27.

tvOS 27 è il pacchetto più magro nei comunicati: app Podcasts ridisegnata, Smart downloads, AirPlay più rapido verso Apple TV e HomePod, Control Center più reattivo, Larger Text, dettagli AppleCare in Impostazioni. Nessuna Siri AI da queste fonti.

visionOS 27 ha Siri AI spaziale (si parla guardando l’assistente in 3D) e, in UE, Siri AI c’è. Visual Intelligence su ciò che si vede, Image Playground, finestre curve, Wi-Fi fino a tre volte più veloce nei test Apple. Le voci on-device avanzate restano su Vision Pro (M5).

Cosa non c’è in Italia e in Europa

Il comunicato DMA di giugno è ancora il testo che conta. L’Italia è tra i 27 Stati membri.

«Siamo profondamente dispiaciuti che i nostri utenti UE non avranno Siri AI su iPhone o iPad quando condivideremo i nuovi software più avanti nell’anno.» — Craig Federighi, giugno 2026 (traduzione redazionale)

Nella pratica, al 14 settembre:

Siri AI su iPhone (iOS 27) : no, senza timeline

: no, senza timeline Siri AI su iPad (iPadOS 27) : no

: no Siri AI su Apple Watch : no (serve iPhone con Siri AI)

: no (serve iPhone con Siri AI) App Siri, Visual Intelligence allargata, writing tools integrati, Siri mode in Fotocamera : no su iOS e iPadOS europei

: no su iOS e iPadOS europei Siri AI su Mac : sì

: sì Siri AI su Vision Pro : sì

: sì Developer in UE : non testano Siri AI su iOS, iPadOS, watchOS

: non testano Siri AI su iOS, iPadOS, watchOS Apple Reference Image in cattura su iPhone 18 Pro : non al lancio in UE; si possono sviluppare e vedere le reference con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27

: non al lancio in UE; si possono sviluppare e vedere le reference con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27 Siri AI in italiano: non al day-one, nemmeno fuori UE

Non è un taglio 27, e va detto chiaro: store alternativi, browser non WebKit e NFC restano obblighi DMA in Italia. Non risultano ritirati. RCS, registrazione chiamate e Live Translation non compaiono come funzioni ritirate nei comunicati di questo ciclo.

Chi vuole il quadro lungo dello scontro con Bruxelles può ripartire da Apple Intelligence ritardata in Europa. Due anni dopo, il copione è lo stesso: l’AI nuova arriva prima sul Mac.

Apple Intelligence «classica» e Siri AI non sono la stessa cosa

Apple Intelligence (Writing Tools, Genmoji, Image Playground) ha l’italiano tra le lingue. Siri AI è un pezzo sopra, e in UE su iPhone non c’è. Scaricare iOS 27 in Italia non «sblocca Siri nuovo»: sblocca il resto del sistema.

Compatibilità

iOS 27

Stessa platea di iOS 26. Minimo iPhone 11 e iPhone SE (2ª generazione).

iPhone 18 Pro e 18 Pro Max

iPhone 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 16, 16 Plus, 16e, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2ª generazione e successive)

iPhone Duo, presentato il 9 settembre, nasce con iOS 27: non è un telefono da aggiornare oggi, è hardware nuovo che arriverà già con questo sistema.

iPadOS 27

Escono i modelli A12. Minimo: iPad 9ª generazione, iPad mini 6, iPad Air 4, iPad Pro 11″ 2ª generazione, iPad Pro 12,9″ 4ª generazione, iPad Pro M4 e successivi, iPad (A16).

Fuori: mini 5, iPad 8, Air 3, Pro 11″ 1ª generazione, Pro 12,9″ 3ª generazione.

macOS 27 Golden Gate

Solo Apple silicon: MacBook Neo (2026), Air e Pro silicon 2020 e successivi, iMac silicon 2021+, Mac mini 2020+, Mac Studio 2022+, Mac Pro silicon 2023. Intel fermo a Tahoe.

watchOS 27

Minimo Series 9, SE 3, Ultra 2. Dentro: Series 9 e successive (10, 11, 12), SE 3, Ultra 2 e successive (Ultra 3, Ultra 4). Fuori: Series 6, 7, 8, Ultra 1, SE 2.

tvOS 27 e visionOS 27

tvOS 27 lascia fuori Apple TV 4K di prima generazione e Apple TV HD. Resta Apple TV 4K 2021 e successive. visionOS 27: Apple Intelligence su Vision Pro M2 e successivi.

Liquid Glass in Mail su macOS 27 Golden Gate. Foto: Apple.

Come si installa

Su iPhone e iPad: Impostazioni → Generali → Aggiornamento software. Su Mac: Impostazioni di Sistema → Generali → Aggiornamento software. L’Apple Watch si aggiorna dall’app Watch sull’iPhone, con l’orologio in carica e vicino. Apple TV: Impostazioni → Sistema → Aggiornamenti software.

Il rollout è a ondate. Se l’update non compare subito, non è un errore: conviene riprovare nelle ore successive, con Wi-Fi e almeno il 50% di batteria.

Le domande più comuni

Si può scaricare iOS 27 in Italia oggi?

Sì. iOS 27 e iPadOS 27 sono l’update pubblico. Manca Siri AI su iPhone e iPad, non il sistema.

Siri AI arriva in italiano a ottobre?

No, non in quella finestra. Apple ha detto inglese al lancio, poi francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo a ottobre. L’italiano non è citato.

I Mac Intel ricevono Golden Gate?

No. Restano su macOS 26 Tahoe.

Serve un iPhone nuovo?

No, fino a iPhone 11. Serve un iPhone nuovo, o quasi, solo per Siri AI — e in Italia, su iPhone, quella funzione oggi non c’è comunque.