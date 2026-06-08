Siri AI è il cuore della WWDC 2026: un assistente completamente rinnovato, con contesto personale, conoscenza del mondo e consapevolezza dello schermo.

Apple ha appena chiuso il WWDC 2026: Siri AI completamente ridisegnata, controlli parentali finalmente maturi, Image Playground che estende le foto oltre l’inquadratura, e un’offerta AI gratuita che copre ogni dispositivo. Numeri da capogiro, promesse da mantenere. Ma dietro la patina di perfezione che Apple sa costruire così bene sul palco, ci sono ombre che meritano di essere chiamate per nome: funzioni che arrivano con anni di ritardo rispetto alla concorrenza, una strategia EU che sa più di braccio di ferro che di tutela dell’utente, e la solita narrazione per cui tutto ciò che fa Apple è «rivoluzionario» — quando spesso è semplicemente «necessario».

Cosa sa fare Siri AI

Contesto personale: Siri AI attinge da messaggi, email, foto e app di terze parti tramite l’indicizzazione Spotlight, tutto su dispositivo. Può rispondere a domande come «quando arriva il pacco che mi ha mandato Marco?» o «mostrami le foto della cena a Roma dell’anno scorso».

Siri AI attinge da messaggi, email, foto e app di terze parti tramite l’indicizzazione Spotlight, tutto su dispositivo. Può rispondere a domande come «quando arriva il pacco che mi ha mandato Marco?» o «mostrami le foto della cena a Roma dell’anno scorso». Conoscenza del mondo: risposte in tempo reale attingendo dal web. Date di eventi, orari di concerti, informazioni su monumenti o fenomeni naturali — tutto senza lasciare la conversazione.

risposte in tempo reale attingendo dal web. Date di eventi, orari di concerti, informazioni su monumenti o fenomeni naturali — tutto senza lasciare la conversazione. Consapevolezza dello schermo: Siri AI capisce cosa c’è sulla schermata corrente e può agire di conseguenza. Se stai guardando una ricetta, puoi chiedere «aggiungi gli ingredienti a Note» senza dover specificare cosa.

Siri AI capisce cosa c’è sulla schermata corrente e può agire di conseguenza. Se stai guardando una ricetta, puoi chiedere «aggiungi gli ingredienti a Note» senza dover specificare cosa. Azioni tra le app: può scrivere bozze di email, modificare e condividere foto, aggiungere ricette a Note, creare eventi in Calendario e molto altro, attraversando i confini tra le applicazioni.

può scrivere bozze di email, modificare e condividere foto, aggiungere ricette a Note, creare eventi in Calendario e molto altro, attraversando i confini tra le applicazioni. Conversazioni naturali: supporta dialoghi multi-turno con domande di follow-up, mantenendo il contesto della conversazione precedente.

Siri AI supporta conversazioni naturali e multi-turno, con risposte contestuali e immagini.

La sorpresa: partnership con Google Gemini

Dicendo «Hey Siri» — il comanno vocale classico, che torna dopo essere stato accantonato

Premendo il tasto laterale su iPhone

Scorrendo verso il basso dalla Dynamic Island

Digitando direttamente nella nuova app Siri

Dai menu contestuali (control-click su immagini, file o testo)

Su Apple Vision Pro, con visualizzazione spaziale 3D dell’interfaccia

Siri AI è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch (con suggerimenti nello Smart Stack), CarPlay, AirPods e Apple Vision Pro. La conversazione si sposta da un dispositivo all’altro in modo fluido, sincronizzata via iCloud.

Su macOS 27, Siri AI si integra profondamente con Spotlight, permettendo di selezionare file e ottenere riassunti AI.

Visual Intelligence e Writing Tools

Due delle espansioni più significative riguardano la fotocamera e la scrittura. La Visual Intelligence ora include una modalità Siri direttamente nell’app Fotocamera: basta inquadrare una scena e toccare l’otturatore per ottenere informazioni contestuali. Il sistema riconosce piante, monumenti, animali, e può persino dividere il conto al ristorante o fornire informazioni nutrizionali.

Su iPad è integrata nell’esperienza di screenshot, su Mac tramite scorciatoia da tastiera. I Writing Tools permettono di generare bozze da zero o perfezionare testi esistenti in qualsiasi app. La novità più interessante: Siri AI adatta tono e punteggiatura in base a come l’utente comunica abitualmente con ciascun destinatario in Mail e Messaggi. Il sistema apprende lo stile di scrittura e lo replica automaticamente, senza bisogno di configurare nulla.

Su Mac, basta una scorciatoia da tastiera per chiedere a Siri AI cosa c’è sullo schermo.

Privacy e architettura

Siri AI è costruita sulla piattaforma Apple Intelligence di seconda generazione, che combina elaborazione su dispositivo (Neural Engine) e Private Cloud Compute per i task più complessi. Apple sottolinea che i dati personali non vengono memorizzati sui server e non sono accessibili nemmeno all’azienda.Il sistema orchestrator attinge all’indice Spotlight e all’App Toolbox interamente su dispositivo, e il Foundation Model è disponibile anche come API per gli sviluppatori, permettendo a qualsiasi app di integrarlo senza inviare dati in cloud.

La nuova architettura Apple Intelligence combina elaborazione on-device e Private Cloud Compute.

Quanto è davvero nuova Siri AI?

Per quanto Siri AI sia un miglioramento sostanziale, la domanda che molti si fanno è: perché ci sono voluti 15 anni? Mentre Google Assistant e ChatGPT ridefinivano cosa significa interagire con un assistente virtuale, Apple ha passato un decennio a ritoccare Siri con miglioramenti marginali. Oggi l’azienda presenta come innovazione funzioni — contesto personale, comprensione dello schermo, linguaggio naturale — che su Android e piattaforme terze esistono da anni.

La mossa dell’AI gratuita è intelligente, ma non è generosità: è la scelta obbligata di un’azienda che guadagna sull’hardware e non può permettersi di far pagare i servizi AI senza perdere competitività. L’ecosistema chiuso, un tempo un vantaggio, oggi diventa una gabbia: le API del Foundation Model sono disponibili solo per gli sviluppatori nell’universo Apple, niente di paragonabile ai modelli open source di Meta o Google.

Child Account: il controllo parentale diventa maturo

I nuovi controlli parentali di Apple arrivano con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27.

Apple ha presentato una suite completa di strumenti per la sicurezza digitale dei minori (comunicato Apple), che arriverà con gli aggiornamenti autunnali di iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27. «Il nostro approccio per aiutare le famiglie a creare esperienze digitali più sicure si basa sulla convinzione che ogni bambino sia unico», ha dichiarato Sumbul Desai, M.D., vice president di Health and Fitness di Apple. «Per questo costruiamo strumenti semplici e intuitivi, basati su linee guida di esperti, per permettere ai genitori di personalizzare il percorso digitale dei propri figli.»

Cosa cambia con il Child Account

Il Child Account è il perno della nuova architettura. Obbligatorio per i minori di 13 anni e disponibile fino ai 18, attiva una serie di salvaguardie adattate all’età: limitazione dei siti web per adulti, contenuti media appropriati, restrizioni nell’App Store. La configurazione guidata permette di scegliere tra un set di app essenziali, una selezione curata raccomandata, o una personalizzazione completa, con la possibilità di ampliare l’accesso graduale nel tempo.

Ask to Browse: il genitore deve approvare ogni nuovo sito web che il bambino vuole visitare su Safari. Funziona su iPhone, iPad e Mac.

il genitore deve approvare ogni nuovo sito web che il bambino vuole visitare su Safari. Funziona su iPhone, iPad e Mac. Ask to Approve: ogni nuovo contatto in Messaggi, FaceTime e Telefono deve essere autorizzato dal genitore.

ogni nuovo contatto in Messaggi, FaceTime e Telefono deve essere autorizzato dal genitore. Communication Safety: già attiva per i minori di 18 anni, ora rileva e sfoca automaticamente anche contenuti violenti o cruenti in immagini e video condivisi.

già attiva per i minori di 18 anni, ora rileva e sfoca automaticamente anche contenuti violenti o cruenti in immagini e video condivisi. Time Allowances: limiti basati su categorie (Intrattenimento, Giochi, Social Media) con raccomandazioni personalizzate per età.

limiti basati su categorie (Intrattenimento, Giochi, Social Media) con raccomandazioni personalizzate per età. Screen Time Schedule: finestre di accesso giornaliere o settimanali configurabili (es. solo dopo i compiti, pause durante i pasti).

finestre di accesso giornaliere o settimanali configurabili (es. solo dopo i compiti, pause durante i pasti). Dashboard Screen Time ridisegnato: medie giornaliere a colpo d’occhio, app più usate, regolazioni con un tocco.

Apple ha anche annunciato nuove API per gli sviluppatori: Sensitive Content Analysis per bloccare violenza e nudità, PermissionKit per richiedere l’approvazione genitoriale sui contatti in-app, e Declared Age Range API per offrire esperienze adatte all’età senza rivelare la data di nascita esatta.

Ask to Browse richiede l’approvazione genitoriale per ogni nuovo sito web visitato su Safari.

Siri AI in Europa: il nodo DMA

La nota dolente della giornata riguarda l’Europa. Apple ha confermato che Siri AI non sarà disponibile su iOS 27 e iPadOS 27 nell’Unione Europea a causa del Digital Markets Act. La notizia, purtroppo, non sorprende: già a maggio si era parlato di un possibile ritardo, ma la conferma ufficiale è arrivata solo oggi.«Siamo profondamente delusi che i nostri utenti europei non potranno avere Siri AI su iPhone e iPad quando rilasceremo i nuovi software quest’anno», ha dichiarato Federighi. «La loro riluttanza a impegnarsi in modo costruttivo su soluzioni che preservino privacy e sicurezza significa che al momento non abbiamo una tempistica per la disponibilità di Siri AI su iOS e iPadOS nell’UE.»

Secondo Apple, l’interpretazione del DMA da parte dei regolatori europei richiederebbe di concedere a qualsiasi assistente virtuale un accesso quasi illimitato ai dati degli utenti e la capacità di agire in modo autonomo — leggere e inviare messaggi, effettuare acquisti, accedere a file, eseguire azioni su qualsiasi app — senza il controllo continuo dell’utente. Apple aveva proposto una soluzione chiamata Trusted System Agent, un intermediario che permettesse l’accesso sicuro alle stesse funzionalità di Siri AI, con un rollout graduale su 18 mesi. La Commissione Europea ha rifiutato.Nota positiva: Siri AI sarà comunque disponibile in Europa su macOS 27, visionOS 27 e watchOS 27. Gli utenti EU potranno quindi sperimentare le nuove funzionalità su Mac, Apple Watch e Vision Pro, ma non su iPhone e iPad.

Se c’è un punto su cui Apple merita critiche, è proprio questo: la scelta di non trovare un accordo con l’Europa suona più come una pressione politica che come una genuina preoccupazione per la sicurezza. L’argomento del Trusted System Agent è tecnicamente solido, ma Apple ha tutto l’interesse a dipingere i regolatori EU come nemici dell’innovazione — specialmente quando deve giustificare ritardi e limitazioni che, in fondo, penalizzano solo gli utenti finali.

E c’è un’altra contraddizione: Siri AI funziona bene su Mac e Apple Watch in Europa, perché sugli stessi dispositivi con lo stesso sistema operativo il DMA non si applicherebbe? La sensazione è che Apple stia usando la privacy come scudo per non concedere l’accesso che il DMA richiede, e l’Europa stia usando Siri AI come leva forzata. Nel mezzo, come sempre, ci perdono gli utenti.

Le novità trasversali di iOS 27, macOS 27 e iPadOS 27

Oltre a Siri AI e ai controlli parentali, Apple ha svelato una serie di innovazioni che attraversano tutti i sistemi operativi, molte delle quali guidate dall’intelligenza artificiale.

iOS 27

Liquid Glass: il design introdotto lo scorso anno viene ottimizzato con prestazioni migliori del 30% e una leggibilità superiore.

il design introdotto lo scorso anno viene ottimizzato con prestazioni migliori del 30% e una leggibilità superiore. CPU Scheduler: un nuovo scheduler che ottimizza l’allocazione delle risorse in base ai pattern di utilizzo.

un nuovo scheduler che ottimizza l’allocazione delle risorse in base ai pattern di utilizzo. Foto: scatto foto più veloce del 70%, con supporto da iPhone 11 in poi.

scatto foto più veloce del 70%, con supporto da iPhone 11 in poi. Ricerca Spotlight: ora indicizza anche il contenuto delle email, rendendo cercabile ogni parola scambiata in Mail.

ora indicizza anche il contenuto delle email, rendendo cercabile ogni parola scambiata in Mail. Calendario: creazione eventi in linguaggio naturale aggiornamenti automatici da email (es. cambio volo → calendario si aggiorna da solo).

creazione eventi in linguaggio naturale aggiornamenti automatici da email (es. cambio volo → calendario si aggiorna da solo). Salute: predizione della menopausa basata sui dati del ciclo raccolti da Apple Watch.

predizione della menopausa basata sui dati del ciclo raccolti da Apple Watch. AirPods: equalizzatore in tempo reale che adatta il profilo audio all’ambiente circostante.

equalizzatore in tempo reale che adatta il profilo audio all’ambiente circostante. Mappe: Flyover con risoluzione maggiorata per una navigazione 3D più realistica.

macOS 27

Siri AI in Spotlight: l’assistente è integrato direttamente nella ricerca di sistema, con riassunti AI dei file selezionati. Per molti, questa funzione potrebbe persino sostituire app come Raycast.

l’assistente è integrato direttamente nella ricerca di sistema, con riassunti AI dei file selezionati. Per molti, questa funzione potrebbe persino sostituire app come Raycast. Safari AI: le schede vengono raggruppate automaticamente per tema. Si possono creare estensioni Safari semplicemente descrivendo cosa devono fare. Notifiche webhook quando un sito cambia.

le schede vengono raggruppate automaticamente per tema. Si possono creare estensioni Safari semplicemente descrivendo cosa devono fare. Notifiche webhook quando un sito cambia. Password: l’app Password ora cambia automaticamente le credenziali compromesse.

iPadOS 27 e visionOS

iPadOS 27 eredita le funzionalità AI di iOS 27, con Visual Intelligence integrata nell’esperienza di screenshot. Su visionOS, Siri appare come una sfera interattiva fluttuante, che si può guardare per attivare comandi — un’interfaccia spaziale che sfrutta la realtà mista di Apple Vision Pro.

Image Playground: Extend e Spatial Reframing

L’app Image Playground riceve un aggiornamento importante con due funzionalità chiave. Extend permette di estendere un’immagine oltre la sua inquadratura originale, con l’AI che ricostruisce l’ambiente circostante in modo coerente per texture, illuminazione e prospettiva. Spatial Reframing consente di cambiare la visuale di scatto dopo aver scattato la foto, sfruttando i dati di profondità e parallasse catturati da più sensori — una funzione che sembra uscita da una fotocamera computazionale 3D.

Shortcuts AI

Una delle feature più interessanti: le automazioni di Shortcuts ora si possono creare tramite prompting in linguaggio naturale. Basta descrivere cosa si vuole («quando arrivo a casa, accendi le luci e metti musica rilassante») e l’AI trasforma la richiesta in un’automazione funzionante, senza dover smanettare con i blocchetti logici.

App Store: nuovi strumenti per sviluppatori e utenti

Apple ha anche annunciato aggiornamenti significativi per l’App Store, pensati sia per migliorare la scoperta delle app da parte degli utenti, sia per offrire nuovi strumenti di monetizzazione agli sviluppatori.

Creative Assets: immagini e video arricchiti appaiono nelle intestazioni delle schede prodotto e nei risultati di ricerca, oltre agli screenshot tradizionali.

immagini e video arricchiti appaiono nelle intestazioni delle schede prodotto e nei risultati di ricerca, oltre agli screenshot tradizionali. Personalized Collections: raccolte personalizzate in base agli interessi dell’utente, visibili nelle sezioni App, Giochi e Ricerca.

raccolte personalizzate in base agli interessi dell’utente, visibili nelle sezioni App, Giochi e Ricerca. App Notes: brevi spiegazioni sul perché un’app viene consigliata, che evolvono con l’uso.

brevi spiegazioni sul perché un’app viene consigliata, che evolvono con l’uso. Abbonamenti multi-utente: due nuove opzioni via StoreKit 2 — acquisti volumetrici per Business/School Manager e acquisti di gruppo con inviti.

due nuove opzioni via StoreKit 2 — acquisti volumetrici per Business/School Manager e acquisti di gruppo con inviti. Bundle e Suites: pacchetti di abbonamenti tra sviluppatori diversi a prezzo scontato.

pacchetti di abbonamenti tra sviluppatori diversi a prezzo scontato. Retention Messaging: strumenti per comunicazioni personalizzate e offerte speciali quando un utente cancella un abbonamento.

strumenti per comunicazioni personalizzate e offerte speciali quando un utente cancella un abbonamento. Time Allowances categorization: dal questionario aggiornato di luglio, le app verranno automaticamente categorizzate in Social Media, Intrattenimento, Giochi o Altro per i nuovi controlli parentali.

Cosa cambia per l’utente

Mettendo insieme tutti gli annunci, emergono alcuni impatti concreti per chi usa dispositivi Apple ogni giorno.

Siri diventa finalmente utile. Se Apple mantiene le promesse, passiamo da un assistente che sbaglia metà dei comandi a uno che capisce il contesto, risponde in modo naturale e agisce tra le app. La differenza sarà paragonabile al salto da Siri 2011 a Google Assistant nel 2016.

Se Apple mantiene le promesse, passiamo da un assistente che sbaglia metà dei comandi a uno che capisce il contesto, risponde in modo naturale e agisce tra le app. La differenza sarà paragonabile al salto da Siri 2011 a Google Assistant nel 2016. I controlli parentali non sono più opzionali. Con il Child Account obbligatorio sotto i 13 anni e le nuove funzionalità di Ask to Browse e Communication Safety, Apple sta costruendo un ecosistema dove la sicurezza dei minori è parte del sistema operativo, non un’aggiunta.

Con il Child Account obbligatorio sotto i 13 anni e le nuove funzionalità di Ask to Browse e Communication Safety, Apple sta costruendo un ecosistema dove la sicurezza dei minori è parte del sistema operativo, non un’aggiunta. L’AI è gratis, ma non tutta in italiano. A differenza di concorrenti come Microsoft Copilot (22$/mese) o alcuni tier di Google One, tutte le funzionalità AI di Apple sono incluse senza abbonamento. Tuttavia, Siri AI parte in inglese — le funzioni di base (Image Playground, Writing Tools) sono in italiano, ma la nuova assistente conversazionale no. Un messaggio chiaro, ma con asterisco. Resta poi il dubbio se in futuro le richieste più complesse che richiedono Private Cloud Compute rimarranno effettivamente gratuite o se Apple riserverà alcune funzioni avanzate agli abbonati iCloud+ — come già ipotizzato prima del keynote.

A differenza di concorrenti come Microsoft Copilot (22$/mese) o alcuni tier di Google One, tutte le funzionalità AI di Apple sono incluse senza abbonamento. Tuttavia, Siri AI parte in inglese — le funzioni di base (Image Playground, Writing Tools) sono in italiano, ma la nuova assistente conversazionale no. Un messaggio chiaro, ma con asterisco. Resta poi il dubbio se in futuro le richieste più complesse che richiedono Private Cloud Compute rimarranno effettivamente gratuite o se Apple riserverà alcune funzioni avanzate agli abbonati iCloud+ — come già ipotizzato prima del keynote. L’Europa resta indietro su iPhone. Gli utenti EU con Mac, Apple Watch o Vision Pro potranno usare Siri AI, ma su iPhone e iPad — i dispositivi più diffusi — dovranno aspettare senza una data certa. La speranza è che l’incontro tra Apple e Commissione Europea porti a una soluzione, ma al momento non c’è chiarezza.

Gli utenti EU con Mac, Apple Watch o Vision Pro potranno usare Siri AI, ma su iPhone e iPad — i dispositivi più diffusi — dovranno aspettare senza una data certa. La speranza è che l’incontro tra Apple e Commissione Europea porti a una soluzione, ma al momento non c’è chiarezza. Shortcuts diventa accessibile a tutti. La possibilità di creare automazioni in linguaggio naturale democratizza una funzione che finora era riservata a chi aveva voglia di studiare la logica dei blocchetti.

Il lato oscuro della mela

WWDC 2026 è stata una delle keynote più ricche di contenuti degli ultimi anni, ma anche una delle più abili nel raccontare cose vecchie come nuove. Liquid Glass, tanto per citare una delle parole più ripetute sul palco, è stato introdotto nel 2025 e presentato come novità assoluta. Image Playground Extend e Spatial Reframing coprono funzionalità che Photoshop e Google offrono da mesi. Shortcuts AI suona bene, ma è essenzialmente ciò che gli utenti Mac fanno da anni con Automator.

La verità è che Apple ha finalmente capito di dover fare sul serio con l’AI, ma arriva in ritardo — e lo sa. L’unico vero vantaggio competitivo è l’integrazione hardware-software e la privacy on-device, che nessun concorrente può replicare. Se Siri AI manterrà le promesse e l’ecosistema reagirà positivamente, Apple potrebbe davvero cambiare le regole del gioco. Ma la strada è in salita, e l’Europa — con o senza ragione — non renderà le cose più facili.

Noi, come sempre, continueremo a monitorare, testare e raccontare. Con il beneficio del dubbio, ma senza sconti.

Domande frequenti

Quando arriva Siri AI? La developer beta è disponibile da oggi, 8 giugno 2026. La public beta arriverà a luglio, e il rilascio finale è previsto in autunno con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 e visionOS 27. Siri AI sarà gratis? Sì, tutte le funzionalità di Apple Intelligence e Siri AI sono incluse gratuitamente nei sistemi operativi, senza abbonamenti o costi aggiuntivi. Siri AI è disponibile in italiano? Siri AI al lancio è disponibile principalmente in inglese. Le funzioni AI di base (Image Playground, Writing Tools) sono in italiano, ma la nuova assistente conversazionale con contesto personale parte in inglese. Apple non ha fornito una data per l’italiano. Siri AI arriva in Europa? Sì, ma solo su macOS 27, visionOS 27 e watchOS 27. Su iOS 27 e iPadOS 27 non sarà disponibile al lancio a causa del Digital Markets Act. Apple non ha fornito una tempistica alternativa. Quali dispositivi supportano iOS 27? iOS 27 sarà compatibile da iPhone 11 in poi. Le funzionalità AI richiedono iPhone 15 Pro o successivi, o dispositivi con chip M-series (iPad e Mac). Cosa succede ai dati personali con Siri AI? Apple ha progettato Siri AI per funzionare principalmente su dispositivo (Neural Engine). Per le richieste più complesse usa Private Cloud Compute, dove i dati non vengono memorizzati e non sono accessibili nemmeno ad Apple. Come si installa la beta di iOS 27? La developer beta è disponibile da oggi per gli iscritti all’Apple Developer Program. La public beta arriverà a luglio. Si consiglia di attendere la public beta per un’esperienza più stabile, salvo non si disponga di un dispositivo di test.