Il recupero dati iPhone è il terreno su cui il software di terze parti costruisce le promesse più aggressive: recuperare tutto, anche senza backup, in pochi clic. La realtà tecnica è diversa e conviene dirla subito con chiarezza. Su un iPhone che esegue iOS 8 o successivo, se un file è stato cancellato definitivamente e non esiste un backup che lo contenga, quel file non si recupera. Non è difficile: è matematicamente impossibile. Non ci riescono gli strumenti forensi usati dalle forze dell’ordine, non ci riesce Apple, non ci riesce nessun laboratorio.

Questo non rende inutile il settore del recupero dati da iPhone. Rende il perimetro utile più stretto di quanto la pubblicità suggerisca, e lo sposta quasi sempre dalla parte del backup invece che da quella del dispositivo. Distinguere la parte impossibile da quella recuperabile è il modo più efficace per non spendere denaro a vuoto, e per capire quando un software desktop vale il suo prezzo.

La selezione dei tipi di dato da recuperare in Stellar Data Recovery for iPhone. Immagine: Stellar Data Recovery.

Perché un iPhone cancella davvero (e non come un hard disk)

Su un disco magnetico tradizionale, cancellare un file significa togliere il riferimento dal file system: i dati restano fisicamente sul supporto finché non vengono sovrascritti, e un software di recupero può andarli a leggere nell’area non allocata del supporto. Questo è il modello che molti utenti hanno in testa quando pensano al recupero dati, ed è il modello su cui molta comunicazione commerciale continua a fare leva.

Un iPhone funziona in modo radicalmente diverso. Dalla generazione iOS 8 in avanti ogni file è protetto da una chiave di cifratura dedicata, gestita dal Secure Enclave, il coprocessore di sicurezza separato dal chip principale. Quando un file viene eliminato in modo definitivo, il sistema non si preoccupa di riscrivere i blocchi: distrugge la chiave. Senza quella chiave i dati residui sono rumore casuale, e non esiste una chiave maestra capace di ricostruirli. In parallelo la memoria flash considera quei blocchi come spazio libero, pronto per essere riutilizzato dalle scritture successive.

Il risultato è una cancellazione crittografica: i bit possono anche essere ancora lì, ma sono illeggibili per chiunque, incluso chi ha prodotto il dispositivo. La documentazione Apple sulla Data Protection conferma che ogni file ha una chiave propria e che, distrutta quella, il contenuto diventa crittograficamente inaccessibile: è il funzionamento previsto del sistema, non un effetto collaterale.

Il caso delle forze dell’ordine

La prova più solida di quanto sopra arriva da chi ha le risorse maggiori per tentare l’impresa. I laboratori forensi indipendenti lo confermano: su un iPhone moderno l’estrazione fisica non restituisce i file cancellati, perché la chiave che li proteggeva non esiste più. Gli strumenti professionali come Cellebrite UFED e GrayKey estraggono il contenuto esistente da dispositivi sbloccati o compromessi, con accesso a metadati, log di sistema e file non cifrati: non recuperano foto, messaggi o video la cui chiave è stata distrutta Fonte. Se non ci riesce un laboratorio con attrezzatura da decine di migliaia di euro, difficilmente ci riuscirà un programma installato su un portatile.

Prima di qualsiasi software: le tre strade gratuite

Prima di acquistare qualunque strumento esistono tre percorsi messi a disposizione direttamente dal sistema, e per la maggior parte degli utenti sono più che sufficienti.

Eliminati di recente. Le foto e i video eliminati restano in questa cartella per 30 giorni, e il ripristino è immediato e gratuito. Da iOS 16 lo stesso meccanismo esiste anche per i Messaggi, con una finestra di 30 giorni. Backup iCloud. Se il backup era attivo prima della perdita, i dati sono in Apple. Va tenuto presente un dettaglio poco noto: disattivando iCloud Backup per quel dispositivo, la copia resta disponibile per 180 giorni prima di essere cancellata Fonte. Backup locale su Mac o PC. Un backup creato con Finder o iTunes contiene una fotografia completa del dispositivo, ed è consultabile anche a distanza di tempo se il file non è stato toccato. Per estrarre i contenuti da questo tipo di backup, la procedura passo passo è descritta in questa guida dedicata.

Questi tre percorsi si basano su un presupposto comune: un backup deve esistere, ed essere precedente alla perdita. Per chi vuole una panoramica più ampia sugli strumenti disponibili su Mac, la guida sui software di recupero dati per Mac copre il caso dei computer.

Quando il backup c’è ma non basta

Ed è qui che si apre lo spazio reale in cui un software dedicato ha senso. Il limite dei percorsi Apple non è la qualità dei dati, ma il modo in cui vengono ripristinati: sono operazioni tutto o niente. Ripristinare un backup iCloud significa cancellare il dispositivo e tornare a una fotografia precedente, perdendo tutto ciò che è stato creato o modificato dopo quella data. Per recuperare una singola foto non più presente su iCloud Photo Library non esiste una procedura selettiva.

A questo si aggiungono tre scenari concreti:

Backup crittografati. Un backup locale può essere protetto da password: se quella password viene dimenticata, i contenuti restano inaccessibili senza strumenti dedicati. I backup iCloud sono invece cifrati dal sistema.

Un backup locale può essere protetto da password: se quella password viene dimenticata, i contenuti restano inaccessibili senza strumenti dedicati. I backup iCloud sono invece cifrati dal sistema. Dati delle app di messaggistica. Gli allegati di WhatsApp e le conversazioni di altre app non sempre confluiscono nel backup iCloud nella loro interezza, e in molti casi restano leggibili solo agendo sul backup locale.

Gli allegati di WhatsApp e le conversazioni di altre app non sempre confluiscono nel backup iCloud nella loro interezza, e in molti casi restano leggibili solo agendo sul backup locale. Esportazione. Contatti e calendari possono essere estratti in formati aperti come VCF, CSV o HTML, invece di essere ripristinati in blocco sul dispositivo.

L’anteprima dei contenuti individuati, con conteggio per categoria. Immagine: Stellar Data Recovery.

Dispositivo rotto non significa dati cancellati

Una distinzione che raramente viene fatta con chiarezza, e che cambia completamente il quadro. Uno schermo incrinato, una porta di ricarica non funzionante o un telefono che non si accende sono problemi hardware. In questi casi i dati non sono stati cancellati: sono ancora presenti e cifrati regolarmente, con le chiavi intatte, e il problema riguarda solo la possibilità di accedere al dispositivo. È un altro mondo rispetto alla cancellazione definitiva, e in molti casi recuperabile con una riparazione.

La sostanza è che prima di qualunque tentativo va stabilita la natura della perdita. Un dato mai cancellato e un dato cancellato definitivamente richiedono approcci opposti, e confonderli porta a spendere tempo e denaro nella direzione sbagliata.

Cosa fa Stellar Data Recovery for iPhone

In questo perimetro si colloca Stellar Data Recovery for iPhone, disponibile nella versione 9.0.0.2 per Windows e Mac, con interfaccia anche in italiano. Il programma di recupero dati iPhone lavora su due fronti distinti, e la distinzione è importante perché solo il primo ha a che fare con la cifratura del dispositivo.

La fase di scansione di un iPhone collegato al computer. Immagine: Stellar Data Recovery.

Da un lato legge i backup di Finder, iTunes e iCloud e ne estrae i contenuti in modo selettivo, con anteprima dei file prima del salvataggio. È il percorso che risponde ai casi descritti sopra: recuperare singoli elementi da un backup senza ripristinare l’intero dispositivo, accedere a backup crittografati, estrarre allegati di messaggistica ed esportare contatti in formati aperti.

Dall’altro esegue una scansione diretta del dispositivo iOS collegato, con una funzione di scansione approfondita per i casi in cui la ricerca standard non produce risultati. Qui va detto con onestà che, per i file cancellati definitivamente su un iPhone moderno, valgono i limiti crittografici descritti sopra: nessun software aggira la distruzione delle chiavi per-file. Il valore della scansione diretta si manifesta soprattutto sui contenuti ancora presenti nel dispositivo ma non più visibili nelle app, e sui dispositivi che presentano problemi di indicizzazione o di sistema.

Il test con la versione demo

La versione demo consente di recuperare fino a 10 file, ciascuno di dimensione massima 10 MB. È un limite stretto ma sufficiente per un test reale: permette di verificare se i contenuti cercati vengono effettivamente individuati e mostrati in anteprima, prima di decidere se acquistare. La versione completa rimuove il limite sul numero e sulla dimensione dei file.

Sul fronte dei costi, la licenza Standard è in vendita a 44,99 euro per un anno, con lo sconto attualmente applicato sul listino di 69,99 euro. Esiste una versione Toolkit più completa, che aggiunge funzioni di riparazione del sistema iOS, a 54,99 euro. Sono prezzi di mercato per questa categoria di software, e il confronto va fatto con l’alternativa gratuita: se il backup esiste e il ripristino completo è accettabile, la spesa non serve.

Le domande più comuni

Perché un file cancellato definitivamente non si recupera?

Perché ogni file su un iPhone moderno è protetto da una chiave di cifratura dedicata, e l’eliminazione definitiva comporta la distruzione di quella chiave. I blocchi di memoria vengono nel frattempo liberati per le scritture successive, mentre i dati residui restano cifrati e privi della chiave necessaria a leggerli.

La cartella Eliminati di recente per quanto tempo conserva i contenuti?

Le foto e i video restano 30 giorni. I messaggi eliminati, con iOS 16 o successivo, restano visibili per circa 30 giorni. Trascorso il periodo, il contenuto viene rimosso in modo definitivo.

Un backup iCloud viene conservato per sempre?

No. Interrompendo il backup su un dispositivo, Apple conserva le copie esistenti per 180 giorni, dopodiché le elimina. È un argomento a favore del controllo periodico dello stato del backup sui dispositivi.

Ripristinare un backup cancella i dati attuali?

Il ripristino di un backup iCloud richiede di cancellare il dispositivo e riportarlo a una fotografia precedente. I dati creati dopo quella data vanno persi, a meno di recuperarli in modo selettivo. È la ragione principale per cui uno strumento desktop che legge il backup senza toccare il telefono resta utile.

Cosa fare subito dopo una perdita di dati?

Controllare la cartella Eliminati di recente, verificare che il backup più recente esista e sia precedente alla perdita, evitare di sovrascrivere il dispositivo con nuove installazioni, e non tentare l’accesso con strumenti non verificati. Il tempo lavora contro su entrambi i fronti: la finestra di Eliminati di recente si chiude a 30 giorni e un backup iCloud non più aggiornato resta disponibile per 180 giorni prima di essere cancellato.

La conclusione che conta

Il recupero dati iPhone è un ambito in cui vale la pena diffidare delle promesse assolute. La crittografia hardware di Apple ha reso impossibile, per chiunque e per sempre, il recupero di ciò che è stato eliminato definitivamente senza una copia di sicurezza. Il campo in cui un software desktop come Stellar Data Recovery for iPhone offre un vantaggio reale è un altro, e non è meno utile: rendere leggibili e selettive le copie di sicurezza che le procedure di sistema trattano solo in blocco.

La parte che nessun software può sostituire resta la prevenzione. Un backup attivo e verificato con regolarità, una copia locale oltre a quella su iCloud, e la consapevolezza che la cartella Eliminati di recente è una finestra di 30 giorni e non un archivio: sono queste le tre abitudini che rendono il recupero dati iPhone una necessità remota invece di un problema.