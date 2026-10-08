L’evento Apple 13 ottobre è stato annunciato: Apple ha fissato un appuntamento speciale in programma martedì 13 ottobre 2026, con il tagline “Welcome Home”. L’appuntamento, definito da Apple una “Experience”, si terrà a Tribeca, New York, alle 9:00 del mattino ora locale (le 15:00 in Italia). L’annuncio è arrivato tramite un post di Greg Joswiak su X e un’email inviata a creator e testate giornalistiche, come riportato da MacStories.

Tutto lascia pensare che il protagonista sarà il tanto atteso home hub, l’hub domestico di Apple con HomeOS di cui si parla da tempo: secondo le indiscrezioni di Mark Gurman di Bloomberg, avrà un display quadrato da circa 6 pollici montato su una base semisferica che ricorda l’iMac G4, integrerà Siri AI e sarà in grado di riconoscere chi ha di fronte tramite voce e riconoscimento facciale. Accanto a lui, attesi anche un nuovo HomePod mini e una nuova Apple TV 4K.

L’invito all’evento Apple “Welcome Home” del 13 ottobre. Foto: Apple.

L’annuncio

L’invito è arrivato nella giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, con il consueto post di Joswiak su X: “Welcome home. October 13.”

Per l’evento Apple 13 ottobre, la formula scelta da Apple — “Experience” invece di “keynote” — suggerisce un appuntamento dal vivo con prove pratiche dei prodotti, più che una presentazione in streaming tradizionale. Al momento Apple non ha comunicato dettagli su una diretta video.

Il tagline “Welcome Home” non lascia molto spazio ai dubbi sul tema: sarà un evento dedicato alla casa intelligente, l’ecosistema smart home di Apple dove l’azienda è rimasta più indietro rispetto alla concorrenza negli ultimi anni.

HomePod mini: in arrivo una versione aggiornata con chip N1. Foto: Apple.

L’home hub: cosa dicono i rumors

Il dispositivo più atteso dell’evento Apple 13 ottobre è l’home hub, descritto da Gurman come un incrocio tra un iPad e un HomePod. Le indiscrezioni principali, raccolte da MacRumors:

Display quadrato da circa 6 pollici , pensato come dispositivo multi-utente per controllare i prodotti smart home, effettuare chiamate FaceTime, guardare video e consultare notizie, meteo e calendario

, pensato come dispositivo multi-utente per controllare i prodotti smart home, effettuare chiamate FaceTime, guardare video e consultare notizie, meteo e calendario Due versioni : una da tavolo con braccio in metallo lucidato e base rotonda con fori per gli altoparlanti (design che richiama l’iMac G4 del 2002) e una da parete

: una da tavolo con braccio in metallo lucidato e base rotonda con fori per gli altoparlanti (design che richiama l’iMac G4 del 2002) e una da parete Siri AI integrata , con la voce come metodo principale di interazione

, con la voce come metodo principale di interazione Fotocamera e sensore di presenza per rilevare chi è nella stanza e mostrare un’interfaccia personalizzata con widget e app

per rilevare chi è nella stanza e mostrare un’interfaccia personalizzata con widget e app Quattro colorazioni secondo il leaker “pdfu”: argento, grigio siderale, galassia e rosa (colori avvistati anche nel codice della release candidate di macOS 26.7)

secondo il leaker “pdfu”: argento, grigio siderale, galassia e rosa (colori avvistati anche nel codice della release candidate di macOS 26.7) Prezzo stimato intorno ai 350 dollari

«È sostanzialmente un Echo Show costruito da Apple per l’universo Apple. FaceTime, riconoscimento facciale, un sistema operativo tutto nuovo. Questa è la prossima grande novità di Apple ed è a poche settimane di distanza.» — Mark Gurman, Bloomberg (traduzione redazionale)

HomePod mini e Apple TV 4K

Accanto all’home hub, l’evento dovrebbe portare aggiornamenti per gli altri due pilastri della casa Apple. L’HomePod mini dovrebbe ricevere nuove colorazioni, il chip di rete N1 per Wi-Fi e Bluetooth migliorati e un processore serie S più veloce con supporto a Siri AI.

La Apple TV 4K dovrebbe invece passare al chip A19 o A19 Pro, con più RAM, lo stesso chip N1 di HomePod mini e un telecomando Siri aggiornato.

Si parla anche di un possibile iPad mini con display OLED, più resistente all’acqua e con un chip più veloce, ma la sua presenza all’evento è meno certa.

Come seguire l’evento

L’evento Apple 13 ottobre è fissato per martedì alle 15:00 ora italiana. Trattandosi di una “Experience” dal vivo a New York, non è ancora chiaro se Apple offrirà una diretta streaming come per i keynote tradizionali. Per come seguire gli eventi Apple in diretta, le notizie e gli annunci saranno comunque coperti in tempo reale dalle principali testate internazionali, e su melamorsicata.it la copertura arriverà con articoli dedicati a ogni annuncio non appena disponibili.