Questo è il NIU FQiX 300, lo scooter elettrico connesso di NIU, comprato per essere messo alla prova su queste pagine nelle prossime settimane. Dopo dieci giorni di utilizzo, è tempo di un primo bilancio sull’app NIU per iPhone: l’app NIU (NIU E-Scooter, gratuita, sviluppata da Shanghai Xiaoniu Network Technology Co.) è il centro di comando dello scooter — batteria, posizione GPS, statistiche di guida e aggiornamenti passano da qui.

Quanto è integrata con l’ecosistema Apple? Dove eccelle e dove inciampa? Ecco come si comporta nella prova sul campo, tra punti di forza e limiti emersi — in attesa della recensione completa, che arriverà dopo un periodo di utilizzo più lungo.

L’app NIU E-Scooter su iPhone: stato dello scooter, batteria e posizione.

I punti di forza: accensione di prossimità e controllo

Il pregio migliore dell’app NIU è l’integrazione con il telefono in tasca: l’associazione Bluetooth funziona bene e lo scooter si accende da solo all’avvicinarsi, per spegnersi quando ci si allontana. Niente chiavi, niente app da aprire ogni volta: è la funzione più usata ed è anche quella che funziona meglio.

Promosse anche la posizione dello scooter sulla mappa via GPS, lo stato delle batterie sempre sotto controllo e il cambio dei suoni di base direttamente dall’app, anche se la scelta dei suoni è limitata.

Mappe e navigazione: il punto debole dell’app, tra soli punti di interesse e indicazioni in inglese.

I limiti per chi usa iPhone: niente Wallet, niente Watch

Qui arrivano le note dolenti. Il FQiX 300 non supporta Apple Wallet per la tessera NFC, e il sito ufficiale non lo dichiara da nessuna parte: chi si aspetta di sbloccare lo scooter con l’iPhone come una chiave digitale resta deluso.

Stesso discorso per Apple Watch: non esiste un’app nativa per watchOS e l’unica integrazione passa dalle Siri Shortcut, un ripiego che non sostituisce un’app da polso vera e propria. Per un accessorio che nasce per stare al polso mentre si guida, è un’occasione mancata.

Navigazione e mappe: il punto debole

Il capitolo più controverso dell’app NIU è la navigazione. La ricerca funziona per punti di interesse e non per indirizzi specifici: un limite pesante per chi vuole semplicemente impostare una destinazione. In modalità guida la mappa sparisce dallo schermo dell’app e sul display dello scooter compaiono indicazioni testuali turn-by-turn in inglese, poco utili da leggere mentre si guida. Le indicazioni arrivano anche via notifiche, ma serve aver attivato la lettura delle notifiche da parte di Siri — e spesso arrivano in ritardo rispetto alla posizione reale in strada, rendendo il sistema inefficace.

Chi fornisce le mappe? L’ipotesi più solida porta ad Amap, il servizio di mappe di Alibaba: a settembre 2026 Amap ha dichiarato pubblicamente di

“approfondire la collaborazione” con Niu Technologies per la mobilità a due ruote (comunicato ufficiale), con un servizio World Map da oltre 300 milioni di punti di interesse.

Il quadro torna — ricerca solo per POI, inglese come lingua predefinita — ma manca la conferma ufficiale che l’app iOS incorpori davvero la tecnologia di Amap: i crediti sulla mappa dentro l’app restano da verificare.

Cronologia viaggi e statistiche di guida registrate dallo scooter.

Costi e connettività

Lo scooter si collega alla rete cellulare tramite Vodafone e il servizio NIU è gratuito per i primi tre anni dall’acquisto. Poi si passa a 29,99 euro all’anno, almeno per il FQiX 300. L’app si scarica gratis da App Store.

Cosa resta da verificare

Dieci giorni non bastano per un giudizio definitivo. Restano da testare:

la precisione del GPS nel tracking dei percorsi

gli aggiornamenti OTA dello scooter

l’affidabilità dell’accensione senza chiave sul lungo periodo

la qualità delle traduzioni in italiano

il consumo della batteria dell’iPhone con il Bluetooth sempre attivo

l’utilità reale delle notifiche e i permessi richiesti dall’app

Un tema a parte è la sincronizzazione delle corse: le registrazioni passano dal cloud NIU e una corsa in zona senza copertura potrebbe comparire in ritardo.

Cosa servirebbe per migliorare l’esperienza

La lista dei desideri è corta e concreta:

Cosa manca Perché servirebbe Supporto Apple Wallet (NFC) Sbloccare lo scooter con l’iPhone come una chiave digitale: è la funzione che manca di più App nativa per Apple Watch Renderebbe superflue le Siri Shortcut Ricerca per indirizzi Oggi la ricerca funziona solo per punti di interesse Indicazioni turn-by-turn in italiano Sul display dello scooter oggi sono solo in inglese Navigazione vera dentro l’app Oggi passa dalle notifiche lette da Siri, spesso in ritardo Più suoni e traduzioni curate La scelta dei suoni è limitata e l’italiano va rifinito

Il bilancio dopo dieci giorni

Dopo dieci giorni, l’app NIU convince nelle funzioni essenziali — accensione di prossimità, posizione, batterie — e delude dove dovrebbe integrarsi con l’ecosistema Apple: niente Wallet, niente Watch, navigazione acerba. Il giudizio resta sospeso in attesa della prova completa, che arriverà dopo un periodo di utilizzo più lungo. Intanto, chi valuta uno scooter elettrico con l’iPhone in tasca può partire anche da qui: la Vespa elettrica che conversa con l’iPhone aveva già messo al centro il rapporto tra due ruote e telefono.