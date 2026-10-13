Apple Home Collection è la nuova linea di accessori smart home disegnata da Apple con LG Electronics e Schneider Electric: videocamere, termostati, sensori e una serratura smart che si configurano con un tocco dall’iPhone e si gestiscono interamente dall’app Casa, senza app o account separati. I prezzi partono da 39,95 dollari e la disponibilità inizia a dicembre.

Annunciata all’evento “Welcome Home” del 13 ottobre 2026, è la prima volta che Apple co-progetta accessori per la casa con partner industriali, dopo anni di certificazioni Works with Apple Home e Matter. Tutti i dati arrivano dal comunicato ufficiale di Apple. Da notare subito: al lancio gli accessori saranno in vendita solo in USA, Canada e Regno Unito — per l’Italia non ci sono ancora date.

Apple Home Collection, la linea di accessori smart home con LG e Schneider Electric. Foto: Apple.

Videocamere: quattro modelli LG

La gamma di videocamere LG comprende quattro modelli, tutti con riprese fino a 2,5K, riconoscimento di persone, volti noti, animali, veicoli e pacchi, e 10 giorni di cronologia video inclusi nel piano iCloud+ — senza abbonamenti separati per le telecamere:

Videocitofono con doppia fotocamera: una frontale 2,5K per i visitatori e una inferiore full HD per i pacchi, con faretto integrato e suoneria che risuona su HomeView, HomePod e HomePod mini.

con doppia fotocamera: una frontale 2,5K per i visitatori e una inferiore full HD per i pacchi, con faretto integrato e suoneria che risuona su HomeView, HomePod e HomePod mini. Floodlight Cam per il perimetro esterno, con doppi faretti adattivi e visione notturna a colori in condizioni di scarsa luce.

per il perimetro esterno, con doppi faretti adattivi e visione notturna a colori in condizioni di scarsa luce. Outdoor Cam orientabile, con installazione fai-da-te semplificata.

orientabile, con installazione fai-da-te semplificata. Indoor Cam con un’idea elegante per la privacy: si inclina da sola verso l’alto quando si controlla casa da remoto e torna giù smettendo di inquadrare appena il primo familiare rientra.

Le registrazioni restano disponibili anche se il Wi-Fi cade, grazie allo storage integrato, e con i piani iCloud+ idonei Apple Intelligence aggiunge descrizioni automatiche dei video e la ricerca delle clip con linguaggio naturale.

Il videocitofono LG con doppia fotocamera per visitatori e pacchi. Foto: Apple.

Serratura smart con Ultra Wideband

La serratura smart di LG della Apple Home Collection usa la tecnologia Ultra Wideband per capire quanto l’utente è vicino: avvicinandosi alla porta con iPhone o Apple Watch, la serratura si apre da sola, senza toccare nulla. In alternativa si può sbloccare con un tocco, con il tastierino PIN integrato o con la chiave fisica di emergenza nascosta. Rileva se la porta è aperta, chiusa o manomessa e avvisa l’utente; gli accessi per ospiti — dog sitter o familiari in visita — si condividono direttamente dall’app Casa. È compatibile Matter e supporta Aliro, funzionando in locale anche senza internet.

Termostati LG e Schneider Electric

La Apple Home Collection include due termostati smart, uno di LG e uno di Schneider Electric, così ciascuno può scegliere quello più adatto al proprio impianto. Entrambi usano la Temperatura adattiva: grazie all’intelligenza on-device dell’iPhone, regolano il clima in base alla presenza in casa, senza programmazioni manuali. Leggono temperatura e umidità in più stanze tramite i nuovi sensori standalone o quelli già integrati in HomeView, HomePod e HomePod mini. Negli USA, la funzione Clean Energy Guidance sposta riscaldamento e raffrescamento nelle fasce più economiche e pulite.

Gli accessori Apple Home Collection in casa. Foto: Apple.

Setup con un tocco e privacy

Il filo conduttore della Apple Home Collection è la semplicità: ogni accessorio si configura con un solo tocco dall’iPhone, come un HomePod, e si controlla interamente dall’app Casa e con Siri — niente app del produttore, niente account aggiuntivi. Tutti i dispositivi supportano Thread, così restano connessi anche se il Wi-Fi cade, e aggiornano da soli le credenziali di rete se si cambia router.

Sul fronte privacy, i dati dell’app Casa sono cifrati end-to-end: né LG né Schneider Electric né Apple possono leggerli. Le riprese delle videocamere vengono elaborate in locale sull’hub domestico o con Private Cloud Compute.

Prezzi, uscita e disponibilità

La disponibilità parte a dicembre su apple.com, app Apple Store e negli Apple Store, con alcuni accessori da inizio 2027. I prezzi USA annunciati: videocitofono da 249,95 $, Floodlight Cam da 399,95 $, Outdoor Cam da 299,95 $, Indoor Cam da 199,95 $, serratura da 349,95 $, termostati LG e Schneider da 199,95 $, sensori di temperatura da 39,95 $. Al lancio la distribuzione copre USA, Canada e Regno Unito (serratura e termostati solo USA e Canada): per l’Italia bisognerà attendere annunci successivi.

“Apple Home Collection rende facile scegliere accessori smart home con fiducia: lavorando a stretto contatto con LG Electronics e Schneider Electric, abbiamo progettato ogni accessorio per funzionare in perfetta sintonia con Apple Home, così gestire la casa è semplice, affidabile e privato.” Matthew Costello, vicepresidente dell’ingegneria hardware di Apple (traduzione redazionale dal comunicato ufficiale)

Videocitofono che distingue i pacchi dai visitatori, serratura che si apre da sola e termostati che imparano le abitudini: la casa smart di Apple non è più solo software e certificazioni, ma hardware co-progettato. Ora resta da capire quando — e a che prezzo — arriverà anche da questa parte dell’oceano.