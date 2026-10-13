La nuova Apple TV 4K è ufficiale: chip A19, Siri AI a tutto schermo e tre microfoni per i comandi vocali a mani libere. Costa 349 euro in Italia, i preordini sono aperti da oggi e sarà disponibile dal 13 novembre. Il chip è A19 — a risolvere il dubbio dei giorni scorsi tra le indiscrezioni — con CPU fino al 50% più veloce e GPU raddoppiata.

Presentata all’evento “Welcome Home” del 13 ottobre 2026, è il primo aggiornamento del set-top box dal modello del 2022: fuori resta quasi identica, dentro cambia quasi tutto. Tutti i dati arrivano dal comunicato ufficiale di Apple, dopo le indiscrezioni della vigilia che avevano anticipato chip, microfoni e Siri Remote rinnovato.

La nuova Apple TV 4K con chip A19 e Siri AI. Foto: Apple.

Chip A19 e Siri AI a tutto schermo

Il chip A19 porta sulla nuova Apple TV 4K una CPU fino al 50% più veloce e una GPU fino a 2 volte più rapida rispetto alla generazione precedente: navigazione più reattiva, animazioni più fluide. C’è anche un nuovo decodificatore AV1 dedicato, per uno streaming di alta qualità con meno banda. È la prima Apple TV a ospitare Siri AI, la nuova Siri basata su Apple Intelligence, con un’esperienza di ricerca e scoperta a tutto schermo: basta chiedere quali serie Apple TV hanno vinto agli Emmy per vedere locandine e suggerimenti, o fare domande di approfondimento mentre si guarda — “dove è stato girato Pluribus?” — con risposte in un pannello discreto che non interrompe la visione.

Siri AI a tutto schermo sulla nuova Apple TV 4K. Foto: Apple.

Comandi vocali a mani libere

Per la prima volta, Apple TV 4K integra tre microfoni far-field: si parla a Siri completamente a mani libere, senza prendere in mano il telecomando. La cancellazione dell’eco isola la voce dai rumori di fondo per un riconoscimento nitido di “Ehi Siri” o “Siri” anche mentre l’audio è in riproduzione. Con un iPhone compatibile con Apple Intelligence, Siri AI attinge anche al contesto personale: “metti la serie che mi ha consigliato Alinda”.

Siri Remote con Dov’è

Il Siri Remote mantiene il design familiare e aggiunge il supporto a Dov’è: con Precision Finding e la possibilità di far emettere un suono al telecomando, ritrovarlo tra i cuscini del divano diventa banale. Il nuovo telecomando è compatibile anche con Apple TV HD e Apple TV 4K precedenti ed è acquistabile separatamente; il supporto a Dov’è arriva anche sul Siri Remote di seconda generazione.

Il sistema home theater più coinvolgente

Abbinata a quattro HomePod mini 2 o HomePod di seconda generazione — a coppie uguali davanti e dietro — la nuova Apple TV 4K crea per la prima volta un surround a quattro speaker: i diffusori riconoscono la propria posizione nella stanza e calibrano automaticamente tempi e livelli audio. Nelle parole di Apple, è il sistema home theater più coinvolgente mai offerto.

Il surround a quattro speaker con Apple TV 4K e HomePod. Foto: Apple.

Hub per la casa smart

La nuova Apple TV 4K resta un hub domestico completo:

notifiche del videocitofono direttamente sulla TV , per vedere chi è alla porta e aprire la serratura senza interrompere la visione;

, per vedere chi è alla porta e aprire la serratura senza interrompere la visione; automazioni, modalità ospite ed elaborazione locale sicura di HomeKit Secure Video, con descrizioni video generate dall’AI e notifiche riepilogate;

ed elaborazione locale sicura di HomeKit Secure Video, con descrizioni video generate dall’AI e notifiche riepilogate; Wi-Fi e Thread integrati per collegare tutta la casa smart, con Siri AI che controlla accessori e scene a mani libere.

Non manca l’intrattenimento oltre i film: Apple Fitness+ trasforma il salotto in palestra, Apple Arcade in sala giochi, mentre le chiamate FaceTime arrivano sul grande schermo con Continuity Camera. Novità anche per le foto: ricordi e salvaschermi personalizzabili da iCloud senza esporre l’intera libreria, più una funzione di rotazione automatica dei salvaschermi.

Prezzo e uscita in Italia

La nuova Apple TV 4K (quarta generazione) si preordina da oggi e sarà disponibile dal 13 novembre. Il prezzo ufficiale italiano è di 349 euro (299 dollari negli USA). Siri AI è in beta anche su Apple TV 4K di seconda generazione e successive; al lancio è attiva in inglese in USA, Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Regno Unito. Da notare, nelle note di Apple: Siri AI non sarà inizialmente disponibile nell’UE in iOS e iPadOS.

“La nuova Apple TV 4K è la nostra esperienza home theater più coinvolgente di sempre: con Siri AI, trovare qualcosa da guardare diventa un’esperienza conversazionale a tutto schermo, e con i microfoni integrati è completamente a mani libere.” Bob Borchers, vicepresidente del marketing prodotto mondiale di Apple (traduzione redazionale dal comunicato ufficiale)

Chip A19, Siri AI e microfoni integrati: dopo quattro anni, il set-top box di Apple fa il salto generazionale più netto della sua storia. L’appuntamento è al 13 novembre — telecomando smarrito permettendo.