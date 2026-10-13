Oggi si terrà l’evento Apple 13 ottobre 2026 denominato Welcome home, una presentazione speciale interamente dedicata al rilancio della domotica e dei dispositivi per il soggiorno. L’appuntamento segue l’annuncio diffuso da Greg Joswiak — un video teaser di 17 secondi con il logo arcobaleno ricamato a mano — e gli inviti recapitati alla stampa internazionale per una sessione esperienziale dal vivo organizzata a Tribeca, nel cuore di New York, alle ore 9:00 locali. Per il pubblico italiano, i primi comunicati ufficiali sono attesi intorno alle 15:00: non è previsto un keynote in streaming, ma comunicati stampa su Apple Newsroom e video brevi dedicati a ciascun prodotto. Si tratterebbe del primo evento hardware guidato da John Ternus nel ruolo di amministratore delegato dopo il passaggio di Tim Cook alla presidenza esecutiva.

Al centro dell’evento Apple 13 ottobre 2026 ci sono tre prodotti cardine anticipati con precisione dalle fonti di settore: il debutto di un inedito schermo da tavolo intelligente che, secondo l’ultima indiscrezione di Mark Gurman (Bloomberg), dovrebbe chiamarsi HomeView — il nome HomePad circolato per settimane sarebbe stato accantonato —, l’aggiornamento dell’altoparlante compatto HomePod mini 2 e una nuova generazione di Apple TV 4K potenziata per supportare i modelli linguistici locali. Non si tratta di una semplice revisione periodica dei componenti interni, ma di un cambio di passo strategico per collegare l’ecosistema domestico alle funzionalità di intelligenza artificiale distribuita.

La linea per la casa intelligente di Apple ha vissuto a lungo una frammentazione tra hub privi di display e un’interazione vocale limitata. Con l’evento odierno, l’obiettivo dichiarato è fornire un punto di controllo fisico e visivo capace di governare accessori Matter, gestire citofoni e telecamere, e rispondere alle richieste quotidiane tramite una sintesi vocale avanzata.

L’invito ufficiale dell’evento Apple Welcome home del 13 ottobre 2026. Foto: Marques Brownlee.

HomeView e il display smart da tavolo

La novità più attesa della giornata è il dispositivo domestico conosciuto nei corridoi industriali con il codice J490, che secondo l’ultima edizione della newsletter Power On di Mark Gurman (Bloomberg) arriverebbe sul mercato con il nome commerciale di HomeView: MacRumors ha anche individuato il deposito del marchio corrispondente. Il prodotto introdurrebbe per la prima volta uno schermo touch quadrato da circa 6 pollici, disponibile in due versioni — da tavolo, con base metallica dotata di altoparlante integrato, e da parete, con una piastra quadrata piatta — con un richiamo estetico che molti osservatori accostano allo storico design dell’iMac G4.

Sotto la scocca, le indiscrezioni parlano di chip A18 con 8 GB di RAM e di un sistema operativo inedito, indicato nei documenti come homeOS, con quadranti, widget e una dashboard in stile StandBy dell’iPhone. La dotazione includerebbe una videocamera grandangolare compatibile con FaceTime e Center Stage, un sensore di presenza avanzato capace di riconoscere chi si trova nella stanza — proponendo widget, calendari e contenuti personalizzati per ciascun membro della famiglia, con supporto multi-utente e modalità ospite — e una luce Edge Light per le ore notturne. Non ci sarebbe un App Store completo: solo app Apple selezionate, con la possibilità di proiettare widget di app terze da un iPhone vicino. Il prezzo stimato dagli analisti di Bloomberg si aggira intorno ai 350 dollari (circa 399 euro al cambio attuale, tasse escluse).

La versione da tavolo dovrebbe arrivare in quattro finiture — grigio siderale, argento, galassia e rosa — mentre quella da parete si limiterebbe a grigio siderale e argento. A differenza degli altri due prodotti attesi all’evento Apple 13 ottobre 2026, l’hub non sarebbe in vendita prima di metà novembre: circa un mese dopo l’annuncio, secondo le fonti di Gurman.

Render concettuale del possibile hub smart home di Apple. Foto: Geeky Gadgets.

La gestione del software farà perno su homeOS, ottimizzato per l’esecuzione in background di automazioni complesse e per l’interazione condivisa tra più membri del nucleo familiare. Per comprendere l’evoluzione della gamma audio che fa da pilastro a questa architettura, è utile ricordare come il nuovo HomePod 2023 di seconda generazione arriva in Italia avesse già impostato le basi per la gestione avanzata dei sensori di temperatura e umidità negli ambienti domestici.

L’attuale generazione di HomePod mini. Foto: Apple.

HomePod mini 2 e la nuova Apple TV 4K

Accanto al nuovo hub da tavolo, l’evento Apple 13 ottobre 2026 dovrebbe portare il rinnovamento di due presenze consolidate nelle case degli utenti:

HomePod mini 2 : il piccolo altoparlante sferico dovrebbe mantenere un’impronta estetica fedele al modello originale, introducendo però cinque finiture — verde, rosa, blu, bianco e mezzanotte — e un processore S10 ereditato da Apple Watch (il modello attuale si ferma all’S5). Sotto la scocca in tessuto acustico troverebbero spazio anche il chip proprietario di rete N1 con Wi-Fi 7 (il mini attuale è fermo al Wi-Fi 4), radio Thread e Matter e un chip Ultra Wideband di seconda generazione, con una qualità audio migliorata.

: il piccolo altoparlante sferico dovrebbe mantenere un’impronta estetica fedele al modello originale, introducendo però cinque finiture — verde, rosa, blu, bianco e mezzanotte — e un processore ereditato da Apple Watch (il modello attuale si ferma all’S5). Sotto la scocca in tessuto acustico troverebbero spazio anche il chip proprietario di rete con Wi-Fi 7 (il mini attuale è fermo al Wi-Fi 4), radio Thread e Matter e un chip Ultra Wideband di seconda generazione, con una qualità audio migliorata. Apple TV 4K di quarta generazione: il set-top box da salotto dovrebbe ricevere un sostanziale salto generazionale con l’adozione del chip A19 standard — l’ipotesi A20 Pro circolata nei giorni scorsi sarebbe stata superata dall’ultima indiscrezione di Gurman —, 8 GB di RAM e il chip N1 con Wi-Fi 7, mantenendo lo stesso design esterno del modello 2022. Apple avrebbe anche testato microfoni integrati per i comandi Siri a mani libere e un Siri Remote aggiornato con altoparlante per la localizzazione tramite l’app Dov’è, senza che sia confermato l’arrivo di entrambe le funzioni sul modello in vendita. Il surplus di potenza computazionale servirebbe a elaborare localmente le richieste multimediali e a trasformare il dispositivo in una vera console domestica.

Secondo Bloomberg, i preordini di HomePod mini 2 e Apple TV 4K aprirebbero già questa settimana, con l’arrivo nei negozi fissato per venerdì 30 ottobre; l’hub HomeView slitterebbe invece a metà novembre. Le date si riferiscono alle indiscrezioni sull’evento Apple 13 ottobre 2026 e andranno confermate domani dai comunicati ufficiali.

Le indiscrezioni raccolte e verificate nelle scorse settimane da MacRumors delineano un quadro in cui la convergenza tra audio, video e domotica diventa totale: il codice della beta di tvOS 27.2 suggerisce che la nuova Apple TV potrà abbinarsi fino a quattro HomePod come sistema audio surround. Già diversi anni fa, quando ci si chiedeva se la prossima Apple TV sarà anche HomePod, emergevano le prime tracce di un percorso industriale orientato a fondere l’intrattenimento da salotto con il coordinamento della casa intelligente.

Fuori programma, alcuni osservatori non escludono un’incursione nel mondo iPad: nei file immagine ufficiali di Apple trapelati a fine settembre è comparso un nuovo iPad mini con chip A20 Pro, ma l’aggiornamento del display a OLED — l’ipotesi circolata in precedenza — sarebbe in dubbio secondo le ultime indiscrezioni. Il tablet, se confermato, sarebbe comunque un candidato più probabile per un secondo evento Apple a fine ottobre che per la giornata di domani. Resta l’ipotesi meno accreditata dell’evento Apple 13 ottobre 2026.

L’attuale iPad mini: la variante con display OLED resta un’indiscrezione. Foto: Mobiflip.

La visione strategica per la casa connessa

L’appuntamento odierno segna una svolta nell’approccio di Apple verso la domotica residenziale. Nel corso degli ultimi anni la concorrenza ha inondato il mercato con schermi a basso costo, sacrificando spesso la riservatezza delle immagini registrate tra le mura domestiche e la cura dei materiali:

«La casa rappresenta il banco di prova più severo per l’interazione uomo-macchina: se un comando vocale fallisce una volta su dieci o una luce tarda ad accendersi, l’utente torna all’interruttore tradizionale». (traduzione redazionale) Bloomberg News

Con l’integrazione del silicio proprietario e delle reti wireless a bassissima latenza, Apple punta a eliminare i tempi morti nella risposta degli elettrodomestici. Il processamento delle richieste vocali direttamente sull’hardware locale assicura che registrazioni, flussi video delle telecamere e abitudini orarie rimangano confinati all’interno delle mura domestiche, senza dipendere costantemente da server remoti.

Non mancano le voci relative ad accessori complementari riuniti sotto il nome di Apple Home Collection, sviluppati con partner come LG Electronics e Schneider Electric: i documenti trapelati descrivono un videocitofono, una serratura smart deadbolt con sblocco automatico via Ultra Wideband, un termostato, un sensore di temperatura e videocamere da interno, da esterno e con faretto. Si tratterebbe di prodotti «second-party», progettati insieme ad Apple ma commercializzati con il logo dei partner in evidenza. Le indicazioni più recenti suggeriscono comunque che questi componenti arriveranno sul mercato in una fase successiva rispetto all’annuncio odierno — per gli accessori LG non si parla di disponibilità prima della fine dell’anno — e non farebbero parte dei lanci dell’evento Apple 13 ottobre 2026.

Il set-top box Apple TV 4K con Siri Remote. Foto: Apple.

Siri AI e il nodo europeo

Il filo conduttore di tutti e tre i prodotti attesi all’evento Apple 13 ottobre 2026 sarebbe Siri AI, l’assistente rinnovato lanciato il 14 settembre con iOS 27: è proprio l’attesa di una Siri matura ad aver ritardato di anni il debutto dell’hub domestico. Il problema è che, nell’Unione Europea, Siri AI resta bloccata su iPhone, iPad e Watch: la Commissione europea ha respinto i requisiti di privacy e sicurezza proposti da Apple e la richiesta di esenzione di responsabilità per 18 mesi, con un arrivo stimato non prima di diversi mesi secondo Gurman.

Il risultato è un paradosso tutto italiano: i nuovi dispositivi per la casa arriverebbero in Europa con la loro funzione principale — la Siri AI — limitata sulla carta d’identità, almeno sui dispositivi mobili. Su macOS 27 e visionOS 27 l’assistente funzionerebbe anche nell’UE, e a ottobre sono in arrivo nuove lingue tra cui francese, spagnolo, portoghese, giapponese e coreano: l’italiano, per ora, resta in attesa insieme al resto del continente.

Le domande più comuni

A che ora inizia la presentazione e dove seguirla?

La sessione per la stampa dell’evento Apple 13 ottobre 2026 a New York apre alle 9:00 ET, corrispondenti alle 15:00 in Italia. Non è previsto un keynote in streaming: i comunicati stampa su Apple Newsroom e i video di presentazione per ciascun prodotto dovrebbero arrivare nel pomeriggio italiano, seguiti dalle prime prove hands-on dei giornalisti invitati.

Quali sono i tre prodotti principali attesi?

I modelli al centro delle indiscrezioni sull’evento Apple 13 ottobre 2026 sono l’inedito hub smart home con schermo HomeView (il nome HomePad circolato in precedenza sarebbe stato accantonato), la seconda generazione di HomePod mini 2 e la nuova versione di Apple TV 4K con processore A19.

I dispositivi supporteranno le funzioni di intelligenza artificiale locale?

Tutti i nuovi apparati attesi all’evento Apple 13 ottobre 2026 sono progettati con memoria e silicio potenziati per gestire comandi contestuali e modelli linguistici direttamente sul dispositivo o tramite Private Cloud Compute. Nell’Unione Europea, però, le funzioni di Siri AI resterebbero limitate al lancio: i dettagli sono nella sezione dedicata qui sopra.

Quando saranno disponibili i nuovi prodotti?

Secondo le indiscrezioni, i preordini di HomePod mini 2 e Apple TV 4K aprirebbero già questa settimana, con disponibilità nei negozi dal 30 ottobre; l’hub HomeView arriverebbe invece a metà novembre. Gli accessori della Apple Home Collection sviluppati con LG non sarebbero disponibili prima della fine dell’anno. Le date andranno confermate dai comunicati ufficiali dell’evento Apple 13 ottobre 2026.