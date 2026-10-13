HomePod mini 2 è ufficiale: il piccolo altoparlante di Apple si aggiorna con il chip S10, il supporto a Siri AI e cinque nuovi colori. Costa 169 euro in Italia, i preordini sono aperti da oggi e sarà disponibile dal 30 ottobre. La novità più visibile è Sound Glow: la parte superiore si illumina e pulsa a ritmo di musica.

Annunciato all’evento “Welcome Home” del 13 ottobre 2026, è il primo aggiornamento hardware di HomePod mini dal lancio del 2020. Il design sferico in tessuto acustico resta invariato, ma dentro cambia quasi tutto — a partire dall’audio computazionale e dalle funzioni per la casa smart. Tutti i dettagli arrivano dal comunicato ufficiale di Apple, che le indiscrezioni avevano anticipato nei giorni scorsi.

HomePod mini 2 nei cinque nuovi colori. Foto: Apple.

Chip S10 e Siri AI

Il nuovo chip S10 abilita l’audio computazionale di ultima generazione: analizza la musica in tempo reale per ottimizzare gamma dinamica, volume e resa acustica. La vera protagonista è però Siri AI, la nuova Siri basata su Apple Intelligence, che arriverà su HomePod mini 2 con un aggiornamento software futuro e renderà l’assistente molto più capace nelle conversazioni, con comprensione del contesto personale e ampia conoscenza generale per una scoperta musicale più ricca.

Abbinato a un iPhone o iPad con Apple Intelligence, HomePod mini 2 attinge al contesto dell’utente per trovare una canzone citata in un messaggio o impostare un promemoria legato a un evento del calendario. Riconosce fino a sei voci in famiglia, collegandosi in modo sicuro a Messaggi, timer e musica preferita di ciascuno. Anche senza un dispositivo Apple Intelligence, gli utenti beneficiano comunque della conoscenza generale e delle conversazioni più naturali di Siri AI.

HomePod mini 2 come centro della casa connessa. Foto: Apple.

Sound Glow e nuovi colori

La novità più scenografica si chiama Sound Glow: la superficie superiore di HomePod mini 2 diventa una tela luminosa che si illumina e pulsa a ritmo di musica, reagendo in tempo reale a bassi e acuti. La copertina del brano in riproduzione genera un’esperienza di luce coordinata ai colori, unica per ogni canzone; si può anche scegliere un paesaggio sonoro come la pioggia per animazioni rilassanti. Il controllo vocale di Sound Glow richiede un iPhone con Apple Intelligence.

HomePod mini 2 è disponibile in cinque colori, pensati anche per abbinarsi al Mac sulla scrivania:

rosa

verde

blu

bianco

mezzanotte

Audio a 360 gradi e home theater

Il piccolo altoparlante diffonde un audio a 360 gradi che riempie la stanza, da solo, in coppia stereo o in configurazione multiroom. La novità assoluta è il surround a quattro speaker: per la prima volta si possono abbinare quattro HomePod mini 2 (o HomePod di seconda generazione, a coppie uguali davanti e dietro) alla nuova Apple TV 4K, che riconosce la posizione di ciascun diffusore e calibra automaticamente tempi e livelli. È, nelle parole di Apple, il sistema home theater più coinvolgente mai proposto.

HomePod mini 2 può anche diventare l’altoparlante predefinito del Mac — su tutti i Mac con Wi-Fi 6E o successivo — per film, giochi, FaceTime e videochiamate con un suono più ampio. Non mancano i sensori di temperatura e umidità, ottimizzati per gli ambienti domestici.

HomePod mini 2 come altoparlante predefinito del Mac. Foto: Apple.

Casa smart e sicurezza

Con la voce si controllano gli accessori e si eseguono automazioni: chiudere la porta, abbassare le tapparelle, regolare il termostato o spegnere le luci prima di dormire. Come hub domestico, permette di gestire gli accessori anche fuori casa dall’app Casa su iPhone. La funzione Riconoscimento suoni ascolta gli allarmi di fumo e monossido di carbonio e invia subito una notifica su iPhone, iPad e Apple Watch; dall’app Casa si può anche ascoltare e parlare con chi è in casa.

HomePod mini 2 dialoga con la nuova Apple Home Collection — videocitofoni e videocamere realizzati con LG — annunciando chi è alla porta grazie al riconoscimento facciale di HomeKit Secure Video. Le richieste a Siri possono essere elaborate sul dispositivo o con Private Cloud Compute, senza che i dati vengano conservati o resi accessibili ad Apple.

Prezzo e uscita in Italia

HomePod mini 2 si può preordinare da oggi e sarà disponibile dal 30 ottobre. Il prezzo ufficiale italiano è di 169 euro (149 dollari negli USA). Siri AI arriverà in inglese con un aggiornamento software futuro; al lancio sarà attiva in USA, Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Regno Unito. Richiede HomePod software 27.2.

“HomePod mini 2 unisce Siri AI, nuovi splendidi colori e un audio incredibile: con Siri AI capisce meglio che mai, attingendo al contesto personale e a un’ampia conoscenza per rendere la scoperta musicale ancora più ricca.” Kaiann Drance, vicepresidente del marketing mondiale dei prodotti per la casa di Apple (traduzione redazionale dal comunicato ufficiale)

Dal punto di vista ambientale, i magneti usano terre rare 100% riciclate e le schede rame, placcatura in oro e stagno riciclati. Per chi cerca un piccolo altoparlante da scrivania o il tassello audio del nuovo salotto Apple, il 30 ottobre è la data da segnare.