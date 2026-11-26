Il 7 luglio 2018 Xiaolang Zhang supera i controlli di sicurezza del Terminal B dell’aeroporto di San Jose. Ha un biglietto per la Cina comprato all’ultimo momento e, alle spalle, tre anni da ingegnere hardware nel progetto più segreto di Apple: l’auto a guida autonoma conosciuta come Project Titan. Prima che salga a bordo, gli agenti dell’FBI lo fermano.

Sul portatile di sua moglie, a casa, gli investigatori trovano oltre 40 gigabyte di dati Apple: schemi di schede elettroniche, manuali tecnici, documenti riservati. Secondo la denuncia federale, il 60% di quel materiale era «altamente problematico». A trasferirlo era stato Zhang stesso, nei giorni prima di dimettersi, usando AirDrop: la funzione con cui gli iPhone si scambiano le foto delle vacanze.

Zhang non è un caso isolato. Tra il 2018 e il 2019 tre ingegneri di Titan finiscono sotto inchiesta federale per furto di segreti industriali, con tre metodi diversi e la stessa destinazione: la Cina e i suoi produttori di auto a guida autonoma.

Tre uomini, tre metodi:

Zhang : 40 gigabyte di file passati via AirDrop, più hardware sottratto dai laboratori

: 40 gigabyte di file passati via AirDrop, più hardware sottratto dai laboratori Wang : il codice sorgente completo del progetto, e la fuga la sera stessa della perquisizione

: il codice sorgente completo del progetto, e la fuga la sera stessa della perquisizione Chen: centinaia di foto agli schermi, per non lasciare tracce nei registri Le carte dei tribunali americani — denunce, atti d’accusa, una sentenza — raccontano come la fortezza abbia retto al mondo esterno per dieci anni, ma non a chi ne aveva le chiavi.

I segreti di Titan, tra schemi tecnici e porte aperte. Illustrazione: Melamorsicata.

Il progetto che non doveva esistere

Project Titan parte nel 2014 e non viene mai annunciato. Apple non ne conferma l’esistenza per anni, e la struttura riflette l’ossessione: secondo gli atti giudiziari, circa 5.000 dipendenti erano stati messi a conoscenza del progetto, ma solo 2.700 — su oltre 135.000 dipendenti Apple — potevano accedere ai database centrali. Laboratori con ingressi controllati, informazioni compartimentate, accordi di riservatezza firmati all’ingresso.

Era il livello di protezione che ci si aspetta per un’arma, non per un’automobile. E verso l’esterno funzionava: in dieci anni, dei contenuti tecnici di Project Titan — schemi, codice, architetture — non è trapelato quasi nulla. Le foto dei prototipi in prova mostravano auto di serie con sensori sul tetto: si vedeva che Apple provava qualcosa, non che cosa stesse costruendo.

Zhang fermato a San Jose prima dell'imbarco, Wang decollato da San Francisco la sera della perquisizione. Illustrazione: Melamorsicata.

Zhang: i segreti passati da AirDrop

Zhang viene assunto nel dicembre 2015. Progetta e testa le schede elettroniche che analizzano i dati dei sensori: è dentro il nucleo tecnico di Project Titan.

Nell’aprile 2018 prende il congedo di paternità e va in Cina. Al rientro, il 30 aprile, si dimette: ha detto ad Apple che andrà a lavorare da Xiaopeng Motors, startup cinese di auto elettriche e guida autonoma. La destinazione fa scattare i controlli. I registri mostrano che nei giorni prima delle dimissioni la sua attività sulla rete interna era esplosa:

La sua attività di rete è aumentata in modo esponenziale rispetto ai due anni precedenti di impiego. — dalla denuncia dell’FBI

Le telecamere lo riprendono di sabato sera, durante il congedo, mentre entra in un laboratorio e ne esce con due schede elettroniche e un server Linux. Interrogato, ammette: i file li ha passati sul computer della moglie via AirDrop, per potervi accedere in futuro.

L’arresto e la condanna

Xiaopeng, avvisata dell’indagine, sigilla il suo ufficio e il suo computer e collabora con gli investigatori: non è mai stata incriminata e non è emersa alcuna prova che sapesse. Zhang invece viene arrestato in aeroporto. Nel 2022 cambia linea e si dichiara colpevole. Il 5 febbraio 2024 il giudice Edward Davila lo condanna a 120 giorni di carcere, tre anni di libertà vigilata e 146.984 dollari di risarcimento ad Apple.

Wang: il codice sorgente e il volo delle 23:55

Il secondo caso è più grave e finisce peggio. Weibao Wang, ingegnere software assunto nel marzo 2016, alla fine del 2017 accetta in segreto un’offerta dalla filiale americana di un’azienda cinese concorrente. Aspetta più di quattro mesi prima di lasciare Apple, nell’aprile 2018.

Dai registri, Apple ricostruisce che nei giorni prima dell’uscita Wang aveva consultato grandi quantità di dati riservati. Secondo l’accusa, a casa sua gli agenti trovano anche il codice sorgente completo di Project Titan.

La sequenza decisiva è del giugno 2018. L’FBI perquisisce la sua casa a Mountain View; lui dice agli agenti di non avere piani di viaggio. La sera stessa, alle 20:34, compra un biglietto di sola andata per Guangzhou. Alle 23:55 il volo decolla da San Francisco, con lui a bordo.

L’incriminazione — sei capi d’accusa per furto di segreti industriali — viene resa pubblica solo nel maggio 2023, dentro la Disruptive Technology Strike Force, l’operazione del Dipartimento di Giustizia contro il furto di tecnologia americana. Wang vive in Cina e tra i due Paesi non esiste un trattato di estradizione: non è mai stato processato.

Chen: fotografare lo schermo

Il terzo metodo è il più artigianale. Jizhong Chen, ingegnere elettrico assunto nel giugno 2018, nel dicembre dello stesso anno viene inserito in un piano di miglioramento delle prestazioni: in pratica, è sotto osservazione perché il suo lavoro non convince.

L’11 gennaio 2019 un collega lo vede fotografare con un grandangolo dentro uno spazio di lavoro protetto e avvisa i superiori. L’indagine interna trova sul suo disco personale oltre 2.000 file riservati — manuali, schemi, diagrammi — e centinaia di fotografie. Molte ritraggono lo schermo del suo computer: fotografare lo schermo, invece di copiare il file, aggira i sistemi che registrano i trasferimenti di dati.

Chen spiega di aver copiato i file come «polizza assicurativa» dopo il piano di miglioramento. Non dice, però, di aver fatto domanda a un’azienda cinese di guida autonoma, concorrente diretta di Project Titan. Viene arrestato il giorno prima del volo per la Cina — Melamorsicata ne scrisse all’epoca — e si dichiara non colpevole.

Ventidue giorni dopo, la fine

Il 5 febbraio 2024 arriva la sentenza di Zhang, l’unica condanna dei tre casi. Ventidue giorni dopo, il 27 febbraio, Apple chiude Project Titan: oltre 600 persone vengono licenziate o spostate, molte verso i progetti di intelligenza artificiale generativa. Dieci anni di lavoro e — stima ricorrente nella stampa americana — una decina di miliardi di dollari, senza un’auto da mostrare.

Va detto con chiarezza: Titan non è morto per i furti di segreti. È morto perché Apple non è mai riuscita a decidere che cosa costruire — un’auto completa, un sistema per altri costruttori, un servizio — mentre il settore cambiava e l’azienda spostava le sue energie sull’AI.

Ma i tre procedimenti restano l’unica radiografia pubblica di quel progetto. Di Titan il mondo non ha visto quasi nulla per un decennio: la segretezza verso l’esterno ha funzionato fino all’ultimo giorno. Quello che le carte giudiziarie mostrano è il punto debole opposto: non i firewall, non le telecamere — che pure hanno registrato tutto — ma il fatto che 2.700 persone avevano in mano, legittimamente, le chiavi dell’intero progetto. E tre di loro, per motivi diversi, hanno provato a portarsene via un pezzo.

Il tribunale ha fissato il prezzo dei segreti di Zhang: 146.984 dollari. È la ricevuta finale di Project Titan: dieci miliardi per costruirlo, e l’unica cifra ufficiale mai assegnata al suo contenuto è quella di un risarcimento.