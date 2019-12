Rocket Typist, l’app per Mac per digitare meno tasti

Se volessi riassumere Rocket Typist per Mac potrei definirla un’alternativa a TextExpander. Solo che quest’ultima è passata ad un piano in abbonamento, mentre Rocket Typist si acquista e la si usa senza abbonamento. Per chi non conoscesse questo tipo di app, stiamo parlando di software in grado di espandere il testo.

Rocket Typist permette di espandere un testo anche lungo digitando una scorciatoia personalizzata. Utile in questo periodo natalizio per inviare gli auguri. Per esempio è possibile scrivere una email di auguri mettendo dei campi personalizzabili in alcuni punti del testo.

In questo modo possiamo scrivere il nome dell’interlocutore e lasciare tutto il resto invariato in pochi passaggi, evitando di scrivere le email ogni volta. Questo software può essere usato anche per correggere gli errori comuni di scrittura, inserire firme nei testi, aggiungere testi velocemente e così via.

Rocket Typist costa 9,99 $, ma in questo sito potrete comprarlo con il 60% di sconto per un periodo di tempo limitato, pagando appena 3,99 $.