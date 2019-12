Apple compra l’inglese Spectral Edge per migliorare le foto

A quanto pare Apple ci è rimasta male. Dopo tutti gli sforzi dell’ultimo anno per migliorare la fotocamera dell’iPhone 11 Pro, con l’aggiunta di un terzo obiettivo e il sistema Deep Fusion, non è riuscito a diventare primo in classifica nell’elenco di DxOmark.

Al primo posto troviamo, infatti, il Huawei Mate 30 Pro seguito dal Xiaomi Mi CC9 Pro Premium entrambi con 121 punti. L’iPhone 11 Pro è al terzo posto con 117 punti. Per avere un posto in classifica nell’elenco delle fotocamere migliori per i selfie bisogna scendere in posizione 14, con l’iPhone XS Max.

A tal proposito Apple sta lavorando per porre rimedio. La società sta lavorando su due fronti: la qualità delle ottiche e le correzioni software. L’ultima notizia è l’acquisizione della startup inglese Spectral Edge. Uno degli avvocati di Apple, Peter Denwood, è stato nominato direttore dell’azienda.

La startup di recente ha ottenuto fondi per 5 milioni di $. Quindi Apple deve averla pagata di più. Tra le tecnologie a cui sta lavorando c’è quella dell’uso del machine learning per migliorare automaticamente i contenuti delle foto, come la correzione dei colori per renderli più vivi e l’aumento dei dettagli.

Sistemi e algoritmi che saranno integrati nelle prossime versioni di iOS. Per i prossimi iPhone si vocifera l’integrazione di un sistema laser per verificare l’esatta distanza degli elementi nelle immagini e applicare meglio le correzioni nelle foto.