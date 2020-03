iBoy, il giocattolo retrò dedicato all’iPod

Abbiamo incontrato Philips Lee in passato, quando abbiamo visto alcuni giocattoli che la sua azienda di Hong Kong aveva realizzato per i fan di Apple. Per esempio il ClassicBot: una action figure dedicata al Macintosh Classic. Un personaggio da usare come soprammobile.

Ora Lee torna alla carica e lo fa mediante iBoy. Si tratta anche in questo caso di un action figure, ma questa volta dedicato all’iPod. Il giocattolino riprende il design del primo iPod. Alcuni elementi magnetici, come braccia e gambe, permettono di dare dinamicità al personaggio cambiando configurazione.

A cosa serve? Assolutamente a nulla. È un soprammobile per chi ha un ambiente in stile tech e vuole impreziosirlo con un gadget per nostalgici. Il personaggio è alto 10 centimetri e pesa circa 100 grammi.

Il progetto si finanzia su Kickstarter. Per 280 dollari di Hong Kong, pari a circa 33 €, si otterrà un’unità a partire dal prossimo novembre. Le spedizioni sono effettuabili in tutto il mondo.