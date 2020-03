iOS 13.4: niente supporto per Magic Mouse 1 e Magic Trackpad 1, perché?

C’è sempre un rilascio di mezza stagione di iOS che integra qualcosa di completamente nuovo. Non un bug fixing o un miglioramento delle funzioni già presenti, ma qualcosa che prima non c’era. Quest’anno è arrivato il supporto dei mouse e trackpad in iOS.

Non che la cosa non fosse possibile in precedenza. Lo scorso anno la società aveva già aggiunto qualcosa del genere, ma solo in Accessibilità. In pratica la società aveva pensato a questa funzione per i portatori di handicap. Ora, invece, con iOS 13.4 i mouse e i trackpad sono supportati ufficialmente.

Basta collegare una di queste periferiche al Bluetooth del tablet per poter usare un puntatore con le varie app, proprio come avviene nei computer. C’è però una faccenda di cui non mi capacito.

Forse come me avete provato ad usare il sistema con un Magic Mouse 1. Il mouse ufficiale di Apple presentato nel 2009, sostituito con la seconda generazione nel 2015. Se avete usato la prima generazione vi sarete accorti che lo scroll non funziona.

Andando nella pagina di supporto di Apple si legge che:

iPadOS non supporta lo scorrimento o altri gesti con Apple Magic Mouse (1a generazione) e Magic Trackpad (1a generazione).

Ma per quale motivo? In pratica iPadOS ha escluso la prima generazione di entrambe le periferiche, nonostante la tecnologia touch tra i due modelli è praticamente la stessa. L’unica differenza tra i due è che nel Magic Mouse 1 le batterie sono rimovibili, mentre nel 2 sono integrate.

Quindi al momento sulla bocca di tutti inizia a circolare il sospetto che la società lo abbia fatto di proposito. Un’obsolescenza programmata per convincere in molti a passare alla seconda generazione di questi prodotti e rottamare la vecchia.

Al momento Apple non ha giustificato l’incompleta compatibilità del Magic Mouse 1 e Magic Trackpad 1 con il sistema di gestione del puntatore negli iPad Pro. Quindi se avete un’unità di questi strumenti non potrete usarli.

Personalmente ho risolto con un mouse da 14 €. In barba agli 85 € richiesti per un Magic Mouse 2. Sperando che Apple prima o poi giustifichi il mancato supporto della prima generazione.