Apple avrebbe deciso il design dell’iPhone 12

In questi giorni Apple starebbe lavorando alle decisioni finali riguardanti il prossimo iPhone 12. Una serie di smartphone che dovrebbero vedere la luce il prossimo settembre. Ora che l’emergenza Covid-19 si è ridotta in Cina, la società può iniziare la produzione.

Questa dovrebbe iniziare a giugno per arrivare con milioni di unità in giro per il mondo a settembre. Secondo Bloomberg la società ha scelto un design simile attuale iPad Pro, con linee più squadrate come un iPhone 5.

Tra le altre novità che Apple avrebbe già deciso c’è il supporto alle reti 5G, tre fotocamere sul retro (eccetto per il modello non Pro) e il sensore LiDAR come nei recenti iPad Pro.

La stessa fonte dichiara che Apple sarebbe riuscita a ridurre la grandezza del notch per avere uno schermo con una superficie leggermente più ampia.

La società starebbe lavorando anche anche ad una versione di HomePod più piccola e a questo punto più economica, per tentare di recuperare il terreno perso nel settore degli speaker intelligenti.