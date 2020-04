Wakeout, l’app che ti indica quali esercizi fare se stai troppo fermo

C’è una funzione dell’Apple Watch che avvisa l’utente se sta troppo tempo seduto, in modo da invitarlo a fare una piccola passeggiata per riattivare la circolazione. In questi giorni di quarantena, dove non possiamo andare in giro a sgranchirci le gambe, potrebbe capitare di stare troppo tempo senza fare attività.

A tal proposito vi segnalo l’app Wakeout. Quest’app vi avviserà nel corso della giornata con delle notifiche, per invitarvi a fare degli esercizi dalla durata di circa 30 secondi. All’interno ce ne sono circa 1.000 e non richiedono attrezzi o la tuta.

Sono tutti esercizi che possono essere fatti sul posto, come portare la gambe al petto, allungare le braccia, fare degli allungamenti e così via. Piccole attività che possono aiutare a mettersi in movimento dopo ore sul divano.

Wakeout pesa 82,6 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Purtroppo non esiste la versione per Apple Watch. Dopo 3 giorni gratuiti richiede un abbonamento di 5,49 € al mese.

Se vi interessa l’argomento in questo articolo ho raccolto un po’ di app utili per fare attività fisica in casa e mantenersi in forma.