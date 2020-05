Amazon ha aggiornato il Fire HD 8, ecco le caratteristiche

Hanno una quota di mercato piccola, ma i Kindle Fire di Amazon sono tablet economici apprezzati per le loro funzioni base. Ideale per chi ha bassi budget e non troppe pretese. Per esempio sono ideali come tablet per i bambini per consentire loro di giocare, leggere libri o vedere cartoni animati.

Di recente la società ha aggiornato i Fire HD 8. La prima buona notizia è che il taglio di storage raddoppia. Via la versione da 16 GB ed entra un taglio da 64 GB: quindi attualmente sono disponibili i tagli da 32 e 64 GB. I prezzi nello stesso tempo calano. Se prima per averne uno da 32 GB servivano 119,99 €, ora ne servono 99,99 €.

La RAM passa da 1,5 GB a 2 GB. L’autonomia dalle precedenti 10 ore alle attuali 12 ore. Il processore quad-core passa dai precedenti 1,3 GHz agli attuali 2 GHz: questo permette il 30% di potenza in più. La porta microUSB è stata sostituita con una USB-C.

Restano identiche le altre caratteristiche come lo schermo da 8” con risoluzione 1280 x 800 pixel e fotocamera da 2 megapixel. Il Kindle Fire Hd 8 si può preordinare nel sito di Amazon. La versione da 32 GB costa 99,99 € e quella da 64 GB costa 129,99 €. Le spedizioni partiranno dal 3 giugno.