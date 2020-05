Come creare la Memoji personalizzata in stile WWDC 2020

All’ufficializzazione della WWDC 2020, l’evento annuale dedicato agli sviluppatori, Apple ha usato una grafica che fa uso di Memoji e MacBook. In pratica la società ha riproposto in chiave fumettosa l’aspetto tipico di uno sviluppatore da WWDC: MacBook sempre con se e spesso coperto da adesivi.

Avrete visto in giro Memoji simili personalizzate. Apple non ha integrato un sistema per farli a volo, cosa che io avrei fatto integrandolo nell’app della WWDC. Volendo potete crearvelo da sali. Basta avere dei rudimenti di editing di foto.

A tal proposito vi segnalo il video di Tech Rabbi che spiega come personalizzare quel Memoji direttamente da iOS. Nello specifico:

Dovrete usare l’app Adobe Spark Post. La scaricate gratuitamente qui. Andando nell’app Messaggi, inviate a voi stessi uno sticker Memoji dove apparite dietro il MacBook. Questo ovviamente sottintende di aver creato un Memoji personalizzato in precedenza. Fate uno screenshot del Memoji e caricatelo nel sito Clear PNG. Questi eliminerà lo sfondo in automatico. Prendete il vostro PNG ottenuto e caricatelo in Spark. Sempre in Spark potrete importare le icone che volete usare come adesivi, rimpicciolirle con il pinch e posizionarle dove vi va sul MacBook. Al termine basta esportare l’immagine e usarla come avatar, come ho fatto io nel mio account di Twitter.

Se avete un po’ di dimestichezza in più e volete usare il Mac, potete modificare questo file PXD con un’app di photo editing, tipo Photoshop e Pixelmator, e posizionare meglio gli elementi tra i livelli.

Una volta creato il vostro Memoji mostratemelo pure taggandomi nell’avatar condiviso nei social network.