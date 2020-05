L’app Immuni caricata su GitHub usa codice di terzi e non funziona

Torniamo a parlare dell’app Immuni perché, almeno dalle promesse iniziali, dovrebbe arrivare questo mese. Nella giornata di ieri è stato pubblicato il codice su GitHub. Questo per consentire agli esperti di studiarne il codice e trovare possibili debolezze.

In effetti gli esperti si sono messi all’opera per cercare di capire come funziona l’app che dovrebbe, almeno sulla carta, aiutarci a capire se siamo entrati a contatto con persone infette da COVID-19.

Piccola premessa: Bending Spoons, società scelta per realizzare l’app, ha dichiarato di farlo gratuitamente e in totale saranno impiegate 10.000 ore uomo tra realizzazione e manutenzione. Tanto per intenderci, se consideriamo che un’ora costi 40 € siamo di fronte ad una donazione di 400.000 €.

Ma servono realmente 10.000 ore per realizzare un’app come Immuni? Considerando che una persona lavora 8 ore al giorno occupando 160 ore al mese, stiamo parlando del lavoro di 20 persone per ben 3 mesi, o 40 persone per 1,5 mesi.

Terminata questa premessa, possiamo andare su GitHub e scaricare la repository caricata da Bending Spoons. Dal codice si evincono alcune cose:

Si utilizzano i CocoaPods . Questi sono librerie esterne. Parti di codice fatti da altri e adattati all’app. Quindi il codice non è al 100% sviluppato in Bending Spoons. Questo crea delle dipendenze. Un caso esemplare: con iOS 14 se le librerie CocoaPods non saranno aggiornate dai rispettivi sviluppatori parte di Immuni potrebbe smettere di funzionare.

. Questi sono librerie esterne. Parti di codice fatti da altri e adattati all’app. Quindi il codice non è al 100% sviluppato in Bending Spoons. Questo crea delle dipendenze. Un caso esemplare: con iOS 14 se le librerie CocoaPods non saranno aggiornate dai rispettivi sviluppatori parte di Immuni potrebbe smettere di funzionare. Il codice è commentato bene . Segno che in Bending Spoons lavorano con professionalità.

. Segno che in Bending Spoons lavorano con professionalità. Il back-end dell’app non c’è . Per chi non è del mestiere possiamo semplificare la differenza tra front-end e back-end indicando la prima come la parte di app con la quale gli utenti interagiscono, la seconda come la parte di codice che serve a far funzionare i sistemi. Immaginate una panetteria: il front-end è la vetrina e la cassa per pagare il pane; il back-end è il laboratorio con i forni. Bene, per Immuni non c’è ancora nessun laboratorio. Questo pone molti dubbi sulla valutazione dell’app: come si fa a capire che il sistema sia trasparente se c’è solo parte del codice dell’app?

. Per chi non è del mestiere possiamo semplificare la differenza tra front-end e back-end indicando la prima come la parte di app con la quale gli utenti interagiscono, la seconda come la parte di codice che serve a far funzionare i sistemi. Immaginate una panetteria: il front-end è la vetrina e la cassa per pagare il pane; il back-end è il laboratorio con i forni. Bene, per Immuni non c’è ancora nessun laboratorio. Questo pone molti dubbi sulla valutazione dell’app: come si fa a capire che il sistema sia trasparente se c’è solo parte del codice dell’app? Apple potrebbe non approvarla . Immuni chiama un server con puntamento a “get.immuni.gov.it/v1/keys/index” che di fatto al momento è irraggiungibile. Se l’app venisse inviata ora ad Apple per l’approvazione e la società nota che punta ad un server inesistente, non potrebbe fare a meno di non approvarla.

. Immuni chiama un server con puntamento a “get.immuni.gov.it/v1/keys/index” che di fatto al momento è irraggiungibile. Se l’app venisse inviata ora ad Apple per l’approvazione e la società nota che punta ad un server inesistente, non potrebbe fare a meno di non approvarla. L’app non richiede la registrazione , ma l’uso di codici casuali. Quindi al momento la privacy è garantita.

, ma l’uso di codici casuali. Quindi al momento la privacy è garantita. L’informativa sulla privacy al momento contiene testo segnaposto e non reali dati legali.

Morale della favola: per adesso l’app condivisa su GitHub non è completa ed è solo una parte. Così com’è adesso non potrebbe funzionare e Apple non l’approverebbe neanche. Manca tutto il lato back-end e l’uso dei CocoaPods ci fanno dubitare che siano state realmente occupate 20 persone per tutto quel tempo.

Ulteriori considerazioni arriveranno quando l’app sarà operativa. Al momento è difficile pensare che l’app arriverà per la fine di questo mese.