Ohsnap Grip, un anello elastico per il retro dell’iPhone

Qualche tempo fa ho provato il PopSockets: una sorta di imbuto che si posiziona con uno sticker dietro l’iPhone, per usare il telefono con una sola mano senza temere che il dispositivo cada scivolando a terra. Onestamente non mi ha convinto. Aprirlo non è così semplice e inoltre fa spessore. Mettere il telefono in tasca diventa difficile.

Mi sono trovato molto bene con un anello prodotto da Dodocool, ma poi l’azienda lo ha dismesso, quindi non si trova più. A tal proposito su Kickstarter arriva una nuova proposta e si chiama Ohsnap.

Questo accessorio è sempre un grip da collegare con uno sticker dietro l’iPhone, ma non funziona con il meccanismo telescopico. È sottile 3 mm, contro i 7 mm occupati dal PopSockets, quindi dovrebbe essere più semplice far scivolare il telefono in tasca.

La sezione in plastica in cui infilare il dito dietro al telefono sembra semplice da alzare. Almeno così mostrano i video del progetto. Andrebbe provato dal vivo. La linguetta si alza con un sistema di elastici. Incastrato in un certo modo consente anche di usare la sezione in plastica come supporto per tenere alzato l’iPhone su una superficie piana.

Ohsnap prevede anche la realizzazione di un caricabatterie ad induzione compatibile. Il retro è magnetico quindi può essere attaccato ai supporti metallici delle auto. Per 15 $ dovreste ricevere un’unità da agosto in poi. Il progetto su Kickstarter ha superato i 540.000 € di raccolta.