CIEid, ora è possibile leggere l’NFC della carta di identità con l’iPhone

All’inizio dell’anno vi raccontai della possibilità per gli utenti Android di leggere la carta di identità elettronica con il chip NFC dello smartphone. Nello specifico l’app dell’INPS permette di autenticarsi appoggiando la propria carta di identità sullo smartphone.

A quanto pare con i recenti aggiornamenti di iOS 13 è possibile farlo anche con gli iPhone. Ho visto applicare questo sistema in un’app di una banca, riconoscendo il documento di identità elettronico appoggiandolo sulla parte alta del telefono.

In realtà ora esiste anche l’app ufficiale per la CIE (Carta di Identità Elettronica) per iOS. Questa consente di usare l’autenticazione mediante la propria carta appoggiandola sul sensore NFC dell’iPhone.

La prima volta che ci si registra, però, bisogna fornire anche il codice PIN della carta. Questo è composto da 8 cifre: le prime 4 dovrebbero esservi consegnate dal dipendente comunale quando avete fatto richiesta, mentre le altre 4 cifre sono presenti nella busta che vi arriva a casa dalla Zecca di Stato con la carta nuova.

Questo diventa un po’ un problema soprattutto per chi, come me, non ricorda dove ha conservato questa documentazione. Se l’avete persa dovrete rivolgervi al vostro comune per richiedere la stampa dei codici PIN.

Quando incontrerete un servizio della Pubblica Amministrazione, come appunto l’accesso al sito dell’INPS, vi sarà chiesto di appoggiare la carta di identità elettronica al telefono con una notifica. Seguendo le istruzioni potrete accedervi in maniera sicura.

L’app CIEid pesa 9,8 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.