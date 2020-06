Password Manager Resources, il progetto open source per le password

Qualche giorno fa vi ho parlato del progetto della FIDO Alliance. Un’alleanza di aziende molto attive nel web per superare il concetto di password, di cui anche Apple fa parte. Ed è proprio di Apple e password che parliamo oggi.

La società di Cupertino sta promuovendo un progetto open source dedicato. Si chiama Password Manager Resources e mira a creare password uniche e sicure, non individuabili da attacchi di brute force o simili.

Il progetto è disponibile per tutti su GitHub e offre un quirk, vale a dire una soluzione valida per tutti per un problema importante: in questo caso la generazione di password sicure. Per arrivarci la soluzione offre:

Delle regole per la generazione delle password compatibili con i siti web.

per la generazione delle password compatibili con i siti web. Dei backend condivisi per la generazione delle password.

per la generazione delle password. Un sistema di cambio sicuro delle password.

La società di Cupertino è certa di avere un sistema rodato, sicuro, scalabile e di facile implementazione. Lo fornisce gratuitamente a chi vuole integrarlo nei suoi servizi, per generare automaticamente una password sicura nel campo apposito. Proprio come accade quando si usa Safari.

Ovviamente offrirlo open source consentirà anche di migliorare il codice e renderlo sempre più sicuro. Al momento il sistema è usato da tante aziende. Oltre ad Apple e iCloud, lo usa Comcast, United Airlines, AT&T, Tesla, Disney, Dropbox, Microsoft, Amazon, Facebook, eBay, Skype e altri.